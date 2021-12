Les 11 meilleurs mangas de 2021

Les bons mangas ne manquent pas en 2021.Image : Viz.com

Cette année nous a non seulement bénis avec des animes formidables, mais aussi avec de merveilleux mangas. Dieu merci pour cela! Voici notre liste des meilleurs mangas de 2021.

Gardez à l’esprit que la liste ne se limite pas aux nouveaux mangas qui ont fait leurs débuts cette année, mais comprend ceux qui ont été publiés en 2021, que ce soit en sérialisation ou en volumes publiés. Les mangas sont listés ci-dessous sans ordre particulier.

(Divulgation complète : mes deux premiers livres ont été publiés par Kodansha.)

Histoire de Muneyuki Kaneshiro, illustration de Yusuke NomuraImage : © 2021 Kodansha USA Publishing. Tous les droits sont réservés.

Les mangas sportifs peuvent se sentir pareils avec des conventions de genre fermement établies. Mais Blue Lock ne ressemble à aucun manga de sport que j’ai lu. C’est comme Squid Game, mais avec le football, moins tous les meurtres.

Le manga, qui a fait ses débuts en 2018, reprend après que l’équipe nationale de football japonaise se soit classée 16e de la Coupe du monde de football. Estimant que le programme de football du pays manque d’un attaquant de classe mondiale, le programme Blue Lock a été créé pour trouver le meilleur des meilleurs parmi des centaines de jeunes espoirs de haut niveau. Le hic, c’est que ceux qui sont disqualifiés ne peuvent jamais représenter le Japon dans le football international. Celui qui sortira vainqueur sera un attaquant légendaire qui pourra mener le Japon à la victoire en Coupe du monde !

Rempli d’art INTENSE et de personnages INTENSE, l’ensemble est complètement ridicule, mais absolument merveilleux. Certains commentaires sur le football japonais sont absolument cinglants.

Histoire et art par Gege Akutami Image : Viz.com

Si 2020 était l’année de Demon Slayer, alors 2021 était l’année de Jujutsu Kaisen. Le manga surnaturel n’était pas l’un des plus gros titres de cette année, c’était le plus gros titre de cette année, se vendant mieux que tout au Japon. Mais est-ce correct? Zut ouais.

Jujutsu Kaisen est centré sur Yuji Itadori, un élève qui est transféré au lycée Jujutsu de la préfecture de Tokyo, une école pour sorciers, après un événement paranormal dans son école précédente. Lui et ses camarades de classe combattent le mal et essaient de localiser les doigts maudits pour que Yuji les consomme. Le manga porte ses influences sur sa manche, mais fait un bon travail d’équilibre entre l’action, l’humour et le surnaturel.

Histoire de Kanehito Yamada, art de Tsukasa AbeImage : Viz.com

Frieren commence là où se terminent d’autres histoires de type JPRG : le héros et son groupe reviennent après une aventure de dix ans au cours de laquelle ils ont vaincu le roi démon. Pour Frieren, un mage elfe, dix ans est une courte période de temps, comme un week-end à traîner. Mais pour les membres humains du groupe, leur aventure était une grande partie de leur vie.

Après avoir été confronté au passage mortel du temps, Frieren finit par se lancer dans une autre quête et, ce faisant, en apprend davantage sur les humains. Il s’agit d’un manga émouvant et doux-amer qui joue sur les tropes et les conventions de genre, tout en soulignant à quel point le temps passé avec les autres est précieux.

Histoire et art par Yukinobu TatsuImage : Viz.com

L’écolière Momo Ayase croit aux fantômes et non aux extraterrestres. L’écolier Ken Takakura (non, pas que Ken Takakura) croit aux extraterrestres et aux fantômes. Ce qui commence comme un moyen de changer d’avis les uns les autres déclenche une série vraiment folle. Le résultat est drôle, souvent obscène, et jamais ennuyeux. Ce qui empêche Dandadan de sombrer dans l’auto-parodie, ce sont des personnages intelligents avec du cœur, alors même que la folie et l’humour bleu passent à la vitesse supérieure. Et le font-ils jamais.

Histoire et art de Hajime IsayamaImage : © 2021 Kodansha USA Publishing. Tous les droits sont réservés.

Peux-tu le croire? Il y a onze ans, L’Attaque des Titans de Hajime Iseyama a fait ses débuts, et ce printemps, le manga l’a appelé un jour. Après plus d’une décennie, Attack on Titan a pris fin.

Chaque fois qu’un long film, une émission de télévision ou, ici, un manga, se termine, les gens sont forcément déçus. Et certains fans d’Attaque des Titans sont, eh bien, déçus. Après si longtemps, ils pourraient avoir leurs propres idées sur la façon dont le manga Attack on Titan devrait se terminer. Mais dans la conclusion charnue du manga, Iseyama avait ses propres idées sur la façon de conclure la saga, en créant une fin appropriée, mais imparfaite, à son magnum opus.

