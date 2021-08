Les 12 meilleurs jeux d’arcade Apple : les meilleurs choix pour votre appareil iOS

Épée sombre

Bleak Sword n’a pas l’air d’avoir été conçu pour un smartphone de pointe. Le jeu semble appartenir à l’Atari 2600, avec de petites arènes, des ennemis générés aléatoirement, un héros composé de quelques pixels, et tout est en noir et blanc. Cependant, ce look rétro cache une aventure profonde et fascinante, facile à prendre en main et à jouer.

Ce petit héros pixélisé peut rouler, esquiver, parer et plus encore alors qu’il combat des hordes dans les forêts, les marécages et les châteaux. Le jeu offre beaucoup de détails visuels surprenants malgré son aspect rétro. Apple Arcade regorge de jeux qui vous surprendront du premier coup, et Bleak Sword en est l’un des meilleurs exemples.