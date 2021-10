Les 11 astuces avec lesquelles vous améliorerez instantanément les photos que vous prenez avec votre mobile | La technologie

Il fut un temps où pour prendre de bonnes photos, nous devions utiliser l’appareil photo reflex de nos parents, ou celui que vous aviez acheté après beaucoup d’efforts et d’économies pendant des mois.

Et, pour être honnête, c’est toujours le cas, puisque la qualité des appareils photo compacts ou reflex est bien au-dessus du smartphone milieu de gamme et haut de gamme.. Mais au fil des années les caméras des téléphones portables se sont améliorées à un niveau que nous n’aurions jamais imaginé.

Avec un bon téléphone, quelques bonnes idées et des conditions idéales, les photos que nous pouvons obtenir nous-mêmes peuvent rivaliser avec celles de n’importe quel amateur avec un appareil photo professionnel.

Et la meilleure chose est que Améliorer la qualité des photos que vous prenez avec votre mobile est très simple, vous n’avez donc qu’à vous efforcer d’avoir de bonnes idées avec les photos que vous choisissez de prendre.

Quant à la qualité de l’image, ne vous inquiétez pas, car en ce moment nous allons vous donner 11 conseils simples à suivre qui promettent des améliorations instantanées :

Nettoyer les lentilles Faire la mise au point manuellement Se rapprocher de l’objet à photographier Ne pas utiliser le zoom numérique Trouver un bon éclairage Utiliser des trépieds ou soutenir le téléphone Expérimenter la balance des blancs Utiliser les grilles d’orientation Sélectionner la meilleure qualité des photos Explorer les options de l’appareil photo Utiliser les applications retouche photo

Nettoyage des lentilles

Cela peut sembler une blague, mais c’est une amélioration drastique dans de nombreuses situations. La chose habituelle est d’utiliser le mobile tout au long de la journée et cela signifie que nous touchons continuellement le téléphone. Cela se transforme en empreintes digitales et en graisse, ce qui fait que les lentilles se remplissent progressivement de saleté.

En utilisant simplement un peu de vapeur et un t-shirt en coton, nous pouvons laisser les caméras du téléphone impeccables., aussi bien à l’arrière qu’à l’avant. Bien entendu, abstenez-vous si vous portez des vêtements épais ou rigides, car vous pourriez rayer les verres et cela n’a pas de solution.

Malgré le fait que de plus en plus de téléphones intègrent l’avertissement que les lentilles sont sales (exemple Samsung), leur truc est de le vérifier nous-mêmes, car les avertissements apparaissent lorsque la saleté était déjà évidente depuis longtemps.

Mettre au point manuellement

L’un des secrets que les appareils photo des téléphones portables se sont tellement améliorés est que l’autofocus a évolué au point où il sait presque toujours où nous voulons faire la mise au point avec l’appareil photo.

Mais, comme pour ces technologies, ce n’est pas tout à fait parfait. Par conséquent, en appuyant simplement sur l’écran sur l’objectif sur lequel nous voulons nous concentrer, le téléphone fera le travail. nécessaire pour que l’instantané soit comme vous le souhaitez.

Bien sûr, faites attention aux surexpositions, car lorsque nous nous concentrons sur une personne et qu’il y a beaucoup de lumière derrière, les photos ont tendance à brûler et les téléphones ne peuvent pas faire grand-chose dans ces cas.

Se rapprocher de l’objet à photographier

Vous souhaitez prendre une photo de votre nouvelle manette PS5 ou de votre nouvelle moto ? Eh bien, approchez-vous, rien pour le jeter à distance, puis commencez à développer sur WhatsApp pour envoyer la photo à vos amis et à votre famille.

Les caméras des téléphones ont généralement de très bons gros plans, et de près, elles font du bon travail. Essayez sur votre prochaine photo comment le niveau de détail s’améliore.

Ne pas utiliser le zoom numérique

Au début, les augmentations des téléphones portables étaient uniquement numériques, mais au fil du temps, ils ont ajouté des zooms optiques, qui font un bien meilleur travail car ils mettent moins de bruit et moins de grain.

Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne détectent pas la différence, jusqu’à ce que il regarde la photo et pense que ça a l’air terrible pour son bon téléphone portable. Dans ce cas, le plus sûr est que vous ayez utilisé le grossissement numérique, le plus courant parmi les smartphones de milieu de gamme.

Comme il est difficile de savoir quel zoom on utilise lors de la prise de vue, puisque de nombreuses applications ne précisent pas quel grossissement est optique et lequel est numérique, il est préférable de suivre les conseils ci-dessus : rapprochez-vous de l’objet au lieu de zoomer.

