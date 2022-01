Les 12 carillons de 2021 : le départ de Messi de Barcelone, Usyk, les Bucks, Lamont Marcell Jacobs…

En douze mois, il y a des événements inattendus. Certains ont enterré les prévisions. Le mythe (Messi) qui quitte son équipe habituelle, la coupe du monde Hamiton-Verstappen qui se décide dans les derniers kilomètres, l’adolescente qui décroche une médaille d’or ou la sélection qui prend d’assaut Wembley portait l’affiche des surprises planétaires. Il y a un choix. Il s’agissait de 12 carillons de 2021.

Le départ de Messi de Bara a été une surprise d’importance mondiale. Le 5 août, le club et le footballeur se sont séparés, un scénario qui quelques heures auparavant paraissait incroyable. L’impact a été brutal et ses clés sont toujours analysées. Un livre d’or a été fermé dans l’histoire de Bara. Après deux décennies de relation, Messi a été contraint de changer de chemise. Une négociation expresse s’est terminée avec l’Argentin au PSG.

Que le champion soit Verstappen n’est pas une surprise. Que ce soit dans le dernier tour à Abu Dhabi s. Quelques minutes plus tôt, l’empereur devait redevenir Hamilton. Cependant, l’introduction de la Safety Car et son changement de pneus ont amené le Néerlandais de 24 ans à dépasser l’Anglais après que la direction de course a décidé que tout se jouerait dans le dernier tour. Un dénouement culminant et controversé qui fait déjà partie des épisodes mythiques de l’histoire de ce sport.

Les Milwaukee Bucks ont attendu 50 ans pour rejoindre le ring des champions NBA. En 71, il l’a conquis avec Oscar Robertson et Abdul Jabbar, deux des joueurs les plus décisifs de l’histoire. La saison dernière, cela n’aurait pas été possible sans les bras interminables de Giannis Antetokounmpo, pierre angulaire d’une équipe solide qui a surpris tout le monde dans une compétition dans laquelle les Lakers, Nets, Suns ou Heat semblaient mieux placés.

En septembre, au Tottenham Hostpur Stadium, ils s’étaient rencontrés 70 000 personnes pour voir comment le Britannique Anthony Joshua a vacciné l’Ukrainien Alexsandr Usyk dans la lutte pour le championnat du monde des poids lourds. Ce dont ils ont été témoins était le contraire. A 34 ans, 100 kilos et 1,91 Le vilain petit canard du soir a battu son rival à l’unanimité aux points. C’était considéré comme la grosse surprise de l’année en boxe et on parle déjà d’un match revanche.

Il y a des sprinteurs qui ne sont pas passés sous la barre des 10 secondes. L’un d’eux jusqu’en mai était l’italien Lamont Marcell Jacobs (27 ans). Trois mois plus tard, avec 9,80, il s’impose comme le nouveau roi du 100 mètres, une distance qui semblait limitée pour les Jamaïcains et les Américains. Avec une mère italienne et un père américain, Jacobs a ainsi réservé l’une des grandes surprises des Jeux. Grâce à son exploit, il est devenu le premier Italien à remporter l’or dans cette spécialité.

Le motocyclisme espagnol n’expire pas en tant que source de champions. Cette fois, c’était au tour d’un semi-étranger il y a un an. Pedro Acosta, 17 ans, originaire de Murcie, a été proclamé nouveau champion du monde Moto3 avec une KTM. Le pilote a atteint toutes les prévisions. Depuis 1990 (Capirossi) une recrue n’a pas porté la couronne de champion du monde. Acosta est également le plus jeune Espagnol à porter cette distinction. La prochaine campagne se déroulera en Moto2.

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? C’est ce que demandait le médaillé d’or lors de la finale des 400 essais libres de la piscine de Tokyo. Et tout cela parce que le Tunisien de 18 ans Ahmed Hafnaoui, avec le plus mauvais temps des participants, avait remporté une victoire inattendue au grand étonnement des spectateurs et des spécialistes. Le nouveau champion olympique Je n’avais même pas d’uniforme officiel pour récupérer la médaille.

Le pitch des Braves d’Atlanta

Une nouvelle histoire du sport américain a été écrite dans le baseball. Les Braves d’Atlanta ont conquis le titre des World Series après 26 ans. Ils l’ont fait en pillant les maisons de paris et les circonstances. Cet été, ils avaient été privés de leur meilleur joueur, Roland Acua Jr., en raison d’une grave blessure au genou. Ils ont atteint les playoffs avec le pire bilan de tous et c’était leur grand atout, celui de la surprise. En finale, ils ont éliminé les grands favoris, les Astros de Houston, par 4 victoires à 2, avec un Cubain, Jorge Soler, comme MVP.

La veste verte est l’un des symboles du sport mondial. Pour la première fois de l’histoire, il a été repris par un golfeur japonais, Hideki Matsuyama, qui a remporté la victoire la plus importante de sa carrière à l’âge de 29 ans. Le joueur a surmonté sa discrète dernière journée et s’est imposé avec -10 alors qu’il était tôt lundi matin au Japon. Matsuyama termine l’année en dehors du top 10 du classement mondial.

Roulette de l’euro

Le tournoi commence déjà avec des raisons d’être spécial. Il a été joué dans 12 lieux dans onze pays différents, chacun avec des protocoles contre COVID. Certains stades semblaient presque vides et d’autres presque pleins. Le tournoi est passé de bas en haut. Sur le plan sportif, un enchaînement de surprises a rendu les favoris impossibles. La France, championne du monde, Avec une équipe pleine de stars, ils succombent aux tirs au but en huitièmes de finale contre la Suisse (3-3) après avoir perdu deux buts d’avance en dix minutes. En finale, l’Italie a tourmenté Wembley contre l’Angleterre depuis le point de penalty.

Momiji Nishiya avait 13 ans en juillet. Jusqu’ici tout est normal. Ce qui est extraordinaire, c’est qu’à cet âge les Japonais ont remporté la médaille d’or dans une nouvelle discipline, le skateboard. Son emploi du temps chargé a fait d’elle la plus jeune reine olympique de ces Jeux, un exploit qui a même déclenché un débat sur la limite d’âge pour ces événements. Nishiya avait deux autres patineurs adolescents comme partenaires du podium : Loyal, argent (13 ans), et le japonais Nakayama, bronze, (16 ans).

L’US Open de tennis a présenté cette édition un conte de Noël. Emma Raducanu, britannique de 18 ans, a conquis le tournoi alors qu’il était numéro 150 au classement et qu’il avait dû disputer la phase précédente. Raducanu, de père roumain et de mère chinoise, est arrivée au Royaume-Uni à l’âge de deux ans et ses prouesses la distinguent comme la première à remporter un tournoi majeur avec ces conditions en qualifications. La joueuse de tennis n’a pas abandonné un seul set et un mythe comme Martina Navratilova n’a pas épargné l’admiration : « Une étoile est née ».