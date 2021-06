Les 14 743 spectateurs n’ont manqué que le but

06/04/2021

Le public, majoritairement madrilène, a retrouvé des sensations lors d’un match de l’équipe espagnole, qui n’avait plus joué avec des supporters dans les tribunes depuis novembre 2019 et, précisément, dans le Wanda Metropolitano. La la « reconquête » des tribunes a été exemplaire, en respectant le protocole. Trois des quatre joueurs barcelonais appelés par Luis Enrique, Busquets – qui a fait ses débuts en tant que premier capitaine lors de sa 123e apparition internationale – Pedri et Eric García, ont de nouveau connu le frisson de jouer devant le public. Jordi Alba, resté sur le banc, vous devrez attendre une autre occasion. Tous les trois se sont pliés, en particulier le milieu de terrain, qui a commencé et a montré sa hiérarchie dans un match très intense. Pedro et Eric Garcia Ils sont sortis en seconde période et le canari, comme toujours, a eu un rôle de premier plan en se montrant toujours et en jouant sans aucun complexe.

Portes ouvertes!

Le jeu était un grand événement social. Pour la première fois depuis que la pandémie a été déclarée, une partie importante des tribunes d’un stade de football était à nouveau occupée par des supporters. La couleur qu’ils revêtaient était notée avec des drapeaux, ainsi que des cris d’encouragement à la sélection et de désapprobation du rival.

Les gens de l’Atlético ont sifflé Cristiano Ronaldo depuis qu’il a commencé à effectuer les exercices d’échauffement et, celui du Real Madrid, il l’a pris avec Joao Félix, bien qu’en moins intensité. Il y avait aussi disparité d’opinions lorsque le sélectionneur, reconnu barcelonais, a été présenté par les haut-parleurs. Cependant, Luis Enrique a gagné l’admiration du respectable quand, au début de la seconde mi-temps, il a “apprivoisé” un ballon qui est tombé dans sa surface avec une autorité étonnante. Qui avait, retenu.

Dans un nombre de 14 743 âmes, Les supporters de l’équipe, en plus de retrouver des sensations avec le retour dans les tribunes, ont respecté toutes les mesures sanitaires en vigueur : port obligatoire du masque, respect de la distance de sécurité et de la réglementation de ne pas fumer ni consommer de boissons ou de repas dans les tribunes.

Le chiffre, en revanche, était un peu inférieur à celui autorisé par la Direction générale de la santé publique, 30 % de la capacité de la Wanda Metropolitano, avec une capacité d’environ 68 000 spectateurs. Enfin, entre la Direction générale et la Communauté de Madrid, ils ont convenu qu’un maximum de 15 000 personnes assisteraient au match.

Les portes du colisée d’athlétisme Ils ont ouvert à 17h30. d’abord accéder aux ventilateurs qui occupaient les tribunes supérieures des extrémités sud et nord et du côté est, en ayant le temps de le faire jusqu’à 19h15. Ensuite, les niveaux moyen et inférieur des fonds et le côté est ont pris le relais, la limite de temps étant l’heure de début du duel (19h30). Butarque, mardi 8 sera le prochain terrain pour ouvrir ses portes à la sélection pour le Espagne-Lituanie (20h45), dernier match amical avant les débuts en phase finale de l’Eurocup.