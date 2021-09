Les 15 versions les plus impressionnantes

La guerre de 1812 en était à ses derniers mois lorsque l’avocat et poète amateur Francis Scott Key est monté à bord d’un navire britannique pour négocier la libération de plusieurs prisonniers américains. Là-bas, il est devenu au courant des plans de bataille stratégiques et a été retenu captif pour la nuit, où il a assisté impuissant à la bataille de Baltimore. À sa libération, aux premières heures du 14 septembre 1814, Key fut réconforté de voir que le drapeau américain (également appelé « Star-Spangled Banner ») flottait toujours – marquant un combat victorieux de son pays.

Inspiré, il écrivit un poème intitulé « Défense de Fort M’Henry », qui fut bientôt publié dans un quotidien et, peu de temps après, adapté en chanson. Avec une mélodie empruntée à « To Anacreon In Heaven », un air populaire à l’époque, la chanson a été baptisée « The Star-Spangled Banner ». Il a été reconnu pour être utilisé par l’US Navy en 1889 et a été établi comme l’hymne national américain en 1931, sous le président Herbert Hoover.

Avec sa large gamme de notes, “The Star-Spangled Banner” est considérée comme l’une des chansons les plus difficiles à chanter. Interprétée régulièrement lors de matchs sportifs et d’événements cérémoniels, une poignée de chanteurs et de musiciens ont la chance d’interpréter la chanson en direct chaque année, tandis que le public écoute avec impatience. Au fil des décennies, bon nombre des plus grandes stars du pays ont abordé la chanson (certaines mieux que d’autres), laissant leur empreinte sur la chanson sacrée. Voici un retour sur 15 des meilleures performances de “Star-Spangled Banner” – de la ballade soul aux lambeaux de guitare tous azimuts – prouvant que le “traditionnel” n’a pas toujours besoin d’être ennuyeux.

15 : BAISER (Alive III, 1993)

Cette interprétation épique et instrumentale de “The Star-Spangled Banner” a été capturée pendant EMBRASSER‘ 1992 Revenge Tour et clôture leur album Alive III. Jouant devant des milliers de fans inconditionnels à Cleveland à l’époque « démasquée » du groupe, le guitariste principal Bruce Kulick montre ses atouts dans ce rappel impressionnant. Naturellement, la chanson culmine avec la pyrotechnie classique de KISS (qui fait que chaque spectacle ressemble au Fêtes du 4 juillet).

14 : Duke Ellington (Les concerts de Duke Ellington Carnegie Hall : janvier 1943, 1943)

Compositeur charismatique, pianiste et chef d’orchestre Duc Ellington ouvrait occasionnellement ses spectacles en direct avec “The Star-Spangled Banner”. Avec sa section de cuivres entraînante et ses percussions joyeuses, la version uptempo de son orchestre de jazz rappelle le patriotisme des années 40. Ellington, qui a reçu un prix Pulitzer à titre posthume pour ses contributions à l’art et à la culture, était incroyablement innovant, et son interprétation de l’hymne national – qui semble classique, mais rafraîchissante – ne déçoit pas.

13 : Luke Bryan (Super Bowl LI, 2017)

Étoile country Luc Bryan a donné à l’hymne national une touche Nashville au Super Bowl 2017. Alors que le natif de Géorgie se préparait à encourager son équipe à domicile – les Falcons d’Atlanta, qui affrontaient les New England Patriots – le juge d’American Idol et auteur-compositeur acclamé sonnait aussi bien que possible, chantant a cappella et s’appropriant la chanson avec un peu de country twang. Même Tom Brady a semblé impressionné !

12 : Demi Lovato (éliminatoires de la MLB, 2015)

Auteur-compositeur-interprète, actrice et ancienne Disney-étoile Demi Lovato a captivé le public lors des éliminatoires de la MLB 2015 lorsqu’elle a chanté l’hymne national sous les applaudissements de la foule au Citi Field de New York. La jeune femme de 23 ans venait de sortir son cinquième album à succès, Confident, qui est une description parfaite de sa performance. N’ayant besoin d’aucun accompagnement, la voix puissante de Lovato est vraiment impressionnante.

