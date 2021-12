Les 11 meilleurs films à regarder en famille à Noël | Vie

Ce Noël pourrait être le moment idéal pour s’asseoir avec toute la famille devant la télévision et regarder l’un de ces films dont l’épicentre est Noël.

Il y en a beaucoup qui traitent de ces dates, toutes sont devenues un succès et sont devenues un classique à ne pas manquer à des dates comme vous.

C’est pourquoi nous allons aujourd’hui vous citer quelques-uns de ceux qui nous semblent essentiels et qu’il faut revoir à Noël. En plus de voir des amis, de manger et de faire la fête, ils peuvent être des jours où nous rencontrons nos proches et profitons de bons films de Noël.

Seul à la maison (1990)

adresse: Chris Colomb

Distribution: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard

C’est l’un de ces films au succès si retentissant que, bien qu’ils datent de 1990, ils sont devenus tout un classique de Noël qui ne peut pas être manqué. Malgré les nombreuses fois où nous l’avons vue, nous continuons à rire.

Tout commence lorsque la famille McCallister part en vacances et oublie l’un de leurs fils, Kevin. De là, l’enfant doit apprendre à vivre seul et résoudre divers problèmes, dont deux voleurs qui tentent de s’introduire dans sa maison.

L’amour en fait (2003)

adresse: Richard Curtis

Distribution: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley

C’est un autre cas similaire au précédent, bien qu’il ne soit pas extrêmement vieux, il ne peut y avoir de Noël sans voir cette comédie romantique de Noël, puisque est devenu une référence.

Dans ce film, vous allez voir une série d’histoires drôles et émouvantes dans lesquelles l’amour et Noël sont au centre de tout. Les personnages sont aussi divers qu’un premier ministre, une vieille rock star ou une femme de chambre portugaise qui ne parle que leur langue.

Polar Express (2004)

adresse: Robert Zemeckis

Distribution: Tom Hanks, Eddie Deezen, Nona Gaye, Leslie Zemeckis

C’est une film d’animation avec beaucoup de qualité être de l’année 2004, dans laquelle nous avons un Tom Hanks virtuel comme l’un des protagonistes.

Il s’agit de la nuit que passe un enfant incapable de dormir, qui entend soudain un bruit dans la rue, voit un train passer devant sa maison et décide de l’attraper. De là, vous vivrez une aventure de Noël lors de votre voyage au pôle Nord.

Cauchemar avant Noël (1993)

adresse: Henri Selick

Histoire: Tim Burton

C’est un de ces films où le thème de Noël est traité d’un autre point de vue et avec le imagination que Tim Burton a toujours gaspillée.

Lorsque Jack Skellington, le seigneur d’Halloween, découvre ce qu’est Noël, il est complètement fasciné, à tel point qu’il essaie de l’améliorer, mais de son point de vue, quelque chose qui peut être chaotique et étrange.

Elfe (2003)

adresse: Jon Favreau

Distribution: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner

Une veille de Noël, un bébé rampe jusqu’au sac-cadeau du Père Noël et finit par être éduqué et adopté par un elfe. Cependant, à 30 ans, il voit qu’il a grandi quatre fois plus que les autres et décide de retrouver sa vraie famille.

Un père en détresse (1996)

adresse: Brian Levant

Distribution: Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Jake Lloyd, Rita Wilson

C’est l’une des comédies les plus drôles qui ont été tournés à Noël avec un Arnold Schwarzenegger montrant que les rôles comiques ne sont pas mal du tout.

Un homme d’affaires extrêmement occupé nommé Howard Langston est toujours en retard pour tous les événements de son fils, promettant que pour se rattraper, il lui achètera un TurboMan. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le jouet est épuisé, ce qui l’amène à commencer son odyssée pour le chercher dans toute la ville.

L’homme qui inventa Noël (2017)

adresse: Bharat Nalluri

Distribution: Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Simon Callow

Cette histoire se concentre sur la façon dont Charles Dickens a créé le travail qui donne le plus de sens à Noël tout comme « A Christmas Carol ». C’est un excellent film à tous points de vue, tant pour le décor que pour le travail des acteurs.

Le Grincheux (2000)

adresse: Ron Howard

Distribution: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski

C’est une histoire de Noël avec un personnage très populaire en Amérique tout comme le Grinch.

C’est une sorte d’ogre vert qui vit au sommet d’une montagne à la périphérie de Villa Who. Les chants de Noël chantés à Noël dans le village le rendent fou. Du coup il décide de se venger de tout le monde en volant les cadeaux que le Père Noël va laisser aux villageois.

Les fantômes attaquent le patron (1988)

adresse: Richard Donner

Distribution: Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe, John Glover

Est la comédie est basée sur « A Christmas Carol » par Charles Dickens. Il raconte comment un réalisateur de télévision avare, grossier et même quelque peu cruel nommé Frank Cross souffre d’hallucinations fantomatiques, comme celle d’un chauffeur de taxi new-yorkais du passé.

Les Muppets dans A Christmas Carol (1992)

adresse: Brian Henson

Distribution: Michael Caine et les Muppets

Poursuivant avec les films qui couvrent « A Christmas Carol », nous avons celui-ci mettant en vedette les muppets accompagnés de Michael Caine, avec une touche différente et très dans le style de ces personnages, pour raconter l’histoire que Dickens a écrite sur papier.

Quelque chose à retenir (1993)

adresse: Nora Ephron

Distribution: Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Rosie O’Donnell

La chimie que Tom Hanks et Meg Ryan avaient dans ce film c’est une des raisons de son succès. Il s’agit d’un architecte nommé Sam Bladwin qui est dans une mauvaise passe après la mort de sa femme. Le jour de Noël, son fils Jonas appelle la radio pour lui trouver une femme qui fera le bonheur de son père. Annie Reed l’entend et veut rencontrer Sam.

Tous ces films vous feront sûrement passer de bons moments ce Noël, car ils sont parmi les meilleurs qui ont été réalisés concernant ces dates importantes.