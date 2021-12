Les 12 jours de gentillesse de Metro.co.uk : écrivez une carte pour répandre la joie pour le troisième jour

Écrivez une note à quelqu’un que vous aimez (Photo : Metro.co.uk)

Ce Noël, nous avons décidé de faire un calendrier de l’avent différent, où au lieu d’ouvrir une friandise, vous obtenez un acte de gentillesse aléatoire à faire chaque jour.

Après avoir dévoilé votre chocolat ou votre produit de beauté jusqu’à Noël, vous pouvez faire une bonne action et faire la journée de quelqu’un en attendant.

Vous répandrez la joie de Noël, aurez un sentiment chaleureux et confus en sachant que vous avez aidé quelqu’un d’autre et vous vous assurerez de rester sur la belle liste pour une autre année – qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ?

Derrière la porte numérique d’aujourd’hui, nous avons du bon vieux courrier postal à écrire.

Jour 3 : mettre le stylo sur le papier

L’acte de bonté d’aujourd’hui : écrivez à la main une carte ou une lettre et envoyez-la à une personne qui vous est chère.

Même si de nombreuses personnes envoient encore des cartes de Noël, elles sont souvent écrites par lots et sans beaucoup d’informations personnalisées.

Mais si c’est la pensée qui compte, devons-nous sûrement dire à ceux à qui nous écrivons que nous pensons à eux ?

Prenez aujourd’hui pour écrire à la main une seule carte ou lettre à un être cher, en prenant soin de noter ce que cette personne signifie pour vous. Cela n’a pas besoin d’être des chapes de texte, juste quelque chose qui vient du cœur.

Quant à savoir à qui écrire, pensez à qui vous connaissez qui pourrait avoir le plus besoin d’entendre vos mots. Cela peut être un grand-parent que vous ne voyez pas beaucoup, un ami d’enfance qui vous manque, ou un collègue ou un enseignant qui a façonné votre développement.

Une fois que vous avez écrit votre message festif sincère, apposez un timbre sur l’enveloppe et mettez-le à la poste – il vous reste encore quelques jours pour qu’il arrive avant Noël.

On parle beaucoup de cadeaux et de cadeaux matériels, mais nous parions que vos mots resteront avec eux plus longtemps que n’importe quel panier ou bon.

