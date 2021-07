Les 12 de Scariolo pour Tokyo : Van Garuba et Juancho Hernangómez

La Fédération espagnole de basket-ball a annoncé la liste des 12 joueurs qui joueront le Jeux olympiques de Tokyo 2020 (en 2021). Sergio Scariolo a finalement décidé d’inclure la coiffe Juancho Hernangómez sur la liste, une pièce essentielle pour ses projets. Parmi les sélectionnés figurent également Alberto Abalde et, l’homme qui donne le plus à parler, Usman Garuba.

Ainsi, le champion du monde Pierre Oriola est laissé de côté, avec quelques minutes cette année au Barça de Jasikevicius, et les jeunes Darío Brizuela et Xavi López-Arostegui, qui se battaient pour l’éventuel écart de Juancho, qui après avoir vécu ceux qui ont probablement été les 10 jours les plus mouvementés de sa carrière, il se rendra finalement à Tokyo depuis Las Vegas avec le reste de l’expédition espagnole.

Ainsi, ce sont les 12 hommes qui tenteront d’obtenir une médaille des terres japonaises :

Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves)

Sergio Rodriguez (Olimpia Milano)

Sergio Llull (Real Madrid)

Alex Abrines (FC Barcelone)

Alberto Abalde (Real Madrid)

Rudy Fernandez (Real Madrid)

Victor Claver (panier de Valence)

Juancho Hernangómez (Minnesota Timberwolves)

Usman Garuba (Real Madrid)

Willy Hernangómez (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

Marc Gasol (Lakers de Los Angeles)

Pau Gasol (FC Barcelone)

NBA et Real Madrid

Ainsi, le seul joueur qui n’a pas joué la saison dernière en NBA, au Real Madrid ou au FC Barcelone est Sergio Rodríguez, qui joue pour l’Olimpia Milano de la Lega italienne. Scariolo voyage avec quatre joueurs NBA (les frères Hernangómez, Ricky et Marc), quatre joueurs du Real Madrid (Llull, Rudy, Abalde et Garuba) et trois du FC Barcelone (Pau Gasol, Álex Abrines et Víctor Claver – qui ont déjà signé pour lui. Basket-ball de Valence).