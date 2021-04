Les «100 premiers jours» du président sont un mythe – Biden y compris

Le 100e jour de prise de fonction du président Joe Biden est le jeudi 29 avril, et avec cette étape assez arbitraire vient le battage médiatique et les articles de «bulletin» de journalistes et d’experts évaluant comment le nouveau président a fait jusqu’à présent (une tradition à laquelle je me suis livrée dans le passé).

Le concept des 100 jours est ancré dans une certaine histoire (Franklin D. Roosevelt a été le premier à utiliser ce cadrage pour se vanter de ses premières réalisations dans le cadre du New Deal), et Biden lui-même a programmé son premier discours majeur au Congrès pour coïncider avec celui-ci. Mais ce point de coupure n’a aucune conséquence substantielle et l’accent mis sur celui-ci semble ne pas correspondre à la nature de la présidence moderne.

La sagesse conventionnelle sur l’importance des 100 jours est à peu près la suivante: lorsqu’un nouveau président prend ses fonctions, il commence par une période de «lune de miel» au cours de laquelle il est très populaire. Cependant, il y a une limite de temps à ce sujet, car les présidents ont tendance à voir une baisse de la cote d’approbation lorsqu’ils restent en fonction. Par conséquent, le temps presse. Le nouveau président devrait se précipiter pour mettre en œuvre autant de son ordre du jour que possible avant la fin de la lune de miel, car il aura plus de mal à le faire par la suite.

Mais il y a quelques problèmes avec cette analyse. Tout d’abord, le coup de pouce à l’approbation présidentielle de la «lune de miel» n’est plus aussi évident à notre époque de polarisation – Biden n’en a pas vraiment un et Trump non plus. (George W. Bush non plus, d’ailleurs.)

Deuxièmement, depuis la présidence du FDR, il est assez rare qu’une législation majeure soit adoptée dans les 100 premiers jours. En temps de crise, Biden et Obama ont réussi à adopter rapidement de grands projets de loi de relance, mais la plupart des autres réalisations législatives de signature pour les présidents sont tombées en dehors de la fenêtre de 100 jours. La véritable date butoir ici est probablement les élections de mi-mandat de 2022, qui sont encore loin.

Enfin, en ce qui concerne les actions de l’exécutif, il n’y a aucune vraie raison pour laquelle les réalisations importantes du président «doivent» se produire au cours des 100 premiers jours, et en fait, elles sont souvent arrivées plus tard. C’est en partie parce que les présidents ont tendance à se tourner davantage vers le pouvoir exécutif une fois que leurs espoirs de remporter des victoires législatives majeures sont déçus.

Donc vraiment, c’est idiot d’évaluer la performance du président après si peu de temps. La seule note appropriée est «incomplète».

La lune de miel présidentielle a été annulée

Pendant la majeure partie du milieu à la fin du 20e siècle, il y avait un modèle commun dans les cotes d’approbation des nouveaux présidents: ils étaient souvent très populaires au départ. Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson et Jimmy Carter ont commencé avec des cotes d’approbation dans les années 60 ou 70. D’autres – Richard Nixon, Ronald Reagan et George HW Bush – ont eu des rebonds plus petits ou plus tardifs. Pourtant, la croyance qu’un nouveau président obtient généralement une lune de miel était bien fondée.

Cela a changé, cependant. Un seul des quatre derniers présidents – Barack Obama – a commencé avec une cote d’approbation au nord de 60%, selon le tracker de FiveThirtyEight. L’approbation de Donald Trump était dans les années 40 pendant ses 100 premiers jours, et George W.Bush (entrant en fonction après l’élection controversée et contestée de 2000) avait des cotes d’approbation dans la cinquantaine.

Le taux d’approbation de Biden correspond à celui de George W. Bush – il est actuellement de 54%. Mais, de manière significative, son taux de désapprobation à ce stade est plus élevé que celui de tout autre président moderne, à l’exception de celui de Trump (bien que celui de Bill Clinton soit proche du 100e jour). Cela reflète probablement la polarisation – il est maintenant plus difficile pour un nouveau président de tirer le bénéfice du doute de l’autre côté. (En effet, le seul président du 21e siècle à avoir jamais dépassé 70% d’approbation pendant une période prolongée a été George W. Bush dans les mois qui ont suivi le 11 septembre.)

Il est toujours possible que cela se révèle être le point culminant de la popularité de Biden – son taux d’approbation a été stable, mais son taux de désapprobation a augmenté d’environ 5 points depuis qu’il a pris ses fonctions. Mais le point plus large est qu’il n’a pas commencé avec une lune de miel spéciale qui lui a donné une popularité généralisée.

Une grande législation prend plus de temps au Congrès moderne

L’hypothèse selon laquelle les 100 premiers jours présentent une occasion unique de faire passer les choses au Congrès est également compliquée par le fait que, dans la pratique, une législation majeure prend plus de temps.