Rechercher un bon éclairage

Il est vrai que vous demander de rechercher un bon éclairage peut ne pas être facile ou juste, car parfois nous avons la situation que nous avons et nous ne pouvons pas faire grand chose d’autre. Mais il y a presque toujours une solution.

Si la photo est à l’intérieur, relevez bien les stores et éclairez le plafond ; Si la photo est dans la rue et de nuit, dirigez-vous vers un lampadaire ou un poteau publicitaire ; Si au contraire vous êtes avec le soleil sur le dos, tournez-vous sur le côté/de face, ainsi vous profiterez d’une meilleure lumière sans brûler le fond et sans que les gens aient les yeux fermés, etc.

Vous pouvez presque toujours faire quelque chose avec l’éclairageVous n’avez qu’à y penser et faire preuve d’imagination. Et, s’il n’y a pas de source lumineuse, utilisez le flash mobile. Il est vrai qu’il perd de la profondeur et brûle parfois un peu l’image, mais dans ce cas il n’y a pas beaucoup plus d’options.

Utilisez des trépieds ou soutenez le téléphone

L’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les photographies ne sont pas réussies est le mouvement involontaire du photographe. Beaucoup d’entre nous ont très peu de pouls et lorsqu’il s’agit de photographier l’appareil photo, nous déplaçons trop le téléphone.

Bien que les bons smartphones aient des stabilisateurs d’image, ce n’est pas normal et ils ne fonctionnent pas aussi bien que nous le pouvons. Nous le faisons à l’aide de trépieds (très bon marché) ou en laissant le téléphone posé sur un banc ou un mur à proximité.

Une photographie prise avec un téléphone stable est vraiment facile à exploiter, même dans un cadre professionnel.

Expérimentez avec la balance des blancs

De plus en plus de téléphones intègrent une balance des blancs réglable qui vous permet de modifier la balance des couleurs en fonction des conditions que vous rencontrez lors de la prise de vue.

Expérimentez avec cette fonctionnalité pour voir si vous pouvez améliorer vos photos au niveau des couleurs. Cette option est plus avancée, vous devrez donc peut-être regarder une vidéo sur YouTube pour apprendre à bien l’utiliser et en profiter.

Utiliser les grilles d’orientation

L’un des problèmes les plus courants en photographie amateur est que les photos sont tordues. L’absence de références signifie généralement que nos images de la cathédrale de Burgos sont superbes mais totalement tournées. Et c’est fatal.

Pour résoudre ce problème, la solution est très simple, puisqu’il suffit d’activer les grilles d’orientation dans les options de la caméra, qui nous donnent une référence parfaite pour que les cadres ne tombent pas en panne et que les lignes soient droites.

Sélectionnez les photos de la plus haute qualité

Quand on voit que notre capteur fait 64 Mpx cela ne veut pas dire que ce mode est sélectionné par défaut. La complexité des appareils photo modernes permet de choisir entre les mégapixels et les qualités dans les options de l’application.

Par conséquent, si nous voulons tirer le meilleur parti de notre téléphone en tant que mobile en tant qu’appareil photo, ce que nous devons faire est de maximiser la qualité des photos et de sélectionner la plus grande option Mpx à utiliser. Vous le remarquerez beaucoup si vous transférez les photos sur un ordinateur pour les retoucher.

Explorer les options de caméra

Les téléphones ont perfectionné leurs options de photographie au sein de l’application, étant capables de appliquer des filtres, des modes beauté, une longue exposition pour une faible luminosité et d’autres personnalisations de style.

Par conséquent, avant de commencer à prendre des photos cela vaut la peine de passer du temps à explorer les options qui peuvent nous aiderNous en avons déjà passé en revue certaines dans les conseils, mais comme chaque entreprise est différente, il vaut mieux que vous vous testiez empiriquement.

Utiliser des applications de retouche photo

C’est déjà facultatif, car cela nécessite plus de temps et de connaissances, mais il existe plusieurs options mobiles pour éditer des photos qui font un très bon travail. Ou, du moins, ils les rendent plus choquants à l’avant.

Adobe Lightroom, Polarr, Canva, Photoshop Fix, Snapseed… Les options sont variées et nombreuses gratuites si vous n’êtes pas très exigeant et que votre objectif est de donner un peu de vie à vos photos.

Comme vous pouvez le voir, améliorer nos photographies est possible avec juste un peu d’effort et de désir de notre part, certaines astuces étant aussi anciennes et basiques que la photographie analogique elle-même.

La qualité des capteurs des caméras mobiles est de plus en plus élevée, donc dès que nous serons intéressés, nous tirerons sûrement le meilleur parti de ce nouvel iPhone 13 Pro que certains d’entre nous ont déjà dans le panier.