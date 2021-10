Les 14 meilleurs jeux d’horreur sur Xbox Game Pass

Image : EA/FOX/Capcom/Kotaku

Un bon jeu effrayant est souvent une expérience passionnante. Et si vous êtes actuellement abonné au Game Pass et que vous avez envie de jouer à quelque chose de terrifiant, effrayant ou tout simplement effrayant, vous avez déjà accès à de fantastiques jeux d’horreur sans frais supplémentaires. C’est bien, car la seule chose qui soit plus effrayante que les monstres mortels, ce sont les jeux vidéo coûteux que vous achetez, mais que vous ne finissez jamais.

Chez Kotaku, nous aimons aussi les jeux effrayants et effrayants. (Eh bien, la plupart d’entre nous le font…) Voici donc une liste des 11 meilleurs jeux effrayants auxquels vous pouvez jouer dès maintenant sur Xbox Game Pass.

(Oh et si vous ne recherchez pas des jeux super sanglants ou effrayants, mais que vous voulez toujours quelque chose à jouer le soir d’Halloween, consultez notre liste des meilleurs jeux effrayants mais pas effrayants.)

Retour 4 Sang

Les zombies ne sont pas la chose la plus effrayante au monde de nos jours, en grande partie grâce au nombre de films, d’émissions et de jeux qui reposent sur les morts-vivants. Mais assez d’entre eux, vous cracher de l’acide ou attaquer vos amis au milieu d’une forêt sombre fait toujours peur. Et Back 4 Blood, un jeu de tir coopératif très similaire à Left 4 Dead, vous permettra de vivre cette peur seul ou avec des amis.

Le moyen

Peut-être rêvez-vous d’un jeu d’horreur plus classique, axé sur les peurs lentes et les énigmes ? Si c’est le cas, The Medium pourrait être parfait pour vous. Soyez averti : il y a du contenu désagréable et inconfortable dans cette aventure d’horreur à caméra statique. Mais si vous pouvez supporter les méchants morceaux de The Medium, c’est un jeu d’horreur digne de Silent Hill.

Espace mort 1, 2, 3



Bien sûr, nous obtenons un nouveau remake de l’original Dead Space. C’est génial. Mais si vous souhaitez découvrir (ou rejouer) la trilogie originale de Dead Space, elles sont toutes disponibles sur Game Pass. Bien que je sache que beaucoup aiment Dead Space 1 et 2, je recommanderais également de donner une chance à 3. Ce n’est pas aussi bon que ces deux premières entrées, mais c’est toujours une aventure effrayante à travers un paysage infernal enneigé.

Le mal à l’intérieur 1, 2

Bien que je préfère la suite, The Evil Within et The Evil Within 2 sont des jeux de survie-horreur effrayants qui vous rappelleront probablement Resident Evil 4. Ce n’est pas non plus une coïncidence aléatoire. Shinji Mikami, qui était le directeur de plusieurs jeux Resident Evil dont RE4, a dirigé le premier jeu et a été producteur exécutif de la suite. Comme RE4, Evil Within mélange l’action à la troisième personne avec des situations effrayantes, des lieux effrayants et des énigmes.

Doom 3

Je sais que certaines personnes n’aiment pas Doom 3 pour des raisons valables. Mais en tant que propre chose, et non comme une suite de Doom 2, (ce qui est le cas, mais de nom seulement…) Je pense que Doom 3 est fantastique ! Son utilisation des ombres et des ténèbres est excellente, cachant des démons et d’autres menaces derrière les ténèbres. Doom 3 a également une conception sonore dérangeante (dans le bon sens !). Et si vous voulez vraiment avoir peur en jouant à Doom 3, je vous recommande fortement de jouer au port VR du jeu sorti sur PSVR plus tôt cette année.

Resident Evil 7

Lorsque je parcourais l’énorme bibliothèque de jeux de Game Pass à la recherche de titres effrayants, j’ai été choqué de voir Resident Evil 7 ici. Si vous n’avez pas encore joué à RE7 et que vous cherchez un super jeu effrayant, arrêtez de lire ce blog et allez jouer à RE7. C’est un sacré chef-d’œuvre de suspense et d’horreur. Je suis d’accord que la fin est un peu… meh. Mais tout le reste avant c’est de la merde de premier ordre. Ne laissez pas le décalage FPS vous effrayer. C’est un jeu Resident Evil dans tous les sens qui comptent.

Isolement extraterrestre

À quel point un extraterrestre peut-il être effrayant ? Vous vous cachez et courez vers une sortie. Bonne chance. Alien Isolation est différent de tous les autres jeux basés sur la célèbre franchise de science-fiction. Vous ne combattez pas des vagues de xénomorphes en utilisant des fusils d’assaut ou en jouant le rôle du prédateur. Au lieu de cela, vous n’êtes qu’une seule personne, coincée sur une station spatiale désolée remplie d’androïdes mortels et une créature extraterrestre vraiment méchante et tout aussi mortelle. Vous pouvez vous cacher, vous pouvez courir, mais il vous trouvera et vous fera peur.

Alan Wake cauchemar américain

Ce n’est pas aussi intense ou plus effrayant que certains des autres jeux de cette liste, mais American Nightmare est un jeu de tir parfait de la taille d’une bouchée avec juste ce qu’il faut de méchants effrayants et de mondes étranges à explorer. Si vous avez aimé Alan Wake ou le plus récent Control et que vous n’avez pas joué à American Nightmare, essayez celui-ci. Et dis bonjour à M. Scratch pour moi, le salaud.

bonjour voisin

En voici un étrange. Lorsque ce jeu est sorti, il a été embroché par les critiques et de nombreux joueurs. Mais, beaucoup apprécient toujours ce jeu d’horreur furtif qui vous charge d’explorer la maison de votre voisin. Chaque fois que vous progressez ou que vous vous faites prendre, l’IA du jeu modifie son comportement en fonction de ce que vous avez fait précédemment. Les derniers jeux de la série sont également sur Game Pass. Ce n’est pas ma tasse de thé, mais je sais que beaucoup apprécient le plaisir effrayant de ces titres.

Mort à la lumière du jour

Vous aimez les jeux d’horreur et les films d’horreur ? Vous aimez les jeux multijoueurs asymétriques ? Eh bien les amis, j’ai un jeu parfait pour vous : Dead By Daylight. Quatre joueurs jouent le rôle de survivants essayant de se cacher et d’accomplir des objectifs. Pendant ce temps, un joueur joue le rôle d’un tueur essayant de les arrêter et de tous les assassiner. Ce jeu a connu de fréquentes mises à jour depuis sa sortie en 2016, ajoutant de nouveaux personnages comme Michael Myers d’Halloween et Ghostface de Scream.

Survivre à 2

L’original Outlast est toujours le meilleur des deux jeux, mais la suite de 2017 est toujours un jeu d’horreur solide avec des moments vraiment effrayants. Contrairement au premier jeu, Outlast 2 se déroule dans un environnement plus rural et ouvert. Cela finit par rendre l’expérience plus terrifiante à certains égards, car vous ne savez jamais quand vous êtes en sécurité. Certainement pas pour les faibles de cœur.