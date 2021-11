Nous discutons de la fin des World Series (4:00), avant de parcourir une liste des joueurs les plus intéressants disponibles en agence libre cette intersaison (28:00). Ensuite, nous disons adieu à Buster Posey et partageons les choses dont nous nous souviendrons le plus de sa carrière (1:23:00).

