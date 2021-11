Les 15 districts de Delhi auront des « postes de cyber-police » au milieu de la flambée des cas de cybercriminalité

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Delhi a publié une notification pour mettre en place une telle installation dans les 15 districts de police, qui devraient commencer à fonctionner à partir du 1er décembre.

Afin de contrôler l’augmentation des cas de cybercriminalité dans la capitale nationale, la police de Delhi a décidé de mettre en place un « poste de police informatique » dans chaque district. Le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Delhi a publié une notification pour mettre en place une telle installation dans les 15 districts de police, qui devraient commencer à fonctionner à partir du 1er décembre.

La notification indique qu’il est jugé nécessaire de constituer un « poste de police informatique » dans chaque district de police notifié pour enquêter et enquêter sur les cas liés à la cybercriminalité.

« Le lieutenant-gouverneur du territoire de la capitale nationale de Delhi, afin de faciliter l’extension d’une meilleure assistance policière au public, a le plaisir d’ordonner et de déclarer que les postes de cyber-police à l’est, au nord-est, au sud, au sud-est, au sud-ouest, à l’ouest , l’extérieur, le centre, le nord, le nord-ouest, Shahdara, Rohini, New Delhi, Dwarka et l’extérieur du nord seront les cyberpostes de police dans chacun des quinze districts de police notifiés à Delhi à compter de la date d’émission de cette notification », a-t-il déclaré.

Les cyberpostes de police fonctionneront à partir de l’emplacement décrit à l’annexe A ou à tout autre endroit où le bureau sera déplacé à l’avenir à partir de la date d’émission de cette notification. Les cyber commissariats ont compétence sur l’ensemble du district de police pour lequel le cyber commissariat est notifié et prend effet à compter de la date d’émission de cette notification, a-t-il déclaré.

Selon l’annexe A, le poste de police informatique du district est sera situé au poste de police de Pandav Nagar et dans le district nord-est, il sera situé au poste de police de Jyoti Nagar. De même, dans le district sud, son emplacement sera au poste de police de Saket, au poste de police de Badarpur au sud-est, au poste de police de Vasant Vihar au sud-ouest, au poste de police de Hari Nagar à l’ouest et au poste de police de Paschim Vihar West dans le district extérieur, a-t-il indiqué. .

Les postes de cyber-police des districts du centre, du nord, du nord-ouest, de Shahdara, de Rohini, de New Delhi, de Dwarka et de l’extérieur nord seront situés à Kamla Market, Maurice Nagar, Mukherjee Nagar, Shahdara, Budh Vihar, Mandir Marg, Dwarka North et Samaypur Badli/ Les postes de police de Bawana respectivement, selon la notification.

La police de Delhi dispose d’une unité distincte appelée unité de détection et de sensibilisation à la prévention de la cybercriminalité (CyPAD) pour la cybercriminalité, qui fonctionne sous la direction de la cellule spéciale. Chaque quartier dispose également de cybercellules spécifiques.

Le CyPAD a été renommé Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO). Les responsables ont déclaré que le cyber commissariat relèverait directement du sous-commissaire de police du district. Les commissariats travailleront en coordination avec l’unité IFSO de la police de Delhi.

Lors de la conférence de presse annuelle de février, la police de Delhi avait publié des données qui montraient que de mars à mai 2020, lorsque des restrictions étaient en place en raison de l’épidémie de COVID-19, il y avait eu une augmentation des cas liés à la cybercriminalité. Il est passé d’environ 2 000 cas de ce type en mars à plus de 4 000 en mai.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.