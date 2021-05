Les 100 premiers jours de Joe Biden voient le rallye historique de Wall Street; Dow Jones, le S&P 500 ont atteint des sommets records

Pendant ce temps, une autre classe d’actifs a connu une course phénoménale au cours de cette période – Bitcoin. (Image: REUTERS)

Les 100 premiers jours de mandat de Joe Biden ont été parmi les meilleurs témoins de Wall Street sous un président américain nouvellement élu dans l’histoire récente. Dow Jones a bondi de 8,6% depuis que le 46e président américain est entré dans le bureau ovale, et l’indice S&P 500 a augmenté de 8,5% dans le même laps de temps. Il s’agit de la meilleure performance enregistrée par les indices de référence sous tous les récents présidents américains, du premier mandat de Ronald Regan à Donald Trump, selon les données fournies par Refinitiv. Joe Biden a prêté serment le 20 janvier de cette année et a terminé ses 100 jours en fonction le 30 avril.

Wall Street n’a cessé d’augmenter depuis les creux de mars 2020, sauf chocs mineurs. Depuis l’inauguration, le S&P 500 a augmenté de 8,5%, enregistrant le rendement le plus élevé de tout président de premier mandat en 40 ans. Avec ce Biden a dépassé le record de Barack Obama de 8,4% de rendement au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Le Dow Jones a gagné 8,6% au cours des 100 premiers jours de Joe Biden, dépassant le deuxième rendement le plus élevé lors des 100 premiers jours de George HW Bush avec une croissance de 7,5%. Le pétrole brut a également progressé au cours des 100 premiers jours, bondissant de 19,4%, juste derrière le premier mandat de Barack Obama lorsque les prix du pétrole ont bondi de 32%.

Bien que l’indice NASDAQ, très technologique, ait atteint des sommets records en février de cette année, il a donné des rendements moindres que ce qui a été vu précédemment. Le NASDAQ a gagné 4,2%, moins que les 9,7% de Donald Trump et les 19,1% de Barack Obama. Biden, cependant, a réussi à battre les performances négatives de George W Bush et Bill Clinton sur le NASDAQ.

Les offres publiques initiales (IPO) ont également été abondantes ces derniers mois. «Les offres publiques initiales se poursuivent à un rythme soutenu et sont sur la bonne voie pour un premier semestre record alors que le nombre de débuts en bourse atteint le plus haut niveau en plus de deux décennies, et que les recettes récoltées jusqu’à présent cette année brisent tous les records précédents», a déclaré Lucille Jones , Deals Intelligence Analyst chez Refinitiv. «La reprise rapide du marché boursier, après la chute des actions en réponse à la propagation du COVID-19 l’année dernière, a encouragé les entreprises à poursuivre leurs introductions en bourse, et le sentiment des investisseurs quant aux opportunités de croissance futures au-delà de la pandémie a été essentiel pour stimuler l’activité cette année. ,” elle a ajouté.

Pendant ce temps, une autre classe d’actifs a connu une course phénoménale au cours de cette période – Bitcoin. «Alors que le marché des actions a augmenté, il y a également eu une augmentation importante de la croissance des monnaies alternatives, le Bitcoin étant un thème récurrent, en hausse de 63% depuis l’inauguration de Biden», indique le rapport Refinitiv.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.