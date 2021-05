Les 12 plus grandes tendances en matière de licences de synchronisation de films en 2021

La musique a toujours joué un rôle clé pour donner vie aux films et rendre les scènes aussi attrayantes – et mémorables – que possible. De la conduite de séquences de combat qui font monter l’adrénaline à la complémentarité des fins déchirantes et tout le reste, les chansons aident les films à résonner auprès des téléspectateurs pour toutes les bonnes raisons.

Le regard suivant sur les tendances des licences de films a été créé avec le soutien de Songtradr, dans le cadre d’un partenariat plus large axé sur l’espace de synchronisation. Assurez-vous de vérifier notre couverture continue de ce secteur en croissance rapide ici.

Et pour les créateurs, la hausse alimentée par le streaming dans la production de médias visuels signifie qu’il y a plus d’opportunités que jamais d’obtenir des placements lucratifs (et susceptibles de changer de carrière). Alors que les artistes et les compositeurs cherchent à tirer parti de ces opportunités, il va sans dire qu’ils ont tout intérêt à comprendre les tendances des licences de synchronisation qui définissent l’industrie.

Voici un aperçu détaillé des tendances de licence de synchronisation les plus remarquables de l’espace cinématographique en 2021, sur la base d’une ventilation détaillée de Ramesh Sathiah, associé et directeur créatif de la société de conception musicale et sonore Song Zu.

1. Moins, c’est plus – Les partitions textuelles en double sont à la hausse

Une collection croissante de compositeurs (et de superviseurs musicaux, en ce qui concerne les chansons) montre une préférence nette pour les partitions textuelles subtiles et appariées, par opposition aux pièces plus construites et techniquement multiformes.

Des notes douces de piano, de violon, d’alto et de violoncelle ont créé l’ambiance dans Nomadland, qui a été composé par Ludovico Einaudi (de ses albums précédents) et a remporté un Golden Globe pour «Meilleur film – Drame» et l’Oscar du «Meilleur film», par exemple.

De même, The Father – également composé par Einaudi et nominé pour le Golden Globe du «Meilleur film – Drame» et l’Oscar du «Meilleur film» – comprend une partition classique, à cordes et piano, ainsi que des morceaux d’opéra sur la musique sous licence. de face.

2. Les interprétations orchestrales des succès de retour continuent de faire sensation

Les arrangements orchestraux des chansons les plus populaires d’hier apparaissent régulièrement dans les films aujourd’hui. Produit par Margot Robbie et composé par Anthony Willis, la jeune femme prometteuse très bien accueillie (encore un autre Golden Globe «Meilleur film – Drame» et nominée aux Oscars «Meilleur film») présente une version à cordes de «Toxic» de Britney Spears ( 2003).

De plus, Michael Andrews, le compositeur derrière The King of Staten Island de Judd Apatow, a enrôlé un quatuor à cordes pour couvrir le “Scar Tissue” des Red Hot Chili Peppers (1999) – indiquant clairement que la musique de qualité aura une place dans les films indépendamment de son âge et forme précise.

3. La musique sous licence se concentre sur la nostalgie – et la musique soul en particulier

En raison de tendances créatives naturelles (et très probablement d’un désir provoqué par une pandémie de réfléchir à des temps plus simples), les tendances en matière de licences de synchronisation placent les pistes riches en nostalgie au premier plan des offres de musique sous licence des films.

Pour être sûr, Sound of Metal (qui s’appuie sans doute sur la musique pour raconter son histoire plus que tout autre film répertorié) revendique le classique émouvant de The Commodores «This Love» ainsi que «Careless Love» de la légende du blues Bessie Smith et de Spike Lee. Da 5 Bloods (qui a reçu une nomination aux Oscars pour sa partition conçue par Terence Blanchard) a accordé une licence à des titres de Marvin Gaye, notamment «What’s Happening Brother», «Wholy Holy» et «Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)».

Surtout, cependant, les chansons nostalgiques n’ont pas besoin d’être vieilles, comme HER l’a prouvé en sortant le gagnant d’un Oscar (pour «Meilleure chanson originale») «Fight for You» pour Shaka King’s Judas and the Black Messiah. Alors que l’effort optimiste et plein d’espoir a fait ses débuts en février de cette année, l’influence des piliers de la soul des années 60 et 70 comme Gaye est évidente.

4. Restrictions et précautions relatives au COVID Stimule le pivot vers des orchestres plus petits – et moins d’instruments

Le processus de production de partitions a radicalement changé au milieu de la pandémie, car à la fois les restrictions COVID (plafonnement du nombre de musiciens que les studios pouvaient accueillir simultanément parmi eux) et les précautions de sécurité ont poussé les grands orchestres à se tourner vers les petits ensembles.

De nombreux musiciens ont reçu des kits de micros afin de pouvoir enregistrer leurs parties à la maison, et comme le prouvent des œuvres telles que la traduction en cordes de «Toxic» dans Promising Young Woman, la pandémie a eu un impact sur les aspects créatifs et pratiques des processus de notation et de placement. .

