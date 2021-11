Les 11 utilisations créatives que vous pouvez donner à votre ancien ordinateur | La technologie

À chaque fois qu’un nouvel ordinateur est acheté, et plus encore dans le cas des ordinateurs de bureau, il est difficile de savoir exactement ce que l’on peut faire avec l’ancien. Eh bien, aujourd’hui, nous allons voir une série d’utilitaires pour que vous ne restiez pas dans un coin à ramasser la poussière.

Comme pour les anciens mobiles que nous avons tous à la maison, les ordinateurs font partie de la technologie qu’il est difficile de savoir quoi en faire une fois que nous en avons acheté un nouveau.

Dans de nombreux cas, nous les donnons à des amis ou à la famille, dans d’autres nous les vendons, mais s’ils sont vraiment assez vieux, cela n’en vaut pas la peine, encore plus si nous parlons d’ordinateurs de bureau.

Eh bien, on peut leur donner une seconde vie et pour cela nous vous laissons une série de conseils, avec leur vidéo respective, de choses que vous pouvez faire avec cet ordinateur qui a déjà quelques années.

Centre multimédia

L’une des options les plus intéressantes que nous puissions faire avec notre ancien ordinateur portable est de le réutiliser comme centre multimédia.

Il peut être utilisé pour regarder des films, des séries, la télévision, pour écouter de la musique ou pour jouer à des jeux en installant Kodi ou un logiciel similaire.

La meilleure chose à propos de Kodi est que nous pouvons mettre l’ancien ordinateur sur le téléviseur et tout gérer à distance depuis le canapé, en plus d’être un logiciel léger, nous n’aurons pas beaucoup de problèmes de capacité.

Serveur domestique

Cet ordinateur que vous n’allez plus utiliser peut nous aider est en tant que serveur domestique à partager avec des colocataires ou des membres de la famille qui vivent avec nous afin qu’ils puissent accéder à notre musique, nos vidéos ou nos photos.

Nous pouvons utiliser l’ancien PC pour héberger tout type de fichier que nous voulons partager et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder confortablement quand ils en ont besoin. C’est quelque chose qui peut être extrêmement pratique.

Serveur de jeu

Si vous êtes un gros joueur, quelque chose qui peut être très pratique est de pouvoir héberger les jeux que nous voulons sur l’ancien PC, puis les lire sur un autre appareil que celui-ci sur le même réseau.

Vous pouvez utiliser le système Steam Stream, c’est-à-dire l’ancien PC comme celui qui diffuse les jeux Stream vers d’autres ordinateurs.

Cadre photo numérique

Si nous avons un ordinateur portable que nous n’utilisons plus, nous pouvons le transformer en un cadre photo numérique, pouvoir lui faire afficher notre compte Twiiter, des photos Facebook ou Instagram, tant que le WiFi fonctionne.

Avec un peu d’habileté, vous pourriez avoir un cadre photo vraiment puissant qui nous permet de le configurer de manière originale.

décoration murale

C’est quelque chose qui peut être vraiment original pour décorer une pièce, puisque le vieux PC nous aidera à lui donner un touche décorative et technologique rester.

C’est une option qui nécessite de connaître le bricolage ou de connaître un atelier où l’on fait quelque chose de ce type. L’extérieur ne sera pas vraiment celui de l’ordinateur, mais nous pouvons utiliser la partie interne de l’ancien PC avec des LED bien réparties, pour lui donner beaucoup de spectaculaire.

Un bureau

Si vous êtes bricoleur et que vous aimez Travaux de bricolage, cela peut être votre projet. Vous pouvez construire un bureau à votre mesure, mais avec les composants de vieux ordinateurs qui sont dans votre maison.

Nous pouvons placer les composants des ordinateurs dans la partie inférieure du bureau et qu’ils ressemblent toujours à un soulagement lorsque nous l’utilisons, ce qui serait une table idéale pour tous les passionnés de technologie.

Nous devons être convaincus que c’est un travail difficile et que cela prendra beaucoup de temps, même si le résultat final sera spectaculaire.

Disque dur externe

La vérité est que ce n’est pas que nous soyons obligés d’avoir à utiliser l’intégralité de l’ordinateur, car il se peut que seuls certains composants soient utilisables aujourd’hui.

Par exemple, nous pouvons simplement utiliser le disque dur et le transformer en un disque externe et ordinateur portable pour le nouvel ordinateur que nous avons acheté.

Pour un disque dur de portable, nous aurons besoin d’un boîtier 2.5″ IDE ou SATA. Pour un disque dur normal, un boîtier 3.5″ IDE ou SATA est généralement nécessaire.

Comment projecteur

Si on veut en faire un projecteur, on va aussi avoir besoin d’un vieil écran, par exemple, du TFT que l’on a, pour pouvoir faire l’ensemble devenir protecteur.

Une autre chose qui sera nécessaire est un rétroprojecteur et un centre multimédia pour faire tourner les films ou tout ce que nous voulons voir.

Un serveur web

Si nous avons un site Web, nous pouvons l’héberger nous-mêmes depuis chez nous au lieu de payer pour l’hébergement ou d’utiliser des hébergeurs gratuits (ce qui n’est pas très conseillé).

Nous pouvons configurer un ancien ordinateur comme serveur web, quelque chose de plus simple qu’on ne le pense. Une fois le serveur web configuré, vous pouvez héberger votre propre site web et celui de vos amis.

Création d’un cadre

Nous pouvons également utiliser notre ancien PC pour décorer n’importe quelle partie de la maison créer une peinture, quelque chose qui peut être vraiment très bon.

Même, même s’il est à l’intérieur d’un cadre, faites-le branché et donnez-lui l’impression qu’il bouge, par exemple le ventilateur, quelque chose qui lui donnera du spectaculaire lorsqu’il sera exposé dans le salon, le couloir ou une pièce.

A titre d’épreuves

On peut lui donner d’autres usages pour d’autres types de logiciels, comme des ordinateurs pour d’autres systèmes d’exploitation ou pour des projets scientifiques. C’est-à-dire que notre ancien ordinateur est pour les épreuves ce que nous voulons faire.

Il peut être utilisé pour des tâches telles que :

Tester le logiciel: nous pouvons le consacrer à l’installation de logiciels dont nous ne savons pas s’il peut contenir un certain type de virus, mais que nous trouvons très intéressants. Nous pouvons le tester sur notre ancien ordinateur et voir s’il fonctionne bien, s’il s’agit d’un logiciel malveillant ou s’il ne tient tout simplement pas ses promesses. Tester d’autres systèmes d’exploitation: il peut être utilisé pour avoir un ordinateur avec Linux et ainsi apprendre à travailler avec ce système. Ce serait une idée géniale de le mettre sur l’ancien ordinateur, car nous pourrons ainsi apprendre sans craindre que quelque chose ne tourne mal, car les données essentielles pour nous se trouvent sur un autre appareil. Et il n’est pas nécessaire que ce soit Linux, mais nous pouvons également l’utiliser pour une alternative moins connue comme Solaris ou PrimeOS.

Avec tous les conseils que vous venez de voir, ce qui est clair, c’est que notre vieil ordinateur n’a pas à être de l’herbe de poussière ou des ordures, car il a de nouvelles vies possibles, certaines d’entre elles vraiment originales.

Il est vrai que plusieurs ont besoin d’être bricoleur, mais avec de la patience tout peut être réalisé. Si vous allez en essayer un ou si vous l’avez déjà fait, parlez-nous-en sur nos réseaux sociaux.