11 : Slash (Séries éliminatoires de la LNH, 2014)

Dans ce clip 2014 des séries éliminatoires de la LNH, légendaire Guns N’ Roses le guitariste Slash joue l’hymne national avec aplomb et style. Le musicien d’origine britannique, qui détient la double nationalité avec les États-Unis et le Royaume-Uni, interprète une interprétation peu orthodoxe mais de bon goût de la mélodie sur sa signature Les Paul à plateau doré. Avec une utilisation ciblée de la distorsion et des notes astucieusement pliées, Slash offre un coup de chapeau à l’Amérique et à l’un des pères fondateurs du rock’n’roll, Jimi Hendrix.

10 : Cher (Super Bowl XXXIII, 1999)

Cher a montré sa voix de contralto inimitable dans ce 1999 Performances du Super Bowl. Fraîchement sortie du succès de son album de dance-pop multiplatine Believe, Cher profitait d’un retour triomphal sous les projecteurs lorsqu’elle a été sollicitée pour donner le coup d’envoi du match au Pro Player Stadium de Miami Gardens, en Floride. L’une des artistes les plus durables des 50 dernières années, Cher a prouvé ses prouesses dans cette interprétation dramatique de l’hymne national qui reste l’une des meilleures performances de bannière étoilée de mémoire récente.

9 : Renée Fleming (Super Bowl XLVIII, 2014)

En règle générale, le football et la musique classique ne vont pas de pair. Mais cela a changé en 2014, lorsque la soprano Renée Fleming est entrée sur le terrain au MetLife Stadium du Meadowlands Sports Complex et est devenue la première chanteuse d’opéra à interpréter « The Star-Spangled Banner » au Super Bowl. Bien qu’elle soit l’une des stars les plus célèbres de l’opéra moderne, Fleming a atteint son plus grand public à ce jour avec cette apparition, suscitant une ovation debout et certaines des meilleures cotes d’écoute à la télévision à l’époque.

8 : Lady A (Séries éliminatoires de la LNH, 2018)

Le trio country lauréat d’un Grammy a joué “The Star-Spangled Banner” à plusieurs reprises depuis leur formation en 2006. Leur belle approche a cappella de la chanson met en valeur les talents vocaux d’Hillary Scott, Dave Haywood et Charles Kelley alors qu’ils s’harmonisent habilement ensemble. Malgré une légère erreur de paroles lors des séries éliminatoires de la LNH 2018 (le groupe s’est rapidement rétabli, finissant la chanson comme des pros), il ne fait aucun doute que Dame A continuera d’être invité à chanter l’hymne national lors de nombreux autres événements à venir.

7 : Carrie Underwood (Super Bowl XLIV, 2010)

En 2010, lorsque Carrie Underwood a été sélectionnée pour lancer le Super Bowl XLIV, cela ne faisait que cinq ans depuis sa victoire à American Idol, mais elle était déjà l’un des noms les plus en vue de la musique et profitait du succès de son troisième album, Play On. . Le public a été époustouflé et les joueurs ont été émus par la puissante exécution du chanteur de “The Star-Spangled Banner”. Underwood, qui a sept Grammy Awards à son actif, a particulièrement impressionné la foule avec la dernière ligne de la chanson, lorsqu’elle a prolongé la note la plus dure – “libre” dans “pays du libre” – pendant plus de six secondes.

6 : Diana Ross (Super Bowl XVI, 1982)

Toujours pionnier, lauréat du Kennedy Center et récipiendaire du Grammy Lifetime Achievement Award Diana Ross est devenu la première grande pop star à chanter l’hymne national au Super Bowl, en 1982. Avant cela, la NFL enrôlait généralement des fanfares (et le chanteur occasionnel) pour les performances de “Star-Spangled Banner”. Enfilant un survêtement scintillant, Ross s’est approché du microphone du Pontiac Silverdome du Michigan sans accompagnement, à l’exception des acclamations de la foule, et a exécuté le numéro difficile sans effort. Suite à la performance de Ross, une tradition du Super Bowl est née et un Who’s Who de stars a été recruté pour ouvrir presque tous les matchs depuis lors.

5 : Beyoncé (Super Bowl XXXVIII, 2004)

En 2004, la reine Bey a réalisé son rêve d’enfance en interprétant l’hymne national au Super Bowl, dans sa ville natale de Houston, au Texas. La chanteuse de Destiny’s Child était au bord du précipice de la célébrité, venant de sortir son premier solo, Dangerously In Love, quelques mois auparavant. Une semaine plus tard, elle remporterait cinq Grammys pour l’album le plus vendu. Avec un accompagnement symphonique en direct, Beyoncé donne l’impression que la chanson difficile est facile, en frappant parfaitement les notes – et plus encore. Knowles a repris sa performance lors de la deuxième cérémonie inaugurale du président Obama, en 2013, et a joué le spectacle de la mi-temps du Super Bowl deux semaines plus tard.

