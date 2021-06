Les 15 meilleures offres Prime Day que vous pouvez encore obtenir en ce moment – ​​.

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Prime Day 2021 a été vraiment épique. Nous avons passé des semaines à préparer le plus grand événement de vente d’Amazon de l’année, et les deux derniers jours ont été consacrés à partager le meilleur du meilleur avec nos lecteurs. Nous en avons adoré chaque minute, et d’après les commentaires que nous avons reçus jusqu’à présent, vous l’avez tous aussi. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer lorsque vous économisez toutes sortes d’argent sur à peu près tous les produits populaires auxquels vous pouvez penser ?

Les choses tirent maintenant à leur fin et tant de best-sellers sont complètement épuisés. Cela étant dit, il existe encore des milliers et des milliers d’incroyables offres Prime Day en stock sur Amazon, qui n’attendent que vous pour en profiter avant qu’il ne soit trop tard. Dans ce tour d’horizon, nous allons couvrir le meilleur de ce qui reste le Prime Day 2021.

Vous vous demandez quel a été l’accord le plus vendu parmi nos lecteurs lors du Prime Day 2021 ? Eh bien, nous sommes heureux de partager : Amazon offre de l’argent gratuit aux membres Prime, et nos lecteurs ont inondé le site d’Amazon pour entrer dans l’action. En fait, il s’agissait de l’offre la plus populaire parmi les lecteurs de . Deals avec une marge stupéfiante – rien d’autre ne s’en approchait.

Quoi, vous n’avez pas encore réclamé votre crédit Amazon gratuit ? Eh bien, la bonne nouvelle est qu’il ne pourrait pas être plus facile d’entrer dans l’action. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter un Plus de 40 $ de carte-cadeau électronique Amazon et utilisez le code promo GCPRIME2021 à la caisse. Ensuite, tant que vous voyez le message de confirmation que le code a fonctionné, vous recevrez un crédit Amazon de 10 $ deux jours plus tard. Voici le message que vous devriez voir lorsque vous entrez le code du coupon lors du paiement : « Félicitations pour l’achat de votre carte-cadeau Prime Day. Votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel de 10 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par courriel dans les deux (2) jours suivant l’expédition. »

Qui sur Terre laisserait passer de l’argent gratuit ?!

En ce qui concerne les autres meilleures offres Prime Day qui ont vraiment résonné auprès de nos lecteurs, les faits saillants incluent le incroyablement populaire Ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour seulement 16,98 $ (plus un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key !), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, les 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, plus de la moitié Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, Amazon Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Ce sont toutes des offres phénoménales, et elles sont toujours en stock chez Amazon en ce moment. En fait, vous pouvez toujours trouver des milliers et des milliers d’offres populaires Prime Day en stock sur Amazon. Mais si vous espérez vraiment affiner les choses et choisir parmi le meilleur des meilleurs, nous avons rassemblé nos 15 offres Prime Day 2021 préférées qui sont toujours en stock et en vente en ce moment. Ne manquez pas !

