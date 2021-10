Les 12 équipes qui n’ont pas encore complété leur effectif pour le début de la saison 21/22

A deux jours du début de la saison régulière 2021/22 du NBA, il y a encore assez de bois de chauffage à couper sur le marché des transferts. Selon le journaliste et initié de la NBA Keith Smith, jusqu’à 12 franchises de ligue ont toujours leur liste incomplet. Parmi les contrats « bidirectionnels » (deux par équipe) et standards, ce sont les équipes :

Boston Celtics : un trou (« bidirectionnel »). Golden State Warriors : deux trous (un « standard » et un « bidirectionnel »). Los Angeles Lakers : deux trous (un ‘standard’ et un ‘two-way’). Miami Heat : un trou (« standard »). Milwaukee Bucks : un trou (« standard »). Minnesota Timberwolves : un trou (« standard »). Orlando Magic : un trou (« bidirectionnel »). Phoenix Suns : deux trous (un « standard » et un « deux voies »). Portland Trail Blazers : un écart (« standard »). San Antonio Spurs : un trou (« bidirectionnel »). Utah Jazz : un écart (« standard »). Washington Wizards : un trou (« bidirectionnel »).

Les Celtics ont renoncé à l’attaquant Jabari Parker. – Boston Celtics (@celtics) 17 octobre 2021