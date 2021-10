Les 12 meilleurs films de Freddy Krueger dans The Nightmare On Elm Street

1, 2, Freddy vient pour toi. Et il y a de fortes chances qu’il vous trouve, il sera assez créatif avec la façon dont il mettra fin à votre vie. Tout au long de la franchise A Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger, interprété par Robert Englund, s’est donné beaucoup de mal pour être aussi créatif que possible avec ses meurtres.

Bien que cela ne conduise pas toujours à l’or cinématographique (rappelez-vous quand il a tué quelqu’un avec un Power Glove?), Il y a beaucoup de Freddy Kills emblématiques tout au long des huit films dans lesquels Englund a joué le rôle du maniaque des gants. Cela fait cependant beaucoup de films à parcourir pour trouver le meilleur, alors nous avons fait le travail pour vous.

Après tout, c’est la saison des films effrayants et nous cherchons tous des moyens d’ajouter plus de bonté d’horreur à nos vies, n’est-ce pas ? Dans cet esprit, découvrez nos 12 meurtres préférés de Freddy Krueger de tous les temps. Pour plus de contenu effrayant, assurez-vous de consulter notre critique du remake de Slumber Party Massacre, ainsi que les meilleurs films d’horreur réalisés par des réalisatrices.