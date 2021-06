Les 14 émissions Apple TV Plus que vous devriez regarder en premier

Les émissions Apple TV Plus ont commencé immédiatement avec le lancement du service de streaming en novembre 2019. Depuis lors, nous avons vu un filet faible mais constant de nouvelles séries sur le service, et maintenant il y a suffisamment de contenu pour plonger vraiment dans ses sélections. Mais quelles séries sont les meilleures émissions Apple TV Plus? Bonne question, et que nous souhaitons explorer ici.

Lire la suite: Meilleurs films Apple TV Plus

Comme vous le verrez, la série originale Apple TV Plus a déjà une variété de contenu; des émissions pour enfants aux séries plus matures juste pour leurs mamans et leurs papas.

N’oubliez pas que si vous achetez un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, vous bénéficiez d’un an de service gratuit (en savoir plus ici.) Pour tous les autres, vous pouvez vous inscrire maintenant à Apple TV Plus pour 4,99 $ un mois, après un essai gratuit de sept jours, via le lien ci-dessous.

Meilleures émissions Apple TV Plus:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures émissions Apple TV Plus au fur et à mesure que de nouvelles émissions arriveront sur le service de streaming.

Pour toute l’humanité

C’est notre préféré de la récolte actuelle d’émissions Apple TV Plus. C’est une histoire alternative, montrant l’Union soviétique remportant la course pour mettre un homme sur la lune en 1969. En réponse, la NASA de cette chronologie décide de continuer. Une partie de leur plan est de recruter plus de femmes et de minorités dans le programme spatial américain bien plus tôt que ce qui s’est passé dans notre réalité. C’est un regard différent sur la façon dont l’exploration spatiale aurait pu se produire. Deux saisons du spectacle sont disponibles et la troisième est en préparation.

Dickinson

Emily Dickinson est la vraie poète américaine qui a inspiré des tonnes d’autres écrivains au fil des décennies. Cette émission examine une version romancée des débuts de Dickinson. La torsion est que cette incarnation du poète, interprétée par Hailee Steinfeld, et ses amis agissent et ressemblent plus à des adolescents des temps modernes. Ce n’est pas exactement historiquement exact, mais c’est divertissant. Vous pouvez regarder les deux premières saisons maintenant. La troisième saison est en route.

À la maison avant la nuit

Nous avons lu des histoires sur de jeunes reporters fictifs à l’école. Cependant, cette émission raconte l’histoire d’une jeune journaliste réelle, Hilde Lysiak. Jouée par Brooklynn Prince dans cette série, Lysiak, 11 ans, publie son propre journal pour sa communauté. Les choses prennent un grand tournant pour elle alors qu’elle commence à enquêter sur un meurtre survenu près de chez elle. Vous pouvez regarder la première saison maintenant et la deuxième saison est en préparation.

Fantôme écrivain

Ce redémarrage de la série télévisée classique pour enfants se concentre sur quatre enfants. Ils tentent de résoudre des mystères liés à des livres bien connus comme Le livre de la jungle et Alice au pays des merveilles. Si vous avez des enfants et que vous souhaitez les encourager à en savoir plus, cette série pourrait être un bon premier pas.

Défendre Jacob

Cette émission Apple TV Plus est basée sur le roman best-seller du même nom de William Landay. Chris Evans enlève son uniforme et son bouclier Captain America en tant que star de cette série. Il joue un assistant DA dans une ville du Massachusetts, qui doit soudainement faire face au fait que son fils Jacob est accusé du meurtre d’un camarade de classe à l’école. C’est un mystère de meurtre à l’ancienne, mais avec aussi un drame familial.

Quête mythique

La Silicon Valley de HBO a réalisé une comédie à partir de la création de startups technologiques. Mythic Quest fait quelque chose de similaire. Au lieu d’une société d’applications Internet, cette émission traite du fonctionnement d’un développeur de jeux vidéo. Plus précisément, il se concentre sur le créateur d’un jeu MMO et les membres de son équipe qui doivent faire face à ses idées et demandes parfois scandaleuses. Rob McElhinney, le co-créateur de It’s Always Sunny à Philadelphie, a également co-créé cette émission et incarne le personnage principal Ian Grimm, qui croit parfois que son travail consiste à «créer des mondes».

Petite Amérique

Cette série n’est pas aussi flashy ou aussi conceptuelle que la plupart des autres émissions Apple TV Plus de cette liste. Cependant, cela peut être plus humain et réconfortant. C’est un spectacle d’anthologie, chaque épisode suivant un émigrant alors qu’il ou elle essaie de faire une vie en Amérique. Des épisodes ont montré la vie d’un garçon nigérian qui vient en Oklahoma et devient un cow-boy, avec une femme chinoise qui finit par gagner une croisière pour sa famille. Il montre l’expérience américaine à travers de nombreux yeux différents.

