Les 15 meilleures séries animées sur Hulu en 2021

Meilleure série animée sur Hulu

Animation pour adultes sur Hulu

Hulu possède une impressionnante collection de séries animées destinées à un public adulte. Voici une liste des séries animées les plus drôles et les plus diffusées en streaming actuellement.

Archer (FX)

Source : FX

La norme dans l’animation pour adultes, Archer suit l’espion suave et confiant Sterling Archer alors qu’il navigue dans les relations avec ses amis et ses collègues tout en essayant de traquer les méchants dans les années 1940 à Los Angeles, les jungles d’Amérique du Sud et les îles dangereuses du Pacifique Sud. La série présente les voix de H. Jon Benjamin, Jessica Walter, Aisha Tyler, Judy Greer et Chris Parnell.

Bob’s Burgers (FOX)

Source : RENARD

Bob’s Burgers suit les mésaventures du restaurateur de troisième génération Bob Belcher, qui dirige Bob’s Burgers avec sa femme et leurs trois enfants. Rattrapez les saisons 1 à 11 avant la première de la saison 12 sur FOX le 26 septembre.

Le Grand Nord (FOX)

Source : RENARD

Situé dans la ville fictive de Lone Moose, en Alaska, The Great North suit le père célibataire autoritaire Beef Tobin alors qu’il tente d’élever ses quatre enfants et de garder la famille proche. La série met en vedette Nick Offerman, Jenny Slate, Will Forte, Paul Rust, Megan Mullally et Alanis Morissette.

MODOK (Hulu Originals)

Source : Hulu

Une série animée en stop-motion de Jordan Blum et Patton Oswalt, MODOK suit le supervillain titulaire alors qu’il lutte pour équilibrer son entreprise et sa famille. La saison 1 est maintenant en streaming.

Opposés solaires (Hulu Originals)

Source : Hulu

Solar Opposites suit une équipe de quatre extraterrestres qui s’échappent de leur monde explosif et s’écrasent ensuite dans la banlieue américaine. À l’arrivée, le groupe doit décider si la Terre est terrible ou horrible. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Anime sur Hulu

Le partenariat de Hulu avec Funimation signifie également que la plate-forme possède une collection impressionnante d’anime. Voici quelques-uns des films d’animation les plus divertissants en ce moment.

Cowboy Bebop

Source : Lever du soleil

Sorti pour la première fois en 1998, Cowboy Bebop suit une équipe divertissante de chasseurs de primes en 2071. Alors qu’un remake en direct est actuellement en préparation chez Netflix, la saison 1 de la série animée japonaise originale est maintenant diffusée sur Hulu.

Mon université de héros

Source : Os

My Hero Academia suit un jeune homme nommé Izuku qui, bien qu’étant né sans super pouvoirs, s’inscrit dans une prestigieuse académie des héros avec un examen d’entrée mortel. Pour rester à l’école, il doit prouver qu’il est le plus grand héros de tous. Les saisons 1 à 5 sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de Hulu, tandis que des épisodes et des offres spéciales supplémentaires sont accessibles via le module complémentaire Starz de Hulu.

HoriMiya

Source : CloverWorks

L’adaptation animée de la série de mangas Horimiya de HERO et Daisuke Hagiwara, HoriMiya raconte l’histoire d’une lycéenne nommée Kyouko Hori, qui commence lentement à révéler une autre facette d’elle-même à son camarade de classe maussade, Izumi Miyamura.

Le pays imaginaire promis

Source : Fuji TV

The Promised Neverland raconte l’histoire de trois enfants surdoués qui se rendent compte que leur orphelinat isolé n’est pas ce qu’ils pensaient auparavant et décident de mener les autres enfants dans un plan d’évasion risqué.

Boruto : les prochaines générations de Naruto

Source : Pierrot

Boruto: Naruto Next Generations suit Boruto Uzumaki, fils du septième Hokage Naruto Uzumaki, alors qu’il s’inscrit à la Ninja Academy dans l’espoir d’apprendre les voies du ninja. La saison 1 est maintenant en streaming.

Enfants sur Hulu

Hulu héberge également une tonne de contenu animé pour les enfants de tous âges. Que vous recherchiez une série Hulu Originals ou que vous souhaitiez rattraper votre retard sur certains de vos dessins animés classiques préférés, vous avez le choix. Voici quelques-uns des meilleurs dessins animés adaptés aux enfants en streaming sur Hulu maintenant.

Animaniacs (Hulu Originals)

Source : Hulu

Un renouveau de la série animée originale de WB, Animaniacs suit les frères et sœurs Yakko, Wakko et Dot alors qu’ils ont le temps de leur vie provoquant le chaos dans la vie de tous ceux qu’ils rencontrent, y compris les rats de laboratoire Pinky et le cerveau.

Chutes de gravité (Disney XD)

Source : Disney Télévision Animation

Gravity Falls suit les aventures du frère et de la sœur jumeaux Dipper et de Mabel Pines alors qu’ils explorent la ville fictive de Gravity Falls, dans l’Oregon, pendant un été avec leur grand-oncle, Grunkle Stan. La série présente les voix de Jason Ritter, Kristen Schaal, Alex Hirsch et Linda Cardellini. Saisons 1 et 2 en streaming maintenant.

Madagascar : Un peu sauvage (Hulu Originals)

Source : DreamWorks

Basé sur la franchise de films de Madagascar, Madagascar: A Little Wild est une série de comédie musicale qui suit les jeunes Alex, Marty, Gloria et Melman alors qu’ils explorent leur habitat au zoo de Central Park.

Steven Universe (Réseau de dessins animés)

Source : Réseau de dessins animés

Steven Universe suit un garçon nommé Steven et suit ses mésaventures en tant que “petit frère” ultime d’une équipe de gardiens magiques connus sous le nom de Crystal Gems. Les saisons 1 à 4 sont en streaming maintenant.

Trolls : TrollsTopia (Hulu Originals)

Source : DreamWorks

Suite de la franchise de films Trolls, Trolls: TrollsTopia se déroule dans la nouvelle ville expérimentale formée par Poppy et des délégués des tribus Country Western, Classical, Funk, Techno et Hard Rock. Les saisons 1 à 4 sont en streaming maintenant.

Des dessins animés à gogo sur Hulu

Hulu est l’endroit où aller pour le meilleur des séries animées nouvelles et tendances. Que vous soyez un adulte qui aime se gaver de dessins animés et un passionné d’anime, ou que vous recherchiez une excellente série à monter pour vos enfants, il y a une tonne de séries animées Hulu à découvrir.

En plus de l’impressionnante gamme de séries animées Hulu Originals de la plate-forme, ainsi que de sa vaste collection de favoris du réseau, Hulu dispose également d’une solide bibliothèque de dessins animés classiques. Ceux-ci incluent les goûts des Animaniacs originaux, Pinky, Elmyra & the Brain, Steven Spielberg Presents: Tiny Toon Adventures, Rugrats et Hey Arnold!

Séries animées pour tous les âges

Hulu

Séries animées pour adultes, anime et plus.

Abonnez-vous à Hulu dès aujourd’hui pour profiter de la collection de séries animées de la plateforme. En plus de la série Hulu Originals, la plate-forme héberge des séries animées de réseaux tels que Cartoon Network, Nickelodeon, Disney XD, FX, etc.

