Les 12 derniers mois ont-ils été une année perdue pour vous à cause de la pandémie? ⋆ 10z viral

Les 12 derniers mois ont-ils été une «année perdue» à cause de la pandémie?

Cela fait un an que les fermetures de pandémie ont bouleversé le monde et tout a changé dans nos vies.

Les élèves de la maternelle aux études supérieures suivaient soudainement des cours à la maison. De nombreux emplois de bureau sont devenus des télétravailleurs. Les salles de concert, des plus petits cafés aux plus grandes arènes de concert, ont été fermées. Les représentations théâtrales en direct ont été annulées des salles de spectacle communautaires à Broadway. Les bars, restaurants et autres lieux de rencontre sont fermés. Les mariages, les funérailles, les remises de diplômes et autres rassemblements publics ont été rendus beaucoup plus petits, ont eu lieu sur Zoom, ou n’ont pas eu lieu du tout. Même les sports professionnels ont été interrompus pendant un certain temps.

Tout le monde n’avait pas des heures supplémentaires à remplir. Les emplois de livraison et les services de covoiturage ont fait des heures supplémentaires. Les premiers intervenants, les professionnels de la santé et les autres travailleurs de première ligne se sont enfoncés dans un état d’épuisement.

La plupart d’entre nous se sont retrouvés avec du temps supplémentaire cette année.

Avez-vous pu faire quelque chose de spécial avec les heures passées à faire le trajet, à faire des sports de groupe, à aller à des fêtes, à chanter dans des chorales, à participer à des activités communautaires et à rendre visite à la famille et aux amis en personne?

Ou était la dernière année une course sur le tapis roulant des Jetson, avec des ajustements constants aux horaires changeants de l’école, jonglant avec les courses et les livraisons de colis entre les appels Zoom, des expériences frustrantes d’apprentissage de nouvelles technologies pour travailler à domicile ou pour communiquer avec le gouvernement, ou une morne similitude lasse – jusqu’à ce que vous ne puissiez plus vous souvenir des jours de la semaine et que chaque case du calendrier devienne Blursday?

Si vous m’aviez dit en mars 2020 que j’aurais une année entière de travail à domicile, j’aurais fait de grands projets passionnants sur la façon d’utiliser le temps: vider les boîtes dans le (s) placard (s!), Donner de vieux livres et vêtements, complétant des projets d’écriture dormants depuis longtemps, se prélassant dans des livres à la fois sur bande et sur papier, et contactant de vieux amis par téléphone et par de vraies lettres d’escargot (avec des timbres et tout)!

Mais rien de tel ne s’est produit.

Pour moi, les 12 derniers mois me semblent une «année perdue»: du temps qui a glissé entre mes doigts sans souvenirs clairs ni sens de l’orientation ni réalisations concrètes d’aucune sorte. Quand je regarde en arrière, je ne peux pas croire que je n’ai pas fait plus de tout ce temps.

J’avoue être envieux des gens qui ont fait de la limonade avec un an de citrons. Ils ont appris à faire du pain, des gâteaux et des tartes à partir de rien. Ils ont acheté du matériel d’exercice et ont commencé des programmes de conditionnement physique intenses à domicile. Ils ont appris à tricoter, crocheter, broder ou coudre. Ils ont exploré des avenues créatives telles que la peinture ou la poterie. Ils ont commencé des pratiques de méditation ou de yoga. Ils ont rempli des journaux personnels et des livres de coloriage. Ils ont regardé des conférences en ligne pour s’amuser ou ont suivi des cours en ligne pour faire avancer leur carrière.

Est-ce que tout cela vous décrit?

J’ai fait une bonne chose, même si je l’ai commencée avant la pandémie: j’ai eu une séquence sur une application linguistique et j’ai réussi à rester avec elle. À partir d’un engagement minimum de cinq minutes (certains soirs je fais plus), j’ai ramassé suffisamment de vocabulaire pour comprendre de simples articles de journaux en français. Les gens qui parlent à vitesse normale me laissent encore dans la poussière, et j’hésite à parler, mais je pourrai communiquer un peu mieux dans les hôtels, les restaurants et les magasins si je visite à nouveau des villes canadiennes-françaises.

