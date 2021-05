Les 100 premiers jours de Biden, expliqués en 600 mots

Il y a eu beaucoup de comparaisons entre Joe Biden et Franklin Delano Roosevelt. Bien que bon nombre de ces comparaisons aient été prématurées, les parallèles sont évidents: comme FDR, Biden a pris ses fonctions pendant une crise majeure, et il a essayé d’utiliser cette crise pour remodeler la politique américaine.

Mais il y a une autre similitude. Lorsque FDR a pris ses fonctions pendant la Grande Dépression, il espérait que son programme aiderait les gens, mais aussi qu’il empêcherait la montée mondiale du fascisme et rétablirait la foi dans la démocratie américaine – en montrant au public que le gouvernement américain peut faire de grandes choses.

Biden ne fait pas face à la montée mondiale du fascisme, mais il existe d’autres défis majeurs, notamment la montée d’une Chine autocratique et la confiance ébranlée dans la démocratie américaine, illustrée par l’émeute du 6 janvier au Capitole.

«Nous devons prouver que la démocratie fonctionne toujours», a déclaré Biden. «Que notre gouvernement fonctionne toujours – et que nous pouvons le faire pour notre peuple. Au cours de nos 100 premiers jours ensemble, nous avons agi pour restaurer la foi du peuple dans la démocratie à livrer.

Biden a rendu la comparaison avec FDR plus explicite: «À une autre époque où notre démocratie a été mise à l’épreuve, Franklin Roosevelt nous a rappelé – en Amérique, nous faisons notre part.»

C’est une manière différente de comprendre les 100 premiers jours de Biden: les plans ne concernent pas seulement les crises immédiates de Covid-19 et de l’économie, mais de restaurer la confiance dans la gouvernance américaine plus largement après des décennies de déclin.

Alors oui, le paquet de secours de 1,9 billion de dollars récemment adopté et les récentes propositions de Biden de dépenser 2 billions de dollars pour les emplois et les infrastructures et 1,8 billion de dollars pour les familles ont aidé et aideraient beaucoup de gens – de l’accélération du déploiement du vaccin à la mise de l’argent dans leurs poches. Mais ils abordent également des problèmes structurels auxquels les États-Unis sont confrontés depuis longtemps – reconstruire des routes et des ponts en ruine, établir une politique fédérale de congés payés, rendre les services de garde d’enfants plus abordables et offrir des écoles maternelles universelles et des collèges communautaires gratuits.

De même, le New Deal visait directement à aider les gens – avec tous ces projets de travaux publics désormais célèbres qui emploient des millions d’Américains. Mais le New Deal a également cherché à s’attaquer à des problèmes plus importants, par exemple par la promulgation de la sécurité sociale pour lutter contre la pauvreté des personnes âgées.

L’idée, comme Biden l’a exprimé dans son premier discours au Congrès: le gouvernement fédéral doit montrer qu’il peut s’attaquer à de gros problèmes. Sinon, les gens ont une très bonne raison d’être cynique quant à savoir si les choses peuvent changer pour le mieux.

«Pour Roosevelt, les programmes de travaux publics avaient un objectif explicitement politique: restaurer la conviction des Américains que le gouvernement travaille pour eux», m’a dit l’historien Eric Rauchway, auteur de Why the New Deal Matters. «La rhétorique de Biden sur le rétablissement de la confiance en Amérique, c’est un parallèle avec les intentions de Roosevelt.»

Rien de tout cela ne veut dire que Biden réussira. D’une part, le reste de son programme – le plan américain pour l’emploi et le plan américain pour les familles – doit encore passer le Congrès.

«Je ne veux pas être abattu», a déclaré Rauchway. “Mais si cela ne se produit pas, les choses ne sont pas aussi comparables au New Deal qu’elles le seraient si c’était le cas.”

C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Contrairement à l’époque de FDR, les démocrates ne détiennent qu’une faible majorité au Congrès. Et contrairement à l’époque de FDR, il y a beaucoup plus de polarisation entre les lignes de parti – ce qui rend extrêmement improbable que les républicains acceptent tout ce que Biden propose. Ces forces, combinées aux nombreux points de veto imprégnés dans le système politique américain (voir: l’obstruction au Sénat), font qu’il est moins probable qu’une grande législation soit adoptée.

Mais les enjeux pour Biden sont énormes, entre la montée en puissance de la Chine et la menace d’une répétition de quelque chose comme le 6 janvier.

