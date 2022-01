Les 100 matchs NBA d’Anthony Edwards passionnants

De nombreux fans se demandent souvent si Loups des bois du Minnesota Il a bien fait de choisir avec son choix n ° 1 lors du repêchage de la NBA 2020 pour Anthony Edwards. Le joueur était clairement le favori pour être choisi à ce poste, mais ses déclarations avant la nuit du repêchage lui-même (où il a affirmé qu’il préférait être un joueur de la NFL plutôt que de la NBA) et la performance de LaMelo Ball avec Charlotte Hornets fait douter s’ils avaient vraiment appuyé sur la touche.

Edwards n’a pas mis deux saisons pour montrer qu’il était né pour être une star du NBA. L’attaquant est le complément idéal du « Big Three » formé au Minnesota avec Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. Les statistiques de la NBA le confirment.

Layup d’Anthony Edwards – un temps de suspension énorme à l’écran pic.twitter.com/7rRVY77DjP – Clips des Timberwolves (@WolvesClips) 3 janvier 2022

Les numéros d’Anthony Edwards sont déjà de « borderline All Star ». Le joueur fait partie des 20 meilleurs de toute la ligue en moyenne de points par match (19e avec 22,2 points, plus 5,7 rebonds et 3,5 passes décisives). Mais c’est aussi qu’avec 100 matchs qui viennent de se terminer en NBA, c’est proche de ce que LeBron James a réalisé lorsqu’il a atteint ce nombre de matchs.

La comparaison

Après 100 parties jouées, les données sont les suivantes :

Anthony Edwards : 2 011 points – LeBron James : 2 181 points. Anthony Edwards : 497 rebonds – LeBron James : 573 rebonds. Anthony Edwards : 311 passes décisives – LeBron James : 608 passes décisives. Anthony Edwards : 258 triples réalisés – LeBron James : 81 triples réalisés. Anthony Edwards : 3 320 minutes jouées – LeBron James : 3 995 minutes jouées.