Voir

Cette série de science-fiction se déroule des centaines d’années dans le futur, après qu’une catastrophe sans nom frappe la Terre et aveugle tous les humains. Les quelques survivants parviennent à rester en vie, et une tribu de personnes, dirigée par Jason Momoa d’Aquaman, épouse une femme déjà enceinte. À leur grande surprise, elle a des jumeaux, qui peuvent tous les deux voir. Ce développement attire l’attention d’une tribu rivale, qui veut les jumeaux pour leurs propres besoins. C’est une autre sorte de conte post-apocalyptique avec le cœur et la famille. Une deuxième saison est en préparation.

Serviteur

M. Night Shyamalan est un producteur exécutif de cette série à suspense, et a également réalisé deux de ses épisodes. Le spectacle lui-même correspond à ses thèmes de narration sombres. Un jeune couple fait face à la mort tragique de leur petit garçon. Cependant, la femme commence plus tard à s’occuper d’une poupée renaissante qu’elle pense vraiment vivante. Le mari engage une nounou pour aider à prendre soin de leur «enfant», mais elle semble agir comme si cette chose était réelle aussi. Préparez-vous pour des rebondissements de style shyamalan dans cette série.

L’émission du matin

Cette émission est de loin la plus grande série à haut concept sur Apple TV Plus. Il a également les plus grandes stars, avec Jennifer Aniston en tant que présentatrice des nouvelles nationales du matin qui est choquée lorsque son co-présentateur, joué par Steve Carell, est licencié pour une présumée inconduite sexuelle. Pour aggraver les choses pour le personnage d’Aniston, elle doit également faire face à une jeune journaliste montante, interprétée par Reese Witherspoon. La politique du bureau et des médias peut parfois devenir un peu déroutante et terne, mais les performances d’Aniston, Carell, Witherspoon et Billy Crudup en tant que responsable des nouvelles rendent cette émission très regardable. Une deuxième saison est en préparation.

Parc central

Ce spectacle animé provient de la créatrice de Bob’s Burgers, Loren Bouchard. Comme cette émission, Central Park a d’abord été développé pour le réseau Fox. Cependant, Fox a décidé de ne pas aller de l’avant, alors Apple l’a cassé. Il a lieu dans et autour de Central Park à New York et se concentre sur les personnes qui travaillent dans le parc ou qui gagnent leur vie dans la région en tant que «amuseurs publics» ou artistes de rue. Josh Gad exprime un musicien ambulant et sert de narrateur principal de la série. Kristen Bell et Kathryn Hahn font également partie des voix principales de l’émission, tout comme Stanley Tucci. Il prend le rôle de l’homme d’affaires Bitsy Brandenham, qui veut reprendre Central Park afin qu’elle puisse construire des appartements.

Ted Lasso

Choc de culture, avec des résultats très amusants, dans cette dernière entrée de la gamme d’émissions Apple TV Plus. Jason Sudeikis joue le personnage principal. Ted Lasso aime le football et il a réussi à décrocher un poste d’entraîneur de football dans une petite université. Cependant, par des moyens improbables, Lasso est sur le point de frapper le grand moment. Il va entraîner une grande équipe de football professionnel… c’est-à-dire une grande équipe de football professionnelle britannique (aka soccer). Lasso essaie de faire preuve de confiance, mais il ne sait rien de ce sport. Sa décision de convaincre l’équipe avec les leçons qu’il a apprises de l’autre côté de l’étang en fait l’une des émissions les plus amusantes de l’Apple TV Plus. Vous pouvez vous attendre à deux autres saisons de Ted Lasso dans le futur.

Téhéran

Il s’agit de la première série Apple TV Plus en langue non anglaise, mais ne laissez pas l’idée de lire des sous-titres vous empêcher de regarder cette émission. Cette série d’espionnage se concentre sur une femme agent du Mossad israélien. Elle a été envoyée à Téhéran, en Iran, en mission pour aider Israël à fermer les installations nucléaires iraniennes. Les choses ne se passent pas comme prévu, cependant, et elle est obligée de se cacher alors qu’elle est traquée par les gardiens de la révolution iraniens. Il s’agit d’un thriller d’espionnage tendu qui devrait intéresser les fans de la série récemment terminée de Showtime Homeland.

La côte des moustiques

Cette nouvelle adaptation du roman classique de Paul Theroux met en vedette Justin Theroux, qui est en fait le neveu de Paul. Dans la version télévisée, Justin joue l’inventeur Allie Fox. Il pense que la vie aux États-Unis est trop commercialisée, alors il oblige sa femme et ses deux enfants à quitter le pays pour vivre une nouvelle vie au Mexique. Cependant, les choses se compliquent rapidement pour la famille Fox. C’est une version nouvelle et intéressante du roman sur une famille qui traite d’un père qui pourrait être un peu fou.

C’est notre regard sur les meilleures émissions Apple TV Plus à ce jour. Nous mettrons à jour cette liste lorsque d’autres émissions feront leurs débuts sur le service.