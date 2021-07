Les 11 moments les plus emblématiques du sport automobile de Fernando Alonso

En l’honneur du 40e anniversaire de Fernando Alonso, nous avons revu les moments clés qui ont défini sa carrière jusqu’à présent – du brillant au controversé.

Il ne fait aucun doute que l’Espagnol est l’un des grands du sport automobile moderne et, malgré tous ses succès en piste, il a également rarement été loin des gros titres.

Il a deux championnats du monde, mais pour des marges extrêmement fines (un total combiné de huit points de retard sur les vainqueurs du titre en 2007, 2010 et 2012) et des machines légèrement meilleures sous lui, il pourrait déjà avoir cinq titres à son actif.

Après deux ans loin de la F1, Alonso revient à son meilleur avec Alpine. Malgré ses louanges envers la jeune génération de pilotes, l’Asturien est toujours déterminé à revenir au sommet de la discipline.

Avec 22 pole positions et 32 ​​victoires au choix, voici quelques-uns des principaux instantanés de la longue et illustre carrière d’Alonso à ce jour :

Devenir le plus jeune vainqueur de course de F1 – Grand Prix de Hongrie 2003

Alonso avait battu des records au cours de sa jeune carrière et, à l’époque, il était le plus jeune poleman et vainqueur du podium en F1, et il en a marqué un autre en devenant le plus jeune vainqueur de F1 en remportant le Grand Prix de Hongrie 2003.

Ce record a depuis été blitzé par Max Verstappen, mais le contexte de la victoire d’Alonso autour du Hungaroring ne doit pas être sous-estimé.

Le pilote Renault a mené des feux au drapeau à Budapest et, non seulement il a terminé 17 secondes devant tous les autres ce jour-là, il a réussi à doubler la Ferrari de Michael Schumacher pour faire bonne mesure.

C’était une première victoire qui allait donner le ton pour les années à venir.

Croiser le fer avec Schumi à Imola – Grand Prix de Saint-Marin 2005

Quiconque a regardé le Grand Prix de Saint-Marin 2005 en temps réel se souviendra à quel point il s’agissait d’une course captivante, et Alonso a peut-être produit l’un des plus grands entraînements défensifs de la Formule 1.

Une erreur rare du grand Schumacher l’a laissé partir en P13 à Imola, mais de manière typique, il s’est frayé un chemin à travers le peloton pour se placer directement dans la queue d’Alonso.

La Renault espagnole a été gênée par une baisse de puissance pendant la majeure partie de la course et, après que Schumacher soit sorti de son dernier arrêt derrière son rival pour le titre, c’était un test de nerf qu’Alonso n’avait pas encore affronté en F1.

Schumacher était sur le dos du jeune prétendant tout au long du dernier relais, mais Alonso est resté impassible alors qu’il s’est maintenu aux bons endroits sur la bonne voie – et a pu franchir la ligne avec seulement 0,215 seconde d’avance sur la légende Ferrari.

Une relève de la garde à 130R – Grand Prix du Japon 2005

Faire le tour d’un septuple champion du monde dans l’un des virages les plus rapides du calendrier de F1 n’est pas seulement l’une des choses les plus courageuses qu’Alonso ait jamais faites, mais ce fut aussi un moment décisif alors que le témoin semblait passer de d’une génération à l’autre.

Le Grand Prix du Japon 2005 est principalement resté dans les mémoires pour la montée en puissance de Kimi Raikkonen à travers le peloton pour remporter la victoire, mais ce mouvement de 180 mph d’Alonso en route vers la gloire du Championnat du monde était non seulement courageux, mais symbolique pour l’avenir de la Formule 1.

La Formule 1 couronne son plus jeune champion du monde – Grand Prix du Brésil 2005

Alonso détenait une avance sur Kimi Raikkonen au championnat des pilotes en 2005, mais le test de chaque pilote est de savoir comment ils sont capables de franchir la ligne.

