Les 14 meilleures applications mobiles de 2014

(CNNMexico) – Pour se déplacer, pour être plus productif ou pour choisir le meilleur en matière de nourriture ou de boisson, les applications faisaient partie de notre quotidien tout au long de l’année.

Certains que nous continuerons à utiliser, pendant qu’ils sont mis à jour, et d’autres n’ont duré qu’un instant ; Pourtant, ces applications étaient pertinentes et parvenaient à occuper quelques mégaoctets de mémoire dans les mémoires de nos smartphones.

Meilleur pour iOS

tinder

Bien que l’application n’ait pas vu le jour en 2014, c’est l’année où des millions d’utilisateurs ont commencé à l’utiliser, à tel point qu’elle a même commencé à être utilisée comme verbe.

La teinture ou la recherche de personnes proches de chez vous qui peuvent vous attirer ou avec qui vous pourriez sortir est devenue une pratique courante au cours de la dernière année.

Au cours des 12 derniers mois, l’application a enregistré 10 millions de personnes actives chaque jour et bien qu’il s’agisse d’une jeune application, la société vaut près de 5 000 millions de dollars.

Après la lumière

En termes d’applications de photographie, tout n’est plus Instagram. Cette application vous permet également d’éditer vos photos, de contrôler l’édition des photos dans des niveaux tels que la lumière, le contraste et la luminosité. Vous pouvez également partager vos filtres préférés par e-mail avec vos amis.

Swype

À partir de cette année, cette application, qui fonctionne en complément du clavier normal du smartphone, est arrivée sur la plate-forme Apple, facilitant la saisie. Au lieu d’appuyer sur chaque lettre d’un mot, l’application vous permet de déplacer votre doigt sur le clavier lors de la formation du mot et le système apprend à prédire le texte.

Hyperlapse

En octobre, Facebook a lancé l’application vidéo courte à séquence rapide Hyperlapse, une application sœur d’Instagram. L’application vous permet d’enregistrer puis d’exécuter la vidéo à une vitesse plus élevée, ce qui donne l’impression que le temps passe plus vite. Les vidéos peuvent également être modifiées et des filtres appliqués, un peu comme Instagram.

Monument Valley

Dans ce jeu, la mission est de guider une princesse à travers des architectures de structures mobiles difficiles jusqu’à ce qu’elle atteigne sa destination. L’application a remporté l’Apple Design Award 2014 pour son esthétique colorée et ses lignes minimalistes.

Le meilleur pour Android

Appareil photo Google

L’application de photographie de Google n’a pas vu le jour en 2014 ; Cependant, cette année, le Californien a fait deux grands sauts dans l’application : il l’a publié pour les utilisateurs d’iOS et pour les propriétaires d’Android, il a été repensé, amélioré la stabilité des fonctions telles que Photo Sphere et Photo Union, et ajouté des options pour Android Wear.

S’il y a une raison pour laquelle les utilisateurs d’Android devraient télécharger Google Camera, c’est bien la Photo Sphere, des sphères numériques composées de dizaines de photographies que les utilisateurs peuvent naviguer à 360 degrés et même partager sur Google Maps. Bien qu’il existe une application qui reproduit la fonction, aucune n’est aussi stable et simple que Google Camera. Si vous manquez d’espace sur votre téléphone, l’application vous permet également d’enregistrer des photos directement sur Picasa ou Google Drive.

Boîte de réception par Gmail

S’il est un service qui a besoin d’ordre et de modernité à l’ère numérique, c’est bien le courrier électronique. Avec Inbox, Google cherche à résoudre le problème de permettre à votre boîte aux lettres de continuer à accumuler des milliers d’e-mails que vous ne lirez jamais ou qui ne vous intéressent pas.

Plus qu’une application de messagerie, Inbox cherche à classer et classer tous les e-mails que nous recevons quotidiennement. L’application trie les e-mails par groupes et par contenu : Voyages, Finances, Promotions, Important, Sports, Actualités.

L’un des grands avantages d’Inbox est que le système classe non seulement les e-mails en fonction de leur contenu, mais vous permet également d’accéder immédiatement aux pièces jointes (photos, vidéos ou documents) sans même avoir à ouvrir l’e-mail.

L’idée derrière l’application est que vous passez moins de temps à parcourir votre boîte de réception à la recherche d’un e-mail et que, même s’il s’agit du pire des messages en désordre, au moins votre e-mail aura de l’ordre et de l’organisation.

