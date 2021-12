Les 12 données TOP que cette saison nous a laissées en 2021

29/12/2021 à 22:03 CET

1- Le Rayo Vallecano est la quatrième équipe de Liga avec la meilleure différence de buts et la quatrième la moins marquée

Si on fait la différence entre les buts marqués et ceux encaissés, on fait la différence. En faisant ce calcul, nous ne sommes pas surpris de trouver le Real Madrid en premier lieu. Après les blancs, on retrouve Séville et le Real Betis. Ce qui est curieux et, aussi très méritoire, vient quand on retrouve le Ray si bien positionné dans ce critère. Temporadón de los Vallecanos.

2- L’Atlético de Madrid est l’équipe qui a reçu le moins de tirs au but contre, mais celle avec le plus mauvais pourcentage d’arrêts a joué

Le style de l’Atlético de Madrid confirme une nouvelle fois qu’il n’est pas facile de faire un tir, même ainsi, le% d’arrêts dans l’équipe matelas est de 51,3%, le plus bas de LaLiga.

3- Rayo Vallecano est l’équipe de la compétition avec le meilleur% d’arrêts

Toute l’équipe d’Iraola a du mérite, en fait, vous trouverez Rayo dans plusieurs de ces gros titres. Mais on souligne l’habileté de son gardien à atteindre ce beau chiffre, avec 80,6 % d’arrêts. De plus, c’est la 9e équipe avec le moins de finitions dans la compétition. Il a laissé sa cage inviolée dans 33,3% des matchs. Si nous analysons le PsxG, la capacité des gardiens à arrêter un tir, nous confirmons que Dimitrievski est le gardien de but qui a eu la plus grande capacité à arrêter les occasions pour l’équipe rivale de LaLiga.

4- L’équipe qui a effectué le plus de passes, a tenté le plus de passes, qui a obtenu le pourcentage de réussite le plus élevé et celle qui a parcouru le plus de distance avec ses passes est le Real Madrid

5- L’équipe qui a accumulé la distance la plus progressive avec ses passes est Barcelone

Il convient de noter que Barcelone occupe la deuxième place dans tous les critères menés par le Real Madrid dans les données précédentes.

6- Villarreal est dans le TOP 5 de la Liga en passes jusqu’au dernier tiers, passes qui mènent directement à un tir, en passes complétées dans la surface adverse et en passes progressives

En plus des critères de base analysés dans les données précédentes tels que : nombre de passes, efficacité, passes tentées, etc.

7- L’équipe qui a pris le plus de corners de la compétition est l’Athletic Club

8- Le Real Betis est la deuxième équipe, après le Real Madrid, qui crée plus d’actions pour la génération de tirs et pour la génération de buts en Liga

Il existe de nombreuses actions qui peuvent générer un tir, et donc un but. Ce ne sont pas toujours des laissez-passer à utiliser, il peut s’agir de conduite, de dribble, de disputes, de duels, d’actions défensives, etc. Et l’argent dans ces critères de création revient aux Andalous : buts, tirs et beaucoup de création.

9- Le Celta de Vigo est l’équipe qui reprend le plus de temps grâce à une entrée réussie de l’ensemble de la compétition

Le grand architecte de ces données est Javi Galán, premier de ce classement avec Casemiro.

10- Alavés est l’équipe avec le pourcentage le plus élevé de duels aériens remportés dans la compétition 11- Le joueur avec le plus de buts en 90 minutes est Juanmi, du Real Betis

12- Le joueur qui a généré le plus de passes décisives en Liga est Óscar Trejo, du Rayo Vallecano

COMBINÉ DE L’ANNÉE :

Plus de 2,5 buts à Getafe contre le Real Madrid [1.95]

+

Les deux équipes marquent à l’Atlético de Madrid contre le Rayo Vallecano [2.3]

+

Victoire de Séville contre Cadix [1.84]

+

Victoire de Barcelone contre Majorque [2.05]

= [16.92]