Le pilote Renault savait qu’il n’avait qu’à rester à distance de frappe du Finlandais pour remporter son premier championnat du monde avec deux courses à disputer.

Malgré le départ en pole, Alonso a produit une volonté contrôlée pour terminer sur le podium et sceller la distinction de devenir le plus jeune champion du monde de Formule 1 dans des scènes jubilatoires à Interlagos.

Maîtrise de la pluie au Nürburgring – Grand Prix d’Europe 2007

Le Nürburgring a été inondé de pluie avant le Grand Prix d’Europe 2007, et plusieurs voitures ont filé car les conditions se sont avérées trop difficiles pour beaucoup sur la grille.

Alors qu’il s’agissait d’une course célèbre pour avoir vu le Spyker de Markus Winkelhock mener le redémarrage de la course derrière la Safety Car, dans ce qui s’est avéré être son seul départ de course en F1, la bataille pour la victoire s’est intensifiée entre Alonso et Felipe Massa.

Les conditions humides et sèches ont vu la paire se battre tout au long alors qu’Alonso suivait le rythme de la Ferrari plus rapide. La pluie a recommencé à tomber dans les 10 derniers tours, et Alonso a réussi à bondir à l’extérieur du Brésilien, se cognant les uns contre les autres, mais l’Espagnol courageux a trouvé son chemin.

Alonso et Massa ont été vus en train de se disputer dans la salle de récupération après la course alors que les deux se disputaient la conduite de l’autre, mais c’était un entraînement fantastique de la part du double champion du monde.

Des larmes de joie après un trajet emblématique à Valence – Grand Prix d’Europe 2012

Peut-être la plus grande course d’Alonso.

Parti 11e sur un circuit étroit de Valence qui n’avait pas beaucoup d’antécédents en matière de dépassements, peu de gens se seraient attendus à ce que le héros local soit près du podium à la fin de la course, notamment la plus haute marche.

Mais le dépassement présenté par l’Espagnol a été sublime tout au long, se frayant un chemin à travers le peloton au point où il était jusqu’à P4 après le premier tour d’arrêts aux stands.

Il a eu sa juste part de chance en cours de route, car un mauvais arrêt de Lewis Hamilton a placé Alonso sur les places du podium, avant que Sebastian Vettel ne se retire avec des problèmes mécaniques, mais une passe exceptionnelle autour de l’extérieur de Romain Grosjean a été le choix du peloton en un entraînement irréprochable – menant à des scènes émotionnelles après la course devant son public.

Une superbe victoire finale (pour l’instant) – Grand Prix d’Espagne 2013

Le Grand Prix d’Espagne 2o13 était un autre excellent exemple de la façon dont l’Espagnol pouvait transformer une position de départ inférieure en une arrivée P1 à la fin de la course.

Parti P5, il a courageusement dépassé Hamilton et Kimi Raikkonen à l’extérieur du virage 3 de Barcelone au premier tour – et le rythme implacable d’Alonso ne s’est pas arrêté là.

En rupture avec la stratégie des autres équipes, Alonso et Ferrari ont adopté une stratégie à quatre arrêts sur les trois standards de la course, ce qui signifie qu’il a dû extraire autant que possible de sa voiture pour réviser ses rivaux – prenant son 32e et dernier. victoire à ce jour.

« Moteur GP2… » – Grand Prix du Japon 2015

Appeler 2015 une année à oublier pour Alonso et McLaren serait le dire poliment – ​​et un groupe motopropulseur Honda sous-performant n’a pas aidé les choses après que l’Espagnol ait rejoint l’équipe de Ferrari.

Après une saison passée en fond de peloton, la frustration d’Alonso est enfin revenue à la surface lorsque le Toro Rosso de Jean-Eric Vergne a réussi à passer confortablement dans la ligne droite départ/arrivée à Suzuka.

