À la fin de chaque année, l’équipe Future Perfect fait le point sur les articles que vous, notre public, lisez le plus. C’est un bon moyen de comprendre ce que vous avez trouvé le plus utile dans notre couverture.

Quelques sujets se sont démarqués – la douzaine d’articles les plus lus en 2021 traitaient tous de l’un des trois thèmes : Covid-19, donner aux gens « de l’argent gratuit », ou des animaux. Le premier n’est pas surprenant, mais les deux autres mettent en évidence des tendances intéressantes. L’idée d’un revenu garanti a pris de l’ampleur cette année, avec le lancement de plusieurs nouveaux programmes pilotes aux États-Unis. Et les enquêtes montrent que les Américains sont de plus en plus préoccupés par le bien-être des animaux élevés pour les nourrir.

Dans cet esprit, conformément à notre tradition annuelle, permettez-moi de récapituler les 12 morceaux Future Perfect les plus lus de 2021.

1) « Une fois que vous et vos amis êtes vaccinés, pouvez-vous voyager et arrêter la distanciation sociale ? » par Sigal Samuel

J’ai écrit ceci en janvier, alors que de nombreuses personnes pensaient en termes binaires aux vaccins – « la vie avant de me faire vacciner » et « la vie après que je me fasse vacciner ». J’ai averti que le changement serait plus progressif et dépendrait en grande partie de la capacité des vaccins à réduire l’infection et la transmission, qui pourraient fluctuer avec l’émergence de nouvelles variantes. Cela a plutôt bien résisté, compte tenu de l’émergence du delta et, plus encore, de l’omicron.

2) « La preuve croissante que les vaccins Covid-19 peuvent réduire la transmission, a expliqué » par Kelsey Piper

Cet article de mars indiquait clairement que les vaccins réduisaient la transmission, à un moment où de nombreux experts de la santé et journalistes étaient très prudents en disant cela – au point qu’ils risquaient de faire se demander si cela valait vraiment la peine de se faire vacciner. Plus largement, l’article offrait une leçon utile sur la façon dont nous devrions et ne devrions pas parler de l’incertitude.

3) « Un régime sans bœuf est excellent, mais seulement si vous ne le remplacez pas par du poulet » par Kelsey Piper

Cet article de mai a exploré une énigme délicate : passer du bœuf au poulet est un moyen efficace de réduire les émissions de carbone de votre alimentation, mais cela s’accompagne d’une augmentation massive de la souffrance animale. Comment éviter de troquer un désastre moral contre un autre ?

4) « Voici comment Covid-19 se classe parmi les pires fléaux de l’histoire », par Kelsey Piper

Comment Covid-19 se compare-t-il à la peste noire, disons, ou à la pandémie de grippe espagnole de 1918 ? Cet article de janvier a placé notre pandémie actuelle dans son contexte historique et nous a rappelé que, bien que nous n’ayons pas entièrement triomphé de la maladie, les choses étaient bien pires.

5) « Comment un antidépresseur bon marché est devenu un traitement prometteur contre le Covid-19 », par Kelsey Piper

Une grande étude a révélé que les patients de Covid-19 ayant reçu de la fluvoxamine, un antidépresseur que la FDA a déjà jugé sûr, étaient 31% moins susceptibles de finir hospitalisés (en supposant qu’ils aient reçu la pilule quelques jours après avoir été testés positifs). Lorsque Kelsey a rédigé l’étude en août, il s’agissait d’un effet plus important que tout ce qui avait été observé auparavant pour un traitement ambulatoire Covid-19, c’était donc une nouvelle encourageante (bien que la fluvoxamine ne soit toujours pas largement prescrite pour les patients Covid-19).

6) « Mitt Romney a un plan pour donner aux parents jusqu’à 15 000 $ par an », par Dylan Matthews

Lorsque Romney a proposé le Family Security Act, Dylan a expliqué en février que même si ce n’était pas un plan parfait, il ferait beaucoup pour réduire la pauvreté aux États-Unis. Il se vantait également d’un avantage par rapport à l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants proposé par Joe Biden : il avait l’étoffe d’une mesure permanente, alors que la proposition Biden était une mesure d’un an. Romney a récemment poussé à nouveau son projet de loi comme fondement potentiel d’un compromis bipartite au milieu du récent échec des démocrates à adopter une extension du crédit d’impôt pour enfants.

sept) « Devrions-nous être plus prudents à l’extérieur alors que les variantes de Covid-19 se propagent ? » par Sigal Samuel

En février, la propagation de variantes plus contagieuses a conduit certains lecteurs à se demander s’ils devaient être plus prudents, non seulement à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. Cette pièce de journalisme de service était rassurante sur cette question, le virologue Müge Çevik affirmant qu’il y avait « beaucoup de choses à craindre – un bref contact extérieur n’en fait pas partie ».

8) « Comment les poulets ont envahi les assiettes américaines, dans un seul tableau » par Kelsey Piper

Les Américains mangent maintenant deux fois plus de poulet que dans les années 1970. En février, Kelsey a expliqué pourquoi et a noté que le changement peut en fait montrer aux producteurs de viande à base de plantes comment obtenir une plus grande part du marché : baisser les prix comme l’ont fait les entreprises de poulet et vendre aux consommateurs les avantages pour la santé et l’environnement de devenir végétaliens. basé.

9) « Deux questions déroutantes sur les boosters de Covid-19, répondues » par Kelsey Piper

Cet article de novembre plaidait en faveur d’un rappel même si vous êtes relativement jeune et en bonne santé, et expliquait quelque chose que beaucoup d’entre nous devaient comprendre : votre rappel ne se fera probablement pas directement au détriment des autres qui ont encore besoin d’une vaccination initiale. Les commandes de vaccins sont exécutées dans l’ordre où elles ont été passées — sauter votre dose n’y changera rien.

dix) « Le crédit d’impôt pour enfants explose sur TikTok. Cela devrait dire quelque chose aux législateurs. par Dylan Matthews

Lorsque le crédit d’impôt pour enfants, considérablement élargi dans le cadre du plan de sauvetage américain de Biden, a commencé à toucher les ménages, les parents étaient si ravis qu’ils ont fait des mèmes viraux sur les paiements. En juillet, Dylan a fait valoir que cette base vocale de bénéficiaires pourrait plaider en faveur de la politique, qui devrait devenir permanente compte tenu de son impact énorme sur la pauvreté des enfants.

11) « 7 questions sur les injections de rappel de Covid-19, répondues » par Sigal Samuel

Cet été, les lecteurs m’ont tout demandé depuis « Quelles sont les chances que nous obtenions un rappel annuel sur mesure ? » à « Puis-je obtenir des boosters infinis ? Est-ce que plus est toujours mieux ? » J’ai expliqué comment les scientifiques trouvent des réponses à ces questions.

12) « Quand une ville californienne donnait aux gens un revenu garanti, ils travaillaient plus, pas moins », par Sigal Samuel

L’expérience de Stockton consistant à distribuer de l’argent gratuitement – ​​500 $ par mois à 125 personnes pendant deux ans – a commencé à donner des résultats, et ils sont encourageants : les personnes qui ont reçu l’argent ont réussi à obtenir des emplois à temps plein à plus de deux fois le taux de personnes dans un groupe témoin. Ces résultats, dont j’ai rendu compte en mars, aident à contrer les mythes sur les programmes monétaires inconditionnels qui sont devenus un outil puissant dans la lutte contre la pauvreté.