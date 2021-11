Les 15 choses que vous ne saviez pas sur Valentino Rossi

13/11/2021 à 11:44 CET

Valentino Rossi Il a toujours été une personne très charismatique et ouverte aux fans qui ont pu apprendre toutes sortes d’anecdotes du pilote italien tout au long de ses 26 années dans le championnat du monde de moto. Maintenant, Il Dottore a mis fin à sa carrière de pilote MotoGP après avoir annoncé sa retraite après le Grand Prix de Valence, le dernier événement de la saison 2021. Bien que les fans de Rossi connaissent parfaitement plusieurs de ses histoires, il y a 15 faits qui sont peut-être passés plus inaperçus tout au long de sa trajectoire:

À l’école, les professeurs de Rossi lui ont prédit un avenir catastrophique lorsqu’ils ont vu qu’il se concentrait peu sur les études et beaucoup sur les motos. Le professeur d’histoire de l’art est venu lui dire : Pensez-vous vraiment que si vous continuez à rouler avec vos motos absurdes un jour, vous pourrez en vivre ?. Valentino a avoué qu’il a pensé à ce moment plusieurs fois au cours de sa carrière et rit en pensant qu’il a effectivement pu vivre de la course, et pas seulement cela, mais aussi devenir l’un des meilleurs pilotes de l’histoire.Le premier contact de Valentino Rossi avec la vitesse fut le kart et le minicross, Mais ce n’est que lorsqu’il se lance dans la course de poche (mini motos) qu’il découvre sa véritable passion pour la vitesse et décide de se consacrer à la moto. À l’âge de deux ans et demi, Rossi dit qu’il ne savait toujours pas faire du vélo mais qu’il savait déjà faire de la moto. La police de Tavullia connaissait bien Rossi et tous ses amis parce que Ils ont été arrêtés jour après jour pour conduite de cyclomoteurs « un peu illégales » et pour « utiliser les rues comme un circuit » selon Rossi. Pour eux, cela a fini par être comme « un jeu de ‘flics et de voleurs’ mais avec de vrais flics » qui ont compris la passion de Vale et de ses amis pour les motos. L’une des courses préférées de Rossi est la GP de Grande-Bretagne 1997 où il s’est déguisé en Robin des Bois après avoir remporté la course 125cc. Ce fut l’une des nombreuses célébrations folles qui ont excité tous ses fans tout au long de sa carrière. Valentino a un tatouage très important sur son aine gauche. Son ami Uccio, qui l’a accompagné tout au long de sa carrière, lui a offert une tortue « anti-stress » faite d’un matériau souple qu’il pouvait serrer pour se détendre au début des années 250cc où il se sentait très stressé. Rossi a tatoué la tortue sous la forme d’un dessin animé et en plaçant un 46 sur la carapace et assure que « de cet animal lent je puise ma force à chaque fois que je dois aller plus vite ». L’amitié a toujours été l’une des valeurs les plus importantes pour lui. Depuis qu’il est petit, il valorise ses amis et il s’est assuré d’avoir de vrais amis sur lesquels compter. Il est convaincu que le temps lui a donné raison et lui a montré l’importance de garder ses vrais amis proches.

Il Dottore aime être dans sa ville natale, Tavullia, car c’est là qu’il se sent vraiment lui-même, là où il a grandi et où se trouvent sa famille et ses amis. Lorsque la célébrité a commencé à le submerger, il a décidé de partir un moment pour vivre à Londres, bien qu’en fin de compte, tout ce qui compte pour lui soit dans sa ville natale de toujours, où il est autorisé à continuer à être lui-même. L’endroit d’or qu’il aime est Ibiza où il a une maison et passe beaucoup de temps à se détendre. L’un des héros de Rossi était footballeur Ronaldo Et lorsqu’il a signé pour l’Inter Milan, l’équipe qui chante pour Tavullia, il n’a pas pu s’empêcher d’aller prendre une photo avec Ronaldo. Rossi « folait » avec la F1 et Ferrari l’a invité quatre fois à tester leurs voitures. En avril 2004, il s’est rendu à Maranello pour tester la Ferrari F1 de Schumacher pour la première fois et a passé la journée à vérifier les notes avec le pilote qui a affirmé être très impressionné par les capacités de l’Italien. Le moment où il a décidé de passer de Honda à Yamaha C’est l’une des histoires les plus curieuses au monde. Valentino a commencé à avoir des réunions secrètes avec les membres de Yamaha qui ont essayé de le convaincre d’aller dans leur équipe. Rossi n’était pas clair à ce sujet jusqu’à ce qu’il décide qu’il voulait un défi difficile et « fou ». À Brno, il a rencontré Brivio lors d’une réunion secrète à la clinique mobile. Ils se sont faufilés dans l’hospitalité pour se rencontrer et Rossi a confirmé qu’il allait chez Yamaha. Brivio a posé la question trois fois pour s’en assurer car Rossi n’était pas censé accepter. Lors de la réunion clandestine, ils sont même allés jusqu’à se cacher sous la table pour ne pas se faire prendre alors qu’ils parlaient d’un changement d’équipe de Rossi à Yamaha. il aime entrer dans la boîte la nuit et passez du temps seul avec le vélo, et au passage, vérifiez que tout est parfait. Comme il l’a déjà montré plus que clairement dans toutes ses apparitions tout au long de sa carrière, il n’aime pas les vêtements formels, garantit que votre caractère et votre style vont avec un look plus décontracté. Même lorsqu’il s’est habillé en costume pour les événements MotoGP, nous l’avons vu avec des baskets voyantes donnant cette touche décontractée.Le soleil et la lune que Rossi a choisi pour son casque Ils représentaient les deux côtés de son personnage : « en dehors du vélo, je suis joyeux et insouciant. Sur le vélo, je suis plus agressif et sérieux », a déclaré Valentino. À ses débuts, il a décidé avec son équipe qu’il avait besoin de traits qui le caractériseraient parfaitement et qui l’accompagneraient tout au long de sa carrière. Le soleil et la lune du casque étaient l’une de ces caractéristiques, tout comme choisissez la couleur jaune. C’était sa couleur préférée et elle a fini par devenir sa caractéristique la plus reconnaissable, même si c’était une couleur compliquée à combiner dans la combinaison avec les différents sponsors. Et le troisième trait caractéristique était le nombre : 46. Il a choisi ce numéro parce que l’année de naissance de Rossi, en 1979, son père a couru avec la Morbidelli et c’était sa meilleure année au niveau sportif où il a remporté trois courses. Ils pensaient donc que 46 serait un nombre très important à conserver tout au long de la course, renonçant même à mettre 1 sur le vélo lorsqu’il a remporté le championnat du monde, ce que très peu ont fait à l’époque.