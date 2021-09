Les 11 meilleurs jeux qui sortent ce mois-ci, comptez-vous les manquer ? | Jeux

Nous passons en revue les 11 grands jeux qui arrivent sur consoles et PC en septembre et qui rendront le retour à la routine beaucoup plus supportable.

La fin de l’été a déjà commencé et Septembre attend avec le redoutable retour à la routine, mais que cela ne vous concerne pas car ce mois-ci nous avons quelques sorties des “tochos”. Tenez bon car de bons titres tant attendus arrivent.

Par conséquent, dans la vidéo suivante, nous vous laissons une compilation les 11 jeux les plus intéressants pour ce mois de septembre et qu’ils arriveront au fil des jours. On anticipe déjà qu’il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.

Comme vous pouvez le voir, la variété est très abondante. Des JRPG de qualité comme Tales of Arise ou Astria Ascending vous attendent sur leurs plateformes respectives, de grosses sorties comme Deathloop sont à nos portes et une tonne d’indies débarquent partout.

Par conséquent, nous vous laissons également ici la liste des titres les plus marquants de septembre avec les dates de sortie et les plateformes incluses.

FIST – 7 septembre pour PS5 et PS4 Tales of Arise – 9 septembre pour PC et 10 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One Life is Strange: True Colors – 10 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series X, One et PC Lost in Random – 10 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series X, One, Nintendo Switch et PC WarioWere : Rassemblez-vous ! – 10 septembre pour Switch Deathloop – 14 septembre pour PS5 et PC Kena Bridge of Spirits – 21 septembre pour PS5, PS4 et PC Diablo II Resurrected – 23 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series X, One, Nintendo Switch et PC Lost Judgment – 24 septembre pour PS5, PS5, Xbox Series X et One Chernobylite – 28 septembre pour PS4 et Xbox One Ascendant – 30 septembre pour PS5, PS4, Xbox Series X, One, Nintendo Switch et PC

Après un été beaucoup plus bruyant, septembre est la première étape d’un calendrier qui ne semble pas ralentir pendant un certain temps et qui se poursuit jusqu’à Noël, où les grandes sagas reviendront pour de nombreux fans.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Rodríguez.