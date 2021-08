Les 15 exclusivités Funko Pop les plus cool de FunKon 2021

Pour les fans de figurines en vinyle Funko Pop, c’est la plus belle période de l’année ! La convention hybride virtuelle/en personne FunKon 2021 débutera le 4 août, permettant aux collectionneurs de jouets de créateurs d’acheter certains des articles les plus récents et les plus rares que Funko a à offrir.

GameSpot a eu l’opportunité de prévisualiser les offres lors d’un événement de prévisualisation des médias. Au total, 57 articles exclusifs et limités sont proposés, dont 50 sont de tout nouveaux objets de collection Funko Pop. Après avoir passé au peigne fin toutes les exclusivités à gagner, nous les avons réduites aux 15 plus cool absolus.

Si vous assistez réellement à FunKon – en ligne ou en personne – ce sont les Pops sur lesquels vous devriez avoir les yeux. Si vous ne l’êtes pas, jetez un œil ci-dessous à ce que vous manquez. Il y a de fortes chances qu’ils soient tous disponibles à un prix beaucoup plus élevé sur eBay assez tôt.

FunKon se déroule du 4 au 6 août, avec de nombreuses nouvelles, des diffusions en direct et des cadeaux. Alors qu’un petit rassemblement en personne aura lieu dans le magasin de l’entreprise à Hollywood, ceux qui n’ont pas de billets peuvent participer à la convention virtuelle sur Twitter, Instagram et Facebook de Funko.