Les 100 meilleures chansons rap des années 2010 de The Ringer

Pendant une brève période entre Thanksgiving 2017 et la première semaine de 2018, 03 Greedo et Drakeo étaient tous les deux libres simultanément, une rareté tout au long de leur vie d’adulte. Le souverain venait de rentrer chez lui après avoir purgé près d’un an de prison dans le comté après que le département du shérif du comté de Los Angeles eut découvert un arsenal d’armes lors d’une descente dans son appartement. La liberté de Greedo était également provisoire. Plus tôt cet été-là, des chasseurs de primes avaient capturé le rappeur-producteur Watts et l’avaient extradé vers le Texas, où il avait évité les dates d’audience liées à une arrestation en 2016 sur l’autoroute à l’extérieur d’Amarillo, lorsque les députés ont trouvé 4 livres de méthamphétamine et deux pistolets volés dans sa malle.

Jusque-là, la légende vivante des Jordan Downs n’avait jamais croisé le Cold Devil de la section 100s de South Central. Mais au cours de cette période de cinq semaines, le duo a formé un lien télépathique de méchanceté à la codéine de sang-froid. L’ensemble des chansons enregistrées sont tous des chefs-d’œuvre régionaux de la côte ouest, oignant Greedo et Drakeo comme quelque part entre les héritiers modernes du trône Amerikaz Most Wanted de 2Pac et Snoop, et les analogues de LA à Gucci Mane et Young Thug.

La plus grande de ces collaborations est « Ion Rap Beef », une lettre de mort aux ennemis effondrés en dehors du cadre: menaces semi-automatiques et allusions subtiles mieux expliquées dans les documents judiciaires, portes d’entrée enfoncées et folies de Neiman Marcus qui finiraient par stimuler des enquêtes criminelles . Les one-liners de Drakeo sont des missiles infrarouges : « Vous ne le faites pas bien si aucun détective ne vient » ; « Ils vont devoir trouver une image appropriée pour Fox 11 » ; « À en juger par mes dossiers, je suis obsédé par les fusils / J’ai eu une réunion avec les floceurs juste pour dire que je suis leur idole. » C’est une clinique de l’ombre du jargon hiéroglyphique, des railleries démoniaques et de son style boa constrictor sur opiacés – un étranglement lent et enroulé du rythme, la musique nerveuse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre qui inspirerait toute une école de rap de San Diego à Sacramento .

Greedo fonctionne comme la contrepartie idéale. Chaînon manquant entre T-Pain et Boosie, déchaîné et lyrique, il est aussi improvisé et rapide que Drakeo est méticuleux et patient. Au-dessus du rythme rampant des sueurs d’anxiété de JoogSZN, la voix de Greedo monte et plonge comme un ballon de mercure, faisant allusion à ses problèmes juridiques et à l’acquisition constante d’armes et de tissus de créateurs. Son sens de la mélodie et du rebond rappellent que Grape Street est aussi proche que possible du sud du comté de Los Angeles. Dans quelques jours, Drakeo serait arrêté pour une autre accusation d’arme à feu, transporté dans la prison centrale pour hommes et inculpé pour de fausses allégations de meurtre, ce qui le priverait de sa liberté pendant près de trois ans. Plusieurs mois plus tard, Greedo serait condamné à 20 ans de prison d’État du Texas, où il demeure. Mais pendant une minute, deux des meilleurs du Westside étaient au même endroit au même moment, cherchant de la monnaie, le champagne troqué contre de la boue, les yeux toujours rivés sur la salle d’audience en attendant le résultat. —Jeff Weiss