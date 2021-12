Les 12 histoires sportives les meilleures, les plus drôles et les plus étranges de 2021

Quelle année magique et horrible ça a été. Alors que 2021 a été un autre trou infernal rempli de pandémie, nous pouvons au moins apprécier qu’il nous a donné certaines des histoires sportives les plus stupides, les plus drôles et les plus étranges de tous les temps.

Il s’avère que lorsque le monde est bouleversé, le sport devient vraiment étrange. Qui savait?! Revenons donc en arrière sur une année qui nous a procuré tant de joie étrange – parce que c’était un peu le seul endroit où trouver de la joie toute l’année.

janvier

La NFL a donné à Nickelodeon sa toute première bombe f

Cordarelle Patterson est devenue une favorite des fans avec les Falcons cette saison, mais n’oublions pas qu’il a lancé l’année en jurant lors de l’émission Nickelodeon. Juste magique.

février

La maman du Texas qui a effacé un voyeur présumé

Le tacle de l’année est arrivé des mois avant le début de la saison de football avec ce tacle fracassant qui méritait une apparition au Pro Bowl.

Mars

Meyers Leonard a détruit sa carrière après avoir utilisé une insulte antisémite lors d’un flux Call of Duty

Leonard a essayé d’écrire cela comme un « feuillet », mais a été libéré par le Thunder peu de temps après et n’a été signé par aucune équipe en 2021.

avril

Le scandale de la pêche au chat des Lakers

Alors oui, vous allez juste devoir lire à propos de celui-ci parce que Dieu quelle histoire tout cela était. Il y avait tout, une « personne » disparue, de faux diagnostics de cancer, un podcasteur parti se demandant si son meilleur ami l’avait trahi. Tout cela s’est passé avant l’été.

Peut

Les diffusions en direct de Kwame Brown

Après avoir appâté Kwame Brown lors d’un podcast, Stephen Jackson et Gilbert Arenas ont attrapé TOUTES LES MAINS de leur ancien coéquipier qui a diffusé tout leur linge sale et au-delà. Brown en avait assez et n’avait pas peur de se défendre, mais cela nous a tous emmenés dans l’étrange terrier de lapin de l’histoire récente d’Internet de Brown.

juin

Le fan du Tour de France qui a gâché une course avec une pancarte et s’est caché

Nous avons clôturé le milieu de l’année avec une chasse internationale à un fan qui a ruiné une étape du Tour de France et s’est échappé du pays. C’était l’une des histoires les plus folles de l’année qui a commencé d’une manière bizarre.

juillet

Les Jeux olympiques ont installé des lits en carton anti-sexe

La seule chose plus incroyable que d’organiser les Jeux olympiques au milieu de la pandémie était de construire des lits en carton spéciaux pour empêcher les athlètes de descendre. Nous savons que les Olympiens sont des amateurs de sexe de classe mondiale, et ce n’était qu’une tentative d’arrêter tout cela.

Nous ne savons toujours pas si cela a fonctionné ou non.

août

Le scandale de l’évêque Sycomore

Un faux lycée avec des adultes a truqué son chemin jusqu’à ESPN où il a été embarrassé à la télévision nationale. Les rebondissements que cela a pris étaient remarquables, et cela a commencé avec les propres annonceurs d’ESPN furieux de devoir couvrir ces ordures.

septembre

John Elway a perdu 714 millions de dollars après avoir tâtonné le sac

Bien que cela ne se soit pas produit en 2021, nous avons appris comment John Elway aurait pu détenir une énorme participation dans les Broncos en 1998, mais a décliné. Cette part vaudrait désormais plus d’argent qu’il n’en aurait gagné en plusieurs vies.

octobre

Un entraîneur universitaire blesse un fan pour s’être moqué de son petit pantalon

Cette histoire était assez drôle avant d’apprendre qu’il s’agissait du frère de Christian McCaffrey, puis elle est devenue complètement hilarante.

novembre

La folie vaccinale d’Aaron Rodgers

Peut-être que le plus gros rebondissement de 2021 est venu avec Aaron Rodgers, qui est passé de Jeopardy potentiel! hôte, à la drogue complotante.

Si vous me disiez en janvier 2021 que je clôturerais l’année plutôt que de boire une bière avec Tom Brady plutôt qu’Aaron Rodgers, je dirais que c’était impossible – mais nous y sommes.

décembre

L’intro hilarante de Lincoln Riley à l’USC

Nous avons clôturé le dernier mois de 2021 avec l’une des présentations d’entraîneurs les plus amusantes de l’histoire du football. C’était une parodie de SNL rendue manifeste, et mérite absolument quelques minutes de votre temps.