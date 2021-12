Les 12 meilleurs films à regarder en famille à Noël

16/12/2021 à 10h30 CET

Alicia mendoza

La fin des cours garçons et filles et les dates de Noël se rapprochent de plus en plus. Et quel meilleur moment pour profiter et regarder des films de Noël en famille que les petits comme les grands apprécieront.

Pour cette raison, nous vous proposons 15 films de Noël à apprécier en famille.

Klaus

Le père de Jesper oblige son fils à se rendre sur une île du cercle polaire arctique pour ouvrir un nouveau bureau de poste et livrer plus de 6 000 lettres avant la fin de l’année. Ne pas le faire vous déshéritera. L’apathie et la réticence de Jesper dans son travail changeront lorsqu’il rencontrera Klaus, avec qui il profitera de sa mission en faisant le bonheur des enfants de la ville.

Les plus petits apprécieront particulièrement. Il est visible sur Netflix.

Les personnages de Klaus | Netflix

Express polaire

Chaque année, avant que le Père Noël ne distribue les jouets aux enfants, le train Polar Express emmène plusieurs enfants au Cercle Polaire pour rencontrer le Père Noël. Le « garçon héros » fait partie de ceux qui se trouvent dans le train, mais il a de gros doutes sur Noël. On suivra le retour de ‘foi’ à l’esprit de Noël et ses aventures avec les copains qu’il fera dans le train.

Les plus petits apprécieront. Il est visible sur Netflix.

Film Polar Express | Netflix

Rodolphe

Un renne né avec la particularité d’avoir le nez rouge rêve d’être l’un des assistants qui tire le traîneau du Père Noël. Mais Rudolph n’aura pas la tâche facile d’y parvenir.

Les plus petits apprécieront. On peut le voir sur Youtube.

Le film Rudolph |

Noël Carlitos

Carlitos est un garçon qui n’aime pas tout le consumérisme qui accompagne Noël. Avec ses amis, il décide de faire une pièce qui a Noël comme argument principal. Et dans cette tâche, vous trouverez le véritable esprit de Noël.

Il peut être vu sur Apple TV.

Film de Noël Carlitos | Apple TV

Le garçon qui a sauvé Noël

Nikolas part à la recherche de son père, qui a une mission : découvrir la ville des elfes, Elfhem. Pour ce faire, Nikolas avec un renne et une souris vivra différentes aventures à la recherche de son destin et aura une tâche à accomplir : sauver Noël.

Il est visible sur Netflix.

Film Le garçon qui a sauvé Noël | Netflix

Le grinch

Le Grinch est un être qui n’aime pas Noël, en effet, il le déteste. Tous les habitants de la ville où ils habitent ont peur de lui, sauf une petite Cindy Lou, qui l’invite à passer Noël avec tous les habitants. Cependant, le plan ne se déroule pas comme il se doit et le Grinch décide de voler tous les cadeaux pendant que la ville dort.

Vous pouvez regarder la version originale sur Netflix ou la dernière animation sur Prime Video.

Le film Grinch | Netflix

Elfe

Un bébé sans mère tombe dans le sac du Père Noël et est élevé comme un autre elfe au pôle Nord. Lorsqu’il grandit, il se rend compte qu’il n’est pas un elfe comme les autres, mais qu’il est un humain, et qu’il a un père qu’il ne connaît pas. Elf partira à l’aventure à New York pour rencontrer sa famille et découvrir les complications d’une adaptation à la vie humaine. .

film Elfe |

Seul à la maison

Un classique qu’il est essentiel de revoir à chaque Noël. Kevin n’a qu’un souhait ce Noël : vivre seul loin de sa famille. Il n’a que huit ans, mais les situations qu’il vit avec ses frères et sœurs, avec ses oncles et avec ses parents lui donnent envie d’être seul à des dates si spéciales pour être entouré de sa famille. Ce vœu est exaucé : sa famille part en voyage et l’oublie. Kevin a la chose seul, mais ce qui n’est pas prévu, c’est que certains voleurs se mettent en travers de son chemin.

Vous pouvez le voir sur Disney Plus.

Film seul à la maison | Disney plus

Petite femme

Jo March vit humblement avec sa mère et ses quatre sœurs en attendant le retour de leur père de la guerre. Les quatre sœurs ont un destin : se marier, avoir des enfants et s’occuper d’eux. Pourtant, l’une d’entre elles, Jo March, se rebellera contre cette future taxe et cherchera à réussir sa vie d’écrivain.

Vous pouvez profiter des différentes versions à la fois sur Netflix (version 2019), sur Filmin (version 1994) et sur Movistar Plus (version 1949).

Petites femmes | Netflix

Mme Doubtfire

Daniel est un père divorcé avec trois enfants qu’il aime beaucoup. Cependant, son ex-femme pense qu’il n’est pas un bon père et trouve un travail. Pour passer plus de temps avec ses enfants, Daniel a une idée : il va se faire passer pour une femme de ménage et devient Mme Doubtfire

Vous pouvez le voir sur Disney Plus.

Film de Mme Doubtfire |

Toi à Londres et moi en Californie

Deux jumeaux ont été séparés à la naissance et vivent chacun à Londres et en Californie. Lorsqu’ils coïncident dans un camp, ils décident de changer de vie et d’échanger leurs rôles pour rencontrer leurs parents respectifs.

Vous pouvez le voir sur Disney Plus.

Film Toi à Londres et moi en Californie | Disney plus

M. Magorium et sa boutique de magie

Le magasin de jouets magiques de M. Magorium est sur le point de subir plusieurs changements. Mr Magorium, son propriétaire après plus de 200 ans, décide de céder le magasin à sa jeune gérante Molly. Dès lors, le magasin va devenir incontrôlable et Molly devra reprendre les rênes.

Vous pouvez le voir dans Movistar Plus et dans Filmin.

M. Magorium et sa boutique de magie |