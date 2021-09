Les 12 joueurs de la Ryder Cup ‘Team USA’

États Unis atteint le Ryder cup avec une équipe composée de six hommes qui savent déjà ce que c’est que de débuter dans la compétition et six autres qui y débuteront en 2021. Ce sont les douze hommes de Steve Stricker (avec le Q les petites annonces directes et avec le C les élections du capitaine) qui veulent donner la victoire au géant américain.

DUSTIN JOHNSON (A/2e). 5e participation

A 37 ans et 24 titres sur le PGA Tour, il est l’une des grandes stars du golf mondial de la dernière décennie. Il affronte sa cinquième Ryder Cup avec l’épine de n’avoir conquis qu’une seule de celles qu’il a disputées. En effet, malgré ses deux « majors » et son statut d’ancien numéro 1 mondial, il souffre généralement dans le Ryder, dans lequel il cumule 7 victoires et 9 défaites. Équilibrer vos chiffres peut aider à booster votre équipe.

COLLIN MORIKAWA (Q/3e). Débutante

A 24 ans et avec 5 titres sur le PGA Tour, il disputera sa première édition de la compétition. Il y vient avec beaucoup de galons, en tant qu’actuel champion du British Open, après avoir touché la médaille à Tokyo et avec deux “majors” déjà à son actif, même s’il n’a pas retrouvé les bons sentiments depuis lors. Il est appelé à être l’un des leaders américains pendant des années.

PATRICK CANTLAY (A/4ème). Débutante

A 29 ans et avec 6 titres sur le PGA Tour, il fait ses débuts à la Ryder Cup avec toutes les lois après avoir été sacré le meilleur du PGA Tour cette saison. Il a battu Jon Rahm en tête-à-tête et arrive dans une forme spectaculaire après avoir remporté le championnat BMW et le championnat du circuit. Déjà en juin, il a remporté le Mémorial. Là où il a le plus souffert cette année, c’est dans les grands tournois, alors il cherche à enlever cette épine pour couronner une grande saison.

ALEX SCHAUFFELE (C / 5º). Débutante

A 27 ans et avec 4 titres sur le PGA Tour, il a gagné la confiance du capitaine et fera ses débuts dans la compétition. Champion olympique à Tokyo, il n’est pas appelé à être l’un des piliers de l’équipe, une situation qu’il peut télécharger pour montrer son meilleur match. Il lui a été difficile de trouver de la régularité ces dernières semaines et il n’y a pas de meilleur scénario pour la trouver que celui qu’il propose ce week-end.

Justin Thomas arrive avec des chevrons dans Team USA

PA

JUSTIN THOMAS (Q/6e). 2e participation

A 28 ans et avec 14 titres sur le PGA Tour, il est appelé à être l’un des « Ryder men » américains. Il a brillé à ses débuts en 2018, lorsqu’il a participé à toutes les séances pour ajouter quatre victoires et une seule défaite, malgré le week-end difficile de son équipe. Puis il a formé un grand duo avec Jordan Spieth, une formule que son équipe peut répéter dans cette édition. Avec un “majeur” à son palmarès, il veut désormais être décisif pour remporter le titre.

BRYSON DECHAMBEAU (Q/7e). 2e participation

A 28 ans et avec 8 titres sur le PGA Tour, il arrive prêt à ôter l’épine de ses débuts en 2018, lorsqu’il n’a pas su répondre à la confiance de son capitaine et a perdu son match individuel et les deux quatuors auxquels il a participé. (0 -0-3). Au cours de ces trois années, il a pourtant gagné des galons avec la conquête de l’US Open 2020 et arrive prêt à montrer qu’il peut aussi être un joueur d’équipe.

TONY FINAU (C/9º). 2e participation

A 32 ans et avec 2 titres sur le PGA Tour, il réitère sa présence après avoir été choisi par le capitaine Steve Stricker. Avec deux top 10 majeurs cette saison et après une belle performance en 2018, avec deux victoires et une défaite, il était l’un des hommes attendus de l’équipe. Il vient après avoir joué à un très bon niveau dans les tournois éliminatoires du PGA Tour, où il a remporté le premier Northern Trust, et il veut poursuivre cette tendance.

Brooks Koepka est appelé à être l’un des leaders américains

Efe

BROOKS KOEPKA (Q/10e). 3e participation

A 31 ans et avec 8 titres sur le PGA Tour, il est appelé à être l’un des leaders de l’équipe. Bien sûr, si les problèmes physiques le respectent, car il s’est blessé au poignet gauche lors du Tour Championship. Malgré cela, il s’est assuré d’atteindre ce Ryder en pleine plénitude physique. Quatre ‘majors’ protègent son record et sa belle performance en 2021 complète les arguments. Il a été parmi les six premiers dans trois des quatre tournois majeurs de l’année. De plus, il a toujours de l’expérience en compétition, dans laquelle il cumule 4 victoires, 1 nul et 3 défaites.

HARRIS ANGLAIS (C / 11º). Débutante

A 32 ans et avec 4 titres sur le PGA Tour, il est un autre des six débutants de l’équipe. Sa troisième place à l’US Open et sa victoire aux Travelers font partie des arguments qui ont convaincu le capitaine. Il arrive avec un profil plus bas que nombre de ses coéquipiers, mais transmettre la solidité de son jeu sera son objectif. En fait, cela l’a conduit à deux titres sur le PGA Tour cette année.

JORDAN SPIETH (C / 13º). 4e participation

A 28 ans et avec 12 titres sur le PGA Tour, il apportera son expérience aux Etats-Unis. Troisième cette saison au Masters et deuxième au dernier British Open, il a souffert de son jeu depuis, mais il fait partie des hommes fixes de l’équipe ces dernières années. Appelé à former un duo avec Justin Thomas, il cumule 7 victoires, 2 nuls et 5 défaites dans la compétition.

Jordan Spieth, l’un des hommes les plus expérimentés d’Amérique

PA

DANIEL BERGER (C/16º). Débutante

A 28 ans et avec 4 titres sur le PGA Tour, il faisait partie des équipes attendues au vu de ses belles performances sur le circuit ces dernières semaines. Il est planté dans le détroit de Whistling après deux top 10 à l’US Open et au British après une énorme croissance au cours des deux dernières années. Ses débuts à la Ryder Cup le mettent directement sous les projecteurs et montreront comment il peut performer dans ce contexte.

SCOTTIE SCHEFFLER (C / 21º). Débutante

A 25 ans et sans titres sur le PGA Tour, il fera partie des jeunes de l’équipe, mais sa belle performance dans les majors cette année explique sa sélection par le capitaine. Il a atteint trois top-10 et un autre top-20 cette année, ainsi que deux top-5 aux championnats du monde. A ses premiers pas dans l’élite, il a commencé sa carrière avec de très bons résultats et le Ryder peut certainement lui donner un coup de pouce.