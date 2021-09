Les 12 joueurs de l’équipe européenne de Ryder Cup

in

Les Espagnols Jon Rahm et Sergio García font partie d’une équipe européenne pour la Ryder Cup 2021 avec une majorité de joueurs anglais (six). Ce sont les 12 golfeurs qui tenteront de revalider le titre aux Etats-Unis cette semaine sous le capitanat de Padraig Harrington.

JON RAHM (ESP/1ère) 2ème participation

Jon Rahm, 26 ans et n°1, est le seul top 10 mondial de l’équipe européenne et, plongé dans le meilleur moment de sa carrière sportive, jouera le rôle de locomotive aux côtés des coéquipiers les plus expérimentés. Le champion en titre de l’US Open a gagné un point, de Tiger Woods, dans les trois matchs qu’il a disputés lors de ses débuts en 2018.

VIKTOR HOVLAND (Nord / 14e) Débutant

Viktor Hovland, 24 ans, est le plus jeune de l’équipe, le premier Norvégien à disputer la Ryder Cup et l’un des trois débutants de l’équipe européenne. Il est l’un des golfeurs du nouveau cinquième avec plus d’attentes pour l’avenir. En fait, il compte déjà deux victoires sur la tournée américaine et une sur la tournée européenne.

RORY McILROY (Irl. N./15º) 6e participation

Rory McIlroy, 32 ans, ancien n°1 mondial et vainqueur de quatre titres du Grand Chelem, est un autre des joueurs clés de l’équipe européenne. L’Irlandais du Nord a marqué 13 points lors de ses cinq précédentes participations à la Ryder Cup après 11 victoires, quatre nuls et neuf défaites.

TYRRELL HATTON (Eng / 19e) 2e participation

Tyrrell Hatton, 29 ans, s’est imposé dans l’élite depuis ses débuts à la Ryder Cup 2018, où il a marqué un point. Il a commencé la saison en remportant le championnat HSBC d’Abu Dhabi contre une participation luxueuse. Depuis lors, ses résultats n’ont pas été aussi brillants, mais son jeu est fiable.

PAUL CASEY (Ang / 24e) 5e participation

Paul Casey, 44 ans, est l’un des quatre golfeurs de l’équipe à avoir déjà dépassé l’âge de 40 ans, avec Westwood, Sergio Garcia et Poulter. Il a marqué 6,5 points dans le Ryder. Pour la qualité, son record devrait avoir au moins un Grand Chelem. Il a remporté à Dubaï plus tôt dans l’année, l’un de ses 10 meilleurs de 2021.

MATT FITZPATRICK (Ang/27) 2ème participation

Matt Fitzpatrick, 27 ans, a fait ses débuts à la Ryder Cup 2016 à Hazeltine et a perdu ses deux matches, mais sa croissance ces dernières années l’a ramené dans l’équipe de Padraig Harrington. Il a tendance à être un grand concurrent dans des domaines exigeants tels que le détroit de Whistling.

LEE WESTWOOD (Ang/35e) 11e participation

Lee Westwood, le vétéran de 48 ans de l’équipe, est une autre institution Ryder : il égalera les 11 apparitions de Nick Faldo et, avec 44 matchs joués, pourrait dépasser son record de 46. Il a ajouté 23 points (20 victoires, six nuls, 18 défaites) et a remporté sept des 10 Ryder Cups auxquelles il a participé.

TOMMY FLEETWOOD (Ang/37e) 2e participation

Tommy Fleetwood, 30 ans, a montré lors de sa première à Paris’2018 qu’il a cet esprit particulier pour jouer dans la Ryder Cup : il a si bien joué qu’il a joué les cinq matchs possibles et a ajouté quatre points grâce à quatre victoires avec Francesco Molinari et un défaite en simple, en simple.

SHANE LOWRY (Irl / 42º) Débutant

Shane Lowry, le champion britannique 2019, est un autre joueur qui a tendance à sortir sa meilleure version sur les grandes scènes. Il fera ses débuts chez Ryder à 34 ans en tant que l’un des trois choix personnels du capitaine Padraig Harrington, irlandais comme lui, aux côtés de Ian Poulter et Sergio Garcia. Il a cinq titres.

SERGIO GARCÍA (ESP / 43e) 10e participation

Sergio García, 41 ans, détient le record de tous les temps pour les points (25,5), 62 % de tout ce qu’il a joué, conséquence de sa solide carrière et de sa passion pour la Ryder Cup : 22 victoires, sept nuls et 12 défaites en neuf participations. ils illustrent cette idylle avec la concurrence. Vous êtes dans le bon temps.

IAN POULTER (Ang/50e) 7e participation

Surnommé le « facteur » pour sa capacité à livrer des points de base au combat, Ian Poulter, 45 ans, est le cœur de l’équipe européenne, un gars qui vit Ryder comme peu d’autres. Il a marqué 15 points lors de ses six apparitions précédentes : 14 victoires, deux nuls et six défaites.

BERND WIESBERGER (Aut / 63º) Débutante

Bernd Wiesberger, 35 ans, nouveau venu, sera le premier Autrichien à participer à la Ryder Cup.Malgré déjà huit victoires sur le circuit européen, il est sûrement le golfeur le moins connu de l’équipe européenne. Il a assuré sa présence lors du dernier tournoi du tour.