Mieux dormir Runtastic

Il existe de nombreuses applications pour mesurer le sommeil, mais l’une des meilleures et des plus précises pour iOS et Android est Runtastic Sleep Better. Comme le reste, l’application surveille la qualité du sommeil et recherche le meilleur moment pour activer le réveil ; Cependant, l’avantage de Sleep Better par rapport au reste réside dans les paramètres que vous pouvez ajouter aux habitudes de sommeil.

Voulez-vous savoir si lorsque vous faites de l’exercice ou que vous buvez de l’alcool, vous dormez mieux ou moins bien ? Si la caféine affecte votre niveau de repos ? Si le stress vous empêche de rêver ? Sleep Better promet de fournir des données précises sur ces questions. L’application intègre même un journal de rêves qui vous permet d’enregistrer le type de rêve (ou de cauchemar) que vous avez dû analyser avec les schémas ou les facteurs de la journée et de déterminer la possibilité de sa récurrence, s’il était agréable, ou qui ne se reproduira plus jamais , au cas où vous auriez rêvé du clown du film Ça.

Navigateur de bulles de liens

Link Bubble est l’un des exemples parfaits de ces applications que, peu importe combien les utilisateurs d’iOS veulent, ils n’auront jamais. Que fais-tu? Résolvez la navigation Web sur un smartphone. Actuellement, si vous êtes sur Facebook, Twitter, des applications d’actualités ou dans des e-mails et que vous cliquez sur un lien Internet, le système vous supprimera de l’application, ouvrira le navigateur prédéfini ou exécutera une version de son propre navigateur (comme c’est le cas avec Facebook). Pour la plupart des utilisateurs, le processus n’implique pas de problème, mais pour certains, c’est une tâche quelque peu ennuyeuse car elle casse le fil de la navigation sur Internet. Link Bubble Browser agit comme un navigateur flottant (avec des bulles similaires à celles de Facebook Messenger), de sorte que lorsque vous cliquez sur un lien au lieu de quitter l’application pour ouvrir le navigateur du système, une petite bulle apparaîtra que vous pourrez consulter dans l’instant tu veux.

L’épopée des oiseaux en colère

Si vous pensez qu’il s’agit d’une autre de ces versions où vous lancez les oiseaux Angry Bird pour abattre ou détruire des structures et tuer les cochons verts, vous vous trompez. Avec Epic, Rovio a non seulement donné un nouveau visage à la franchise et au gameplay épuisés d’Angry Birds, mais a également démontré que la société peut expérimenter de nouveaux genres et garder la franchise gracieuse. Angry Birds Epic n’est pas un jeu d’adresse, mais un jeu de rôle d’aventure (RPG au tour par tour pour les plus connaisseurs) dans lequel le joueur doit traverser plusieurs niveaux accompagné d’un groupe de guerriers (les oiseaux de la franchise) chacun avec Unique compétences, armes et équipements spéciaux. Bien qu’il puisse devenir répétitif, le jeu est assez stimulant, divertissant et un bon choix pour ceux qui cherchent à entrer dans le monde du RPG ou qui sont fans de ce type de jeu.

Le meilleur de Windows Phone

Uber

L’application par excellence qui relie les passagers aux chauffeurs privés est enfin arrivée sur Windows Phone cette année ; le fonctionnement est exactement similaire à ses similaires sur iOS et Android, où, en fonction de votre géolocalisation, les chauffeurs sont recherchés dans un certain quartier de la ville, qui arriveront pour vous dans les plus brefs délais, pour vous emmener à votre destination avec une charge sur votre carte de crédit.

Ici City Lens

Cette application exclusive vous montrera les meilleurs restaurants, boutiques et points d’intérêt sur l’écran de votre téléphone portable grâce à sa technologie de réalité augmentée synchronisée avec l’appareil photo de votre ordinateur. Depuis l’écran, vous pouvez appuyer sur un lieu pour faire des réservations, vérifier les téléphones, les horaires et les extras pour pouvoir partager avec vos amis ou votre famille.

Berceuses et histoires

Une application idéale pour les parents qui recherchent de nouvelles façons de divertir et de prendre soin de leurs petits avec une série d’histoires, narrées et adaptées avec de la musique et des sons. Du Petit Chaperon Rouge à Poucette, l’attention portée aux détails de chacune des histoires audio permet aux parents et aux enfants de passer un moment agréable.

BonjourNourriture

Avec cette application, vous pouvez commander n’importe quel type de nourriture depuis votre téléphone portable : de la cuisine chinoise et mexicaine à la cuisine italienne ou japonaise. Vous sélectionnez l’endroit où vous vous trouvez, sélectionnez votre restaurant préféré, les plats et automatiquement un prélèvement est effectué sur votre carte afin de recevoir votre nourriture à votre adresse.