Le message radio immortel est arrivé peu de temps après, alors que l’Espagnol s’exclamait sur les ondes : « Moteur GP2… aaargh !

Cela n’aura probablement pas été bien accueilli par la délégation de Honda dans le garage McLaren lors de la course à domicile du constructeur, mais ce message est resté dans l’esprit des fans de Formule 1.

*Ce* transat – Grand Prix du Brésil 2015

Un moment qui a déclenché un millier de mèmes parmi la communauté des médias sociaux de la Formule 1, et quelque chose qui aurait pu être vu comme Alonso se lavant les mains d’une saison 2015 torride.

Après que sa McLaren lui ait fait défaut en se qualifiant pour le Grand Prix du Brésil, aux côtés de l’équipe qui se dirigeait vers la 9e place du championnat des constructeurs, Alonso a décidé de ne pas retourner dans la voie des stands pour débriefer avec son équipe.

Au lieu de cela, il a décidé de se prélasser dans les rayons d’un Interlagos ensoleillé pendant que le reste des qualifications se déroulait. Repérez une image virale du double champion du monde les yeux fermés alors qu’il prenait le soleil, ainsi que le hashtag #PlacesAlonsoWouldRatherBe en vogue partout dans le monde sur les réseaux sociaux.

Ce n’était peut-être pas un moment emblématique basé sur l’un de ses meilleurs entraînements, mais c’est quelque chose que les fans de Formule 1 n’oublieront probablement pas de si tôt.

À la conquête des classes au-delà de la Formule 1 – Le Mans et IndyCar

Le garçon d’anniversaire n’a pas caché le fait qu’il vise à devenir seulement le deuxième pilote de l’histoire à compléter la Triple Couronne du sport automobile, en remportant le Grand Prix de Monaco, Indianapolis 500 et les 24 Heures du Mans.

Ayant déjà coché Monaco sur la liste, le pilote McLaren de l’époque a pris un week-end loin de la Principauté en 2017 pour emmener ses talents aux États-Unis, pour tenter de remporter l’Indy 500.

Il a adopté le changement de voiture très rapidement et a réussi à se qualifier P5 lors de sa première tentative au Brickyard. Il a également soutenu cette forme dans la course, car il était en tête du peloton tout au long de la course – menant pendant 27 tours avant qu’une panne moteur déchirante ne l’empêche de remporter ce qui aurait été une victoire étonnante.

Alors que cette étape de la Triple Couronne lui échappe toujours, le vainqueur de 2021, Helio Castroneves, a remporté le trophée à l’âge de 46 ans.

Indy est désormais sa seule cible, car Alonso est devenu deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans en remportant la victoire en 2018 et 2019 aux côtés d’anciens pilotes de F1, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, dans la voiture Toyota LMP1 conquérante. .

Récupérer pour produire l’éclat de Bakou – Grand Prix d’Azerbaïdjan 2018

La qualification P12 dans une autre McLaren non compétitive aurait pu conduire à un autre après-midi de douleur pour Alonso en Azerbaïdjan – encore plus lorsqu’une collision au premier tour l’a laissé avec les deux pneus droits crevés.

Cependant, il a pu ramper jusqu’à la voie des stands sur deux roues et, lorsque sa voiture endommagée a été équipée de caoutchouc neuf, il a pu continuer à rouler.

Malgré d’importants dommages au sol et une perte d’appui, le pilote McLaren a pu rattraper et dépasser les voitures devant tout au long de la course et, après une voiture de sécurité tardive, il s’est retrouvé en quelque sorte dans la course aux points.

Un incroyable résultat P7 a vu Alonso dire aux journalistes après la course que c’était “la meilleure course que j’ai faite depuis longtemps, ou la meilleure course de ma vie”.

Finir bien dans les points n’a probablement jamais été aussi agréable.

Tout le monde chez PlanetF1 te souhaite un très joyeux 40e anniversaire, Fernando !