Le concept original des 100 jours, tel que formulé par FDR, concernait spécifiquement les principaux projets de loi adoptés par le Congrès en réponse à la crise de la Grande Dépression. Les démocrates sont arrivés avec des majorités massives au Congrès (311 sur 430 sièges à la Chambre et 58 sur 96 sièges au Sénat). Et ils ont en effet réussi à adopter une avalanche de projets de loi majeurs (bien que le rôle de Roosevelt dans la dictée de cet ordre du jour ait été exagéré).

Dans tous les cas, FDR était une exception – aucun président ultérieur n’a répliqué quoi que ce soit de tel dans la période de 100 jours. En général, ce que nous avons vu depuis, c’est que tout ce qu’un nouveau président peut espérer avant avril est de passer un grand projet de loi de dépenses d’urgence, et peut-être des projets de loi plus petits. Une des raisons à cela est que beaucoup de temps du Sénat est gaspillé pour confirmer les candidats du président, mais c’est aussi que les réformes sérieuses semblent intrinsèquement prendre un certain temps.

Les projets de loi économiques et fiscaux de Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush et Donald Trump, par exemple, ne sont devenus loi qu’après la fin des 100 premiers jours (mai pour Bush, août pour Reagan et Clinton, décembre pour Trump). Obama n’a signé la loi sur les soins abordables qu’en mars 2010 (14 mois après son entrée en fonction). Un décompte de 100 jours pour Lyndon Johnson est compliqué par son ascendant inattendu à la présidence en novembre 1963, mais la loi sur les droits civils de 1964 a pris plus de 100 jours après cela, et la plupart de ses principaux projets de loi sur la Grande Société n’ont pas été adoptés avant le été et automne 1965.

Contrairement à FDR, Biden a la majorité au Sénat la plus étroite possible, ainsi qu’une majorité assez étroite à la Chambre. Il doit également faire face à l’utilisation courante de l’obstruction systématique du Sénat, ce qui signifie qu’une supermajorité de 60 voix est nécessaire pour faire avancer presque tous les projets de loi. Il a le plan de sauvetage américain comme une réalisation législative à son nom, mais pour ce qui est de savoir s’il pourra adopter quelque chose de plus large, il est trop tôt pour le dire.

Les actions exécutives les plus importantes des présidents surviennent souvent plus tard dans leur mandat

Quand j’ai fait le bilan des 100 premiers jours de mandat de Donald Trump, j’ai dit qu’il avait peut-être raté sa «meilleure chance de transformer l’Amérique», arguant que son programme de gouvernement était en «lambeaux» parce que les tribunaux avaient bloqué son «interdiction musulmane» et les efforts du GOP. abroger Obamacare était en train de sombrer. Plus largement, j’ai souligné que Trump avait adopté les politiques de l’establishment républicain en matière de politique commerciale et étrangère et avait négligé de bousculer la dynamique partisane en soutenant la réforme des infrastructures.

Avec le recul, cela tient en grande partie, mais il y avait certains domaines dans lesquels Trump a au moins en quelque sorte appris de ses erreurs. Il a élaboré une version plus limitée de l’interdiction de voyager qui a obtenu la bénédiction de la Cour suprême en 2018. Il a finalement habilité des conseillers économiques qui étaient plus disposés à mener une guerre commerciale. Il a finalement mis les États-Unis sur la voie du retrait de leurs troupes d’Afghanistan.

Le dénominateur commun ici est qu’il s’agissait de changements de politique que Trump pourrait adopter par l’intermédiaire du pouvoir exécutif. En effet, bien que son administration ait généralement continué à être un désordre chaotique, il s’est au moins un peu amélioré pour obtenir ce qu’il attendait de ses personnes nommées au fur et à mesure que sa présidence avançait.

Barack Obama n’a pas non plus vraiment commencé à repousser les limites de l’élaboration des politiques par le pouvoir exécutif avant plusieurs années après le début de sa présidence. C’était en partie par frustration face à son incapacité à faire passer les priorités au-delà de la Maison républicaine. Mais souvent, la vague d’actions exécutives qu’un président annonce au début de son mandat est un fruit à portée de main. Des actions plus conséquentes nécessitent plus de délibérations – si elles sont mal conçues, elles peuvent être rejetées par les tribunaux – et se produisent souvent plus tard.

En ce qui concerne les questions de guerre et de paix, et de politique étrangère plus généralement, le calendrier est encore moins prévisible – les 100 premiers jours de George W.Bush ont fini par être en grande partie sans rapport avec son héritage parce que sa présidence a été tellement façonnée par sa réponse à 9 / 11. Dans l’ensemble, cependant, il n’y a pas de date limite du 100e jour pour le moment où le président peut utiliser son pouvoir exécutif, car il aura cette autorité pendant tout son mandat. Encore une fois, la seule «note» défendable pour Biden pour le moment est: incomplète.