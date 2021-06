Les 15 meilleurs joueurs ringless de l’histoire de la NBA

2. Charles Barkley

Sans Jordan (pas la dernière fois qu’il sera nommé dans cet article), Charles Barkley aurait été MVP de la finale en 1993 (il était déjà de la saison régulière) après avoir signé 27,3 points, 13 rebonds et 5,5 assiste en moyenne. Et, bien sûr, il aurait une bague. Mais les Suns ont perdu en six matchs avec les Bulls. Il n’a plus jamais été aussi proche, mais cela ne ternit pas la carrière de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du sport, un attaquant au physique en avance sur son temps.

PHOTO : Andrew D. Bernstein (.)