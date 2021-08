Les 11 meilleurs moments de l’illustre carrière de 15 ans d’Henrik Lundqvist dans la LNH

Pour la première fois depuis très, très longtemps, les amateurs de hockey seront privés de la présence constante d’Henrik Lundqvist sur une formation de la LNH. Bien sûr, la dernière saison de Lundqvist était en 2019-2020 grâce à une maladie cardiaque qui l’a empêché de jouer l’année dernière, mais il y avait toujours un espoir qu’il revienne jouer dans les saisons futures.

Maintenant, après la retraite de Lundqvist vendredi, nous avons vu le dernier de l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps sur la glace de la LNH. Bien que Lundqvist n’ait jamais remporté de coupe Stanley, le gardien a connu une brillante carrière dans la LNH, se classant sixième de tous les temps dans la ligue avec 459 victoires, toutes avec les Rangers de New York en plus.

En l’honneur de la fin de la carrière de 15 ans de Lundqvist dans la LNH, nous avons pensé qu’il était tout à fait approprié d’énumérer certains de ses meilleurs moments sur et hors de la glace pendant son séjour avec les Rangers.

Henrik Lundqvist a pris sa retraite de la LNH et le monde du hockey lui a offert un adieu inoubliable