4: Lady Gaga (Super Bowl 50, 2015)

Lady GagaL’interprétation théâtrale de “The Star-Spangled Banner” au Super Bowl 50 est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures depuis l’interprétation de Whitney Houston en 1991. Vêtue d’un costume Gucci rouge brillant, Gaga a adopté un rythme plus lent, mettant en valeur ses capacités vocales , et rendre les petits monstres partout fiers. Bien sûr, l’apparition n’a pas été sans controverse : la chanteuse a ajouté un second « the brave » à la fin de la chanson, ce qui a semé la discorde parmi ceux qui avaient parié sur la durée de sa prestation.

3: Marvin Gaye (NBA All-Star Game, 1983)

Marvin Gaye a toujours enfreint les règles, et lorsqu’il a eu l’occasion de chanter l’hymne national lors du match des étoiles de la NBA en 1983, le «Prince Of Motown» l’a fait à sa manière. L’artiste connaît un nouveau succès au début des années 80, venant de sortir Midnight Love, qui deviendra son album le plus vendu grâce à son tube single, « Guérison sexuelle ». Accompagné d’une simple piste de batterie et de clavier préenregistrée, le chanteur était la quintessence du cool, transformant la mélodie traditionnelle en une chanson soul langoureuse. Gaye a haussé les sourcils, mais il a également relevé la barre pour toutes les futures performances de “Star-Spangled Banner”. La foule a adoré et a salué la performance avec une ovation debout.

2: Whitney Houston : Super Bowl XXV (1991)

En janvier 1991, Whitney Houston était l’une des plus grandes stars de la pop au monde. Elle venait de sortir son troisième album studio, I’m Your Baby Tonight, et son single “All The Man That I Need” était à quelques semaines de devenir n°1. La première guerre du Golfe n’avait également que dix jours. Le pays avait besoin d’un peu d’espoir, et Whitney était la réponse.

Pour se préparer à sa performance au Super Bowl XXV, Houston s’est inspirée de la version emblématique de Marvin Gaye et a arrangé la chanson à un rythme plus lent. Tirant dramatiquement le point culminant final et portant les notes les plus hautes vers de nouveaux sommets, la chanteuse de 27 ans a réussi – bien que des critiques aient été soulevées lorsqu’il a été révélé que Houston avait pré-enregistré sa voix. Ce n’était pas la première fois qu’une chanteuse faisait cela pour les performances de “Star-Spangled Banner”, et ce ne serait certainement pas la dernière, mais l’Amérique a finalement adopté sa performance – à tel point que la chanson est sortie en single, avec bénéfices au profit des soldats de Desert Storm et de leurs familles. Une décennie plus tard, à la suite des attentats du 11 septembre, le single a été réédité pour collecter des fonds pour les victimes et les premiers intervenants.

1 : Jimi Hendrix (Woodstock, 1969)

Lorsque Jimi Hendrix et son nouveau groupe post-Experience, Gypsy Sun And Rainbows, sont montés sur scène en tant qu’acte final à Woodstock, ils étaient sur le point de faire l’histoire. Aux trois quarts du set, Hendrix a joué une version provocante et psychédélique de l’hymne national, déclenchant une vague de controverse (n’oubliez pas que c’était en 1969 et que tout écart par rapport à l’arrangement traditionnel était inouï).

Ce n’était pas la première fois que l’artiste jouait “The Star-Spangled Banner” lors d’un spectacle, mais c’était sa performance la plus célèbre. Tout sauf simple, l’interprétation de quatre minutes d’Hendrix était lamentable, déformée et pleine d’improvisation – le retour de sa Stratocaster imitant les bombes qui explosaient dans Viêt Nam. Hendrix, un vétéran de la 101e division aéroportée de l’armée, a nié que la performance était une protestation ; bien qu’il ait pu être anti-guerre, il n’était pas anti-américain. Quelles que soient ses motivations, le guitariste a laissé une empreinte indélébile avec son interprétation de la chanson et, ce faisant