Histoire et art de Ken WakuiImage : © 2021 Kodansha USA Publishing. Tous les droits sont réservés.

Le manga raconte l’histoire de Takemichi, dont la vie ne s’est pas déroulée comme il s’y attendait. Un jour fatidique, il voyage dans le temps jusqu’à l’époque où il était un voyou de premier cycle. Takemichi, qui voyage dans le temps, n’essaie pas de revivre sa gloire de jeunesse, mais essaie plutôt d’empêcher la mort future de sa petite amie d’alors. Le manga traite des thèmes de la croissance, de l’amitié, du jeune amour, du sacrifice et des secondes chances.

Tokyo Revengers se dirige vers sa conclusion et l’histoire atteint son paroxysme. J’ai hâte de voir comment cela se termine.

Histoire et art par Tatsuki FujimotoImage : Viz.com

La vie est dure pour Denji. Il fera n’importe quoi pour gagner un dollar ou deux pour rembourser la dette de son père. Les choses changent quand il fusionne avec son chien tronçonneuse Pochita, se transformant en Chainsaw Man. Maintenant, avec des tronçonneuses qui sortent de ses bras et de sa tête, il est prêt à chasser les démons dans ce manga surréaliste et sanglant.

Autant Denji est un héros tragique, autant il n’est même pas le plus tragique de Chainsaw Man. Le pathos qui parcourt ce manga l’élève au-delà d’un simple festival d’éclaboussures. Il y a beaucoup de coeur et d’humour.

Alors que le dernier des onze premiers volumes japonais a été publié cette année, les versions anglaises ne se termineront qu’en juin prochain. Avec l’adaptation animée de Mappa sur les ondes en 2022 et le deuxième arc du manga qui démarre l’été prochain, c’est le moment idéal pour entrer dans Chainsaw Man.

Histoire et art de suu MorishitaImage : © 2021 Kodansha USA Publishing. Tous les droits sont réservés.

Yuki, un étudiant sourd, a la chance de rencontrer un autre étudiant cosmopolite et parlant plusieurs langues. Cependant, il ne connaît pas la langue des signes japonaise. Il y a une attirance et une relation entre les deux se développe.

Une expression furtive. Une lueur dans les yeux. Un léger rougissement. Les mangas romantiques ont tendance à se concentrer sur des regards partagés, mais ici, ces regards semblent encore plus importants. Le manga fait un travail intéressant pour équilibrer les façons dont Yuki communique, que ce soit par le biais de signes, de messages texte ou de monologues intérieurs. Vous vous sentez encore plus proche de l’héroïne au fur et à mesure que la romance se déroule.

Histoire et art de Naoya MatsumotoImage : Viz.com

Situé dans une version du Japon qui lutte contre les épidémies de kaiju, cela suit Kafka Hibino, 32 ans, qui rêvait de rejoindre les forces de défense du pays pour lutter contre les monstres nuisibles. Cependant, depuis qu’il a échoué à plusieurs reprises à l’examen d’entrée, Kafka a été relégué au rang de balayeur monstre, nettoyant les carcasses de kaiju morts. C’est un travail grossier et ingrat. Cependant, la vie apparemment sans issue de Kafka change après avoir ingéré un parasite qui lui donne la capacité de devenir un kaiju.

Un riff intelligent sur les films kaiju et les bandes dessinées de super-héros, dang, c’est un bon manga. L’art, l’action, les personnages et l’histoire sont tous fantastiques. Si cette année était l’année du Jujutsu Kaisen, l’année proche pourrait très bien être l’année du Kaiju n°8

Histoire et art par Tatsuya Endo Image : Viz.com

Débutant en 2019, Spy x Family continue d’être l’un des mangas les plus intéressants et les plus agréables du moment. L’histoire suit un super espion, qui doit fonder une fausse famille pour s’infiltrer et attraper le méchant. Il doit donc adopter un enfant et épouser une femme. Cela semble simple, non? Les choses se compliquent après avoir adopté une jeune fille par télépathie et épousé un assassin mortel. Les trois personnages ont leurs propres bagages et des trucs dont ils ont besoin pour travailler. Ils sont dysfonctionnels, bien sûr, mais toutes les familles ne le sont-elles pas ?

Histoire et art de Yuto SuzukiImage : Viz.com

Sakamoto Days suit Taro Sakamoto, le plus grand tueur à gages de tous les temps. Au sommet de ses pouvoirs, il tombe amoureux et abandonne sa carrière de tueur professionnel pour celle du mariage et de la paternité. Quelques années plus tard, Sakamoto, quelques kilos de plus, gère une supérette quand son passé le rattrape…

Mais Sakamoto a fait une promesse de non-tuer à sa femme, il doit donc désamorcer les situations de manière créative. Les personnages, les gentils et les méchants, sont tous intéressants et divertissants. L’art fait un bon travail de vente de l’humour. Pensez à John Wick, mais léger et idiot.