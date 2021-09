Les 11 meilleurs méchants du MCU et pourquoi nous les aimons

C’est bien d’être mauvais parfois. Voici nos méchants MCU préférés et pourquoi nous ne pouvons pas les laisser partir.

Si les méchants de l’univers cinématographique Marvel devaient être décrits en un seul mot, ce serait probablement “incohérent”. Il ne sert à rien d’essayer de le nier – les bons sont vraiment, vraiment bons, mais les oubliables ? Eh bien, les appeler oubliables est assez doux, tout bien considéré. Mais ce n’est pas grave, il serait impossible de créer un univers cinématographique partagé avec une décennie de films sans rater la cible de temps en temps.

Cela dit, il est parfois préférable de se concentrer sur les aspects positifs, alors plutôt que de vous rappeler des personnages comme Yellow Jacket ou Malekith ou James Spader comme Robert California comme Ultron, nous sommes ici pour parler de ceux qui entrent dans l’autre catégorie. Le meilleur absolu du meilleur. La crème de la crème. Au sommet de la pyramide, vous comprenez ce que nous voulons dire. Ce sont des méchants (et certains anti-héros) qui, soit par le simple impact de leurs arcs dans leurs films respectifs, soit par le potentiel qu’ils ont de revenir et d’avoir un impact majeur sur le MCU à l’avenir, nous pouvons simplement n’arrête pas de penser.

Alors, sans plus tarder, voici nos méchants MCU préférés et pourquoi nous les aimons. Faites-nous part de vos favoris dans les commentaires ci-dessous, ou dites-nous pourquoi ces méchants ne sont pas si géniaux après tout. Des points pour la créativité dans votre argumentation, et encore plus de points pour des anecdotes obscures. Allons-y.