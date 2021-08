Les 100’s Richard Harmon et Sarah Thompson Star dans ce thriller satisfaisant ⋆ 10z viral

Bon mardi! Ou, joyeux jour de sortie du film VOD.

Un film amusant pour les fans de thriller surnaturel sort aujourd’hui, et il met en vedette le multitalentueux Richard Harmon, un favori de TV Fanatic.

Sara Thompson joue sa petite amie, ce qui signifie que les 100’s Murphy et Joséphine s’entendent bien !

Comme je l’ai déjà dit tant de fois, le bon casting aide à vendre un film quel que soit le budget.

Dans ce cas, le casting est minime, Harmon, Thompson et Echo Andersson obtenant le plus de temps d’écran.

L’histoire suit Roger, un jeune homme dont le père est décédé.

À la suite de cette perte, Roger, sa petite amie, Beth, et son meilleur ami, Jordan, retournent dans sa maison d’enfance pour faire face aux conséquences.

La vie de famille de Roger est remplie de tragédie. Son père était le dernier membre vivant de sa famille immédiate après la mort de sa sœur cadette dans son enfance et la disparition de sa mère, pour ne plus jamais être revue.

Ce n’est qu’à son retour à la maison qu’il découvre tout ce qu’il savait sur son père, la disparition de sa mère et la mort de sa sœur peut-être par erreur.

Pour aggraver les choses, même ses propres souvenirs de sa jeunesse lui ont échappé. C’est un euphémisme, Roger est profondément ancré dans cette histoire et, heureusement, Harmon est à la hauteur de la tâche.

Le film a été écrit par Ken Janssens et BJ Verot, et Verot dirige.

Ils ont écrit un script bien rythmé qui crée de la tension sans plonger les téléspectateurs trop tôt dans le grand bain.

Lorsque nous rencontrons ce trio d’amis pour la première fois, ils sont en voyage. Roger n’a pas beaucoup expliqué à quoi s’attendre à son retour, mais Beth et Jordan veulent le soutenir.

Roger envisage de s’occuper de la succession et de découvrir exactement comment son père est mort. Mais, bien avant qu’il ne fasse cette découverte, il est évident que les choses ne vont pas bien dans sa maison d’enfance.

L’objet bascule de manière inattendue, les portes se referment.

Lorsque Jordan dort dans la pièce anciennement occupée par la sœur de Roger, une pièce qui reste en stase des années plus tard, le facteur essentiel de fluage comprend même quelques murs de poupées qui regardent Jordan alors qu’elle essaie de se mettre à l’aise.

Le public est au courant des événements et voit davantage le spectacle que Roger et ses amis.

Cela tempère un peu le facteur de peur, mais Roger découvre le nœud des événements qui se déroulent, et même le public ne voit pas ce qui va arriver jusqu’à ce qu’il le comprenne.

La façon dont l’histoire se déroule en vaut la peine, même sans vous obliger à tirer les couvertures par-dessus votre tête.

Le retour a un parcours unique, qui mélange efficacement les genres, oscillant habilement entre l’horreur et la science-fiction.

Le film parvient aussi à faire passer un message. Sans rien gâcher, il raconte comment les erreurs commises en un instant peuvent changer votre monde pour toujours.

C’est un film unique avec une fin très satisfaisante.

C’est la première fois depuis longtemps qu’ouvrir la porte un peu plus longtemps n’aurait pas été une mauvaise idée.

Si vous cherchez quelque chose avec un casting que vous apprécierez et une histoire à regarder, vous devriez essayer The Return.

Et si vous décidez de lui donner une montre, veuillez revenir pour partager vos réflexions à ce sujet.

Le Retour sort en VOD le mardi 10 août.

