Les 15 premières minutes de la première de la saison 4 de ‘Yellowstone’ suscitent des réactions intenses de la part des fans

Yellowstone n’a pas perdu de temps pour se lancer directement dans l’action lorsqu’il est revenu pour sa quatrième saison dimanche. La première de la saison 4 de Yellowstone s’est ouverte sur une séquence époustouflante de 15 minutes qui a rapidement donné le ton à la première de la saison de deux heures, et les fans du drame de Paramount Network ne pouvaient s’empêcher d’en parler.

Avertissement : cet article contient des spoilers pour Yellowstone, la saison 4, les épisodes 1 et 2, « Half the Money » et « Phantom Pain ».

Après avoir conclu la saison 3 avec un cliffhanger massif qui a vu trois personnages clés ciblés dans différentes tentatives d’assassinat, la saison 4 s’est ouverte avec de nombreuses réponses. Dans les premières minutes de l’émission, Kayce se battait pour sa vie dans une fusillade alors que le patriarche de Dutton, John Dutton, était sauvé par Rip Wheeler. Pendant ce temps, les fans ont été plongés dans une frénésie lorsque Beth de Kelly Reily, qui a été grièvement blessée, a prouvé à quel point elle était vraiment dure lorsqu’elle a été vue émergeant de la fumée et allumer une cigarette.

Avant la soirée de la première, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les premières minutes seraient massives. Un utilisateur de Reddit prétendant être un éditeur de l’émission a déclaré que la première s’était ouverte avec « les 13,5 minutes de télévision les plus folles que j’ai jamais montées ». Pourtant, même ce message n’aurait pas pu préparer les téléspectateurs à ce qui s’est passé au début de la première de la saison 4. Continuez à faire défiler pour voir ce que les fans de Yellowstone avaient à dire.

‘Stupéfiant’

Je suis encore chancelant pendant les 15 premières minutes. Je vais devoir regarder ça trois fois pour traiter. #YellowstoneTV – Mary Robinson (@CardChick) 8 novembre 2021

« Wow ! C’est comme ça qu’on fait une première saison ! » a écrit un autre fan. « À couper le souffle. Une écriture et des performances si fines. »

« Je devais me rappeler de respirer »

OMG! quelle ouverture’👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#Yellowstone #YellowstoneTV pic.twitter.com/J2PMsoTeRy – JJDUX (@jjdux88) 8 novembre 2021

« OMG. Cinq minutes après le début et j’ai dû me rappeler de respirer », a ajouté un téléspectateur. « J’en suis à 14 minutes en ce moment. Revenons-y. »

‘Chaire de poule’

J’ai eu la chair de poule pour toute la scène d’ouverture du 1er épisode de la saison 4 ! #YellowstoneTV – Double B (@Beezer1971) 8 novembre 2021

« J’étais sur le bord de mon siège les 10 à 15 premières minutes », a tweeté un fan choqué. « D’une manière ou d’une autre, ce spectacle s’améliore de plus en plus ! Et je suis là pour ça ! »

‘Épique’

La plus grande ouverture de 15 minutes de télévision que j’ai jamais vue. #Yellowstone #YellowstoneTV – AJ Haeflinger (@Haeflinger75x) 8 novembre 2021

« C’était les 10 minutes d’ouverture les plus épiques de n’importe quelle saison de n’importe quelle émission de télévision que j’ai jamais vue! Wow! » a écrit une autre personne. « Si tu ne regardes pas [Yellowstone] vous ratez quelque chose ! »