5. Les pré-scores, malgré les pièges créatifs, restent courants

Malgré leurs écueils potentiels – à savoir que la musique à portée de main pourrait ne pas convenir au film, du point de vue du réalisateur – les pré-scores (ou ceux qui sont créés avant ou pendant le tournage d’un film) restent courants.

Mais comme de nombreuses autres tendances en matière de licences de synchronisation de 2021 mettent l’accent sur la personnalisation et la personnalisation, il est possible que les pré-scores deviennent moins répandus dans les années à venir.

6. Les pistes de protestation originales occupent une place centrale

Dans l’une des tendances de licences de synchronisation particulièrement remarquables de la sphère des médias visuels, les pistes de protestation – et, de manière significative, les chansons originales – occupent une place centrale.

Outre “Fight for You” dans Judas and the Black Messiah, déjà noté, Celeste a enregistré trois chansons (la plus populaire étant “Hear My Voice”) pour The Trial of the Chicago 7, et Leslie Odom Jr. a co-écrit l’Oscar- nominé «Speak Now» avec Sam Ashworth pour One Night In Miami.

7. N’appelez pas cela un retour: les instruments anciens reviennent au grand écran

Dans le cadre d’un effort global visant à diversifier la musique des films et à aider les scènes à obtenir les tons émotionnels parfaits, les compositeurs utilisent des instruments anciens, tandis que certains superviseurs musicaux recherchent des chansons contenant des instruments rarement utilisés.

Bien que l’armonica de verre de Benjamin Franklin n’ait pas encore refait surface dans la musique à l’écran, la musique de Da 5 Bloods comprend plusieurs instruments anciens, et News of the World, composé par James Newton Howard (qui a reçu une nomination aux Oscars pour la «meilleure musique originale») la viole d’amour et la viole de gambe pour créer moins d’expression et donner un ton plus bourdon.

8. Les morceaux sous licence, la musique diégétique et les chansons originales saignent en partitions

Il est révolu le temps où les musiques de films étaient entièrement autonomes, dans de nombreux cas, car les films d’aujourd’hui fusionnent généralement des pistes sous licence, de la musique diégétique et des chansons originales, pour créer un produit final plus cohérent qui capture parfaitement la vision du réalisateur. .

Par conséquent, les compositeurs et les superviseurs commencent à prendre en compte non seulement la façon dont la musique sera de bon augure pour un film, mais aussi la façon dont elle s’harmonisera avec les autres composants audio du film.

9. L’essor des films historiques entraîne l’essor des bandes sonores influencées par différentes époques

Comme on pouvait s’y attendre, la montée en puissance des films historiques et des pièces d’époque à l’échelle de l’industrie – comme The Trial of the Chicago Seven (se déroulant à la fin des années 1960), le six fois Golden Globe et 10 fois nominé aux Oscars Mank (se déroulant dans les années 1930 et 1940) ), et plus encore – a entraîné la montée en puissance de bandes sonores influencées par différentes époques.

Parce que les créateurs contemporains comme ELLE peuvent puiser dans un siècle de riche histoire musicale tout en concevant des idées uniques – et en utilisant une technologie de pointe pour donner vie à des œuvres aux multiples facettes – l’avenir des chansons au cinéma semble plus radieux que jamais.

10. Des chanteurs sont choisis pour émouvoir des protagonistes dans les scores

Les professionnels du cinéma choisissent des chanteurs pour émouvoir les protagonistes des films dans les partitions – ajoutant une autre couche à l’attrait des films et facilitant la connexion et la relation des téléspectateurs avec les personnages ainsi que les œuvres elles-mêmes.

Promising Young Woman et Birds of Prey peuvent démontrer le meilleur développement, en termes de versions récentes, et il vaudra la peine de regarder comment cela – l’une des tendances de licences de synchronisation les plus nuancées de 2021 – impacte les projets axés sur l’intrigue à l’avenir.

11. Les films de bandes dessinées et les blockbusters d’action préfèrent toujours les thèmes orchestraux épiques

Malgré ces tendances en matière de licences de synchronisation et les difficultés présentées par la pandémie, les films de bandes dessinées et les superproductions d’action continuent de garder les téléspectateurs au bord de leurs sièges avec des thèmes orchestraux épiques.

À bien des égards, Hans Zimmer est le genre, et une collection de succès au box-office très attrayants a abandonné la mélodie au profit de fortes progressions d’accords et d’ostinatos.

12. Redémarre Réinventez les thèmes et les chansons des films originaux

Enfin, les redémarrages – comme Mortal Kombat (le film original sorti en 1995), Mulan (l’original est sorti en 1998) et Wonder Woman 1984 – réinventent des thèmes et des chansons de leurs itérations initiales, en mettant l’accent sur une musique relativement fraîche.

Le point, bien que peut-être évident, mérite d’être rappelé à une époque où la modernité reprend les anciens concepts est particulièrement populaire; les artistes et les compositeurs pourraient avoir l’opportunité de développer la musique des personnages et des œuvres mêmes qui ont captivé leur imagination en tant qu’enfants et jeunes adultes.