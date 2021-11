Les 12 à 24 prochains mois devraient être bons pour l’industrie du ciment : Mahendra Singhi, MD & CEO, Dalmia Cement

Il a déjà été approuvé par le conseil d’administration et nous envisageons de le terminer bientôt, avant la fin de l’année civile en cours. (Image représentative)

Dalmia Cement (Bharat), filiale de Dalmia Bharat, a atténué un deuxième trimestre saisonnièrement faible, en misant sur ses stocks existants et ses commandes antérieures. La société a l’intention d’augmenter sa capacité de broyage de ciment à 48,5 millions de tonnes par an (MTPA) d’ici mars 2024 et de passer complètement aux énergies renouvelables d’ici 2030, a déclaré le directeur général et PDG Mahendra Singhi. Dans une interview avec Rajesh Kurup de FE, Singhi a déclaré que l’année ou les deux prochaines seraient bonnes pour le secteur. Extraits édités :

Le faible T2, couplé à des prix de l’énergie élevés, a impacté Dalmia Cement…

Nous avons réalisé une croissance du volume des ventes de 6 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d’affaires a augmenté de 11 % au deuxième trimestre. Les prix de l’énergie – les coûts de l’électricité et du carburant – étaient les principaux problèmes, mais nous avions des stocks et des commandes antérieures qui nous ont aidés à atténuer certains impacts. Les perspectives de coûts semblent meilleures et avec une demande également en hausse, l’industrie devrait revenir au scénario pré-Covid d’ici décembre.

Quel est le statut de l’usine de 2 millions de dollars à Bokaro ?

Il avance selon le calendrier. Nous avons acquis le terrain, passé des commandes pour un moulin à ciment et allons bientôt démarrer l’activité de construction. Dans toutes nos usines, nous avons l’intention d’atteindre une capacité de broyage de ciment de 36 MTPA d’ici mars 2022 (contre 33 MTPA actuellement) et de 48,5 MTPA d’ici mars 2024.

D’où viendront les ajouts de capacité ?

La ligne Cuttack a déjà été mise en service, et suite à la mise en service des usines de Murli (Maharashtra) et de Bokaro dans deux-trois mois, nous atteindrons 36 MTPA. Au cours des deux prochaines années, nous ajouterons de nouvelles capacités au Tamil Nadu, au Bihar, à Bokaro et nous désengorgerons également nos usines existantes. Ainsi, tout cela conduirait à 48,5 MTPA et nécessiterait un investissement d’environ Rs 9 000 à 10 000 crore au cours des trois prochaines années. Les dépenses d’investissement seraient augmentées principalement par le biais des régularisations internes et de la dette.

Vos plans pour passer complètement à l’énergie renouvelable de l’utilisation actuelle de l’énergie thermique d’ici 2030.

C’est notre engagement. Nous avons l’intention de passer de l’énergie thermique et de l’électricité thermique à des énergies renouvelables d’ici 2030. Dans quelques années, nous présenterons un plan spécifique en attendant les bonnes interventions politiques.

Nous avons déjà commencé à remplacer les combustibles fossiles. Nous collectons les déchets municipaux – déchets industriels de diverses entreprises chimiques, pharmaceutiques et autres – de plus de 25 villes et les utilisons comme carburant vert.

Quel est l’état de la cession d’Hippostores ?

Il a déjà été approuvé par le conseil d’administration et nous envisageons de le terminer bientôt, avant la fin de l’année civile en cours.

Quelles sont les perspectives générales de l’industrie? Les analystes s’attendent à une hausse des prix du ciment.

Du point de vue de la demande de ciment, elle devrait bien se porter. Concernant les prix du ciment, nous pensons que, dans une certaine mesure, l’industrie serait en mesure de répercuter sur les consommateurs le surcoût engendré par les coûts énergétiques élevés. Au cours des deux ou trois prochains mois, il pourrait y avoir un certain ralentissement des coûts de l’énergie suite aux décisions du gouvernement chinois et de la Commission européenne de contenir les coûts du carburant. Ils étudient également la possibilité de contenir le fret maritime, qui a plus que doublé au cours de la dernière année.

La capacité de ciment installée actuellement en Inde est d’environ 500 millions de tonnes. De combien cela devrait-il augmenter ?

Nous pensons que les cimenteries augmenteraient leur capacité partout où elles ont des mines de calcaire. Ainsi, on peut s’attendre à une augmentation de 4 à 5 % de la capacité au cours des prochaines années. Les 4 à 5 premières entreprises augmentent également leur capacité. Je pense qu’environ 30 MT de nouvelle capacité seraient stockées d’ici FY23 ou FY24.

L’industrie s’attendait-elle à une hausse des prix du ciment après Diwali ?

Après Diwali, la demande de ciment dans le pays devrait croître d’environ 12%, compte tenu de la base basse de l’année dernière. Si nous ne tenons pas compte de la base basse, la croissance normale de la demande de ciment serait de 5 à 6 %. Pour le secteur du ciment, la demande rurale est également importante et nous prévoyons d’augmenter. Les 12-24 prochains mois devraient être bons pour l’industrie du ciment.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.