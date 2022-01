Les 14 équipes qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires

Les éliminatoires de la NFL sont là. La saison régulière s’est terminée dimanche, c’était pour le moins sauvage, car plusieurs équipes ont été éliminées des éliminatoires. Cela s’est terminé dimanche soir lorsque les Raiders d’Oakland ont battu les Chargers de Los Angeles dans une bataille gagnante ou à domicile. Mais la chose intéressante est que si le match se terminait par une égalité, les deux équipes participeraient aux séries éliminatoires et les Steelers de Pittsburgh seraient éliminés. Et cela a frôlé l’égalité alors que les Raiders ont marqué un panier gagnant avec quelques secondes à jouer en prolongation.

« Je suis assez équilibré. Je pense que du point de vue de la personnalité, c’est gentil de ma part et les expériences m’ont certainement aidé à en obtenir de plus en plus », a déclaré le botteur des Raiders Daniel Carlson, selon le site officiel de l’équipe. « Pour moi, c’est juste la même chose que je sois à l’entraînement – tout autre coup de pied dans ce match était tout aussi important. Les quatre premiers étaient tout aussi importants que le dernier. … C’est définitivement quelque chose que j’ai essayé pour s’y habituer un peu plus. « C’est ce qui le rend si amusant, surtout en tant que kicker. Non pas que notre travail devienne ennuyeux, mais les papillons, l’adrénaline, ces gros coups de pied – c’est ce qui le rend excitant. »

Voici un aperçu des 14 équipes de la NFL qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires cette année.

No. 1 Graines

AFC : Titans du Tennessee (12-5)

NFC : Packers de Green Bay (13-4)

Les Titans ont joué un football constant malgré l’absence de Derrick Henry pendant la moitié de la saison. Les Packers sont sans doute la meilleure équipe de la ligue, et Aaron Rodgers pourrait remporter le prix MVP.

No. 2 Graines

AFC : Chiefs de Kansas City (12-5)

NFC : Boucaniers de Tampa Bay (13-4)

Après un démarrage lent, les Chiefs sont en bonne voie pour atteindre le Super Bowl pour la troisième année consécutive. Les Buccanneers, qui sont les champions en titre, ont été forts toute la saison, et Tom Brady a mis en place une année de type MVP.

No. 3 Graines

AFC : Bills de Buffalo (11-6)

NFC : Cowboys de Dallas (12-5)

Les Bills cherchent à franchir une nouvelle étape après avoir atteint le match de championnat de l’AFC l’année dernière. Les Cowboys sont de retour en séries éliminatoires et ont tous les outils pour remporter leur premier Super Bowl en 25 ans.

No. 4 Graines

AFC : Bengals de Cincinnati (10-7)

NFC : Los Angeles Rams (12-5)

Les Bengals reviennent en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015. Les Rams cherchent à revenir au Super Bowl pour la première fois depuis 2018.

No. 5 Graines

AFC : Raiders de Las Vegas (10-7)

NFC : Cardinals de l’Arizona (11-6)

Les Raiders sont de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016 et l’ont fait avec un entraîneur-chef par intérim. Les Cardinals cherchent à se remettre sur pied après avoir remporté leurs sept premiers matchs de la saison.

No. 6 Graines

AFC : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (10-7)

NFC : 49ers de San Francisco (10-7)

Pour les Patriots, ce sera la première fois depuis 1998 qu’ils joueront en séries éliminatoires sans Tom Brady comme QB partant. Les 49ers sont de retour en séries éliminatoires et cherchent à connaître le même succès qu’en 2019 lorsqu’ils ont atteint le Super Bowl.

No. 7 Graines

AFC : Steelers de Pittsburgh (9-7-1)

NFC : Eagles de Philadelphie (9-8)

Ce pourrait être la dernière fois que les Steelers jouent en séries éliminatoires avec Ben Roethlisberger comme quart partant. Les Eagles ont fait les séries éliminatoires avec un nouvel entraîneur-chef en Nick Sirianni et un nouveau quart-arrière partant en Jalen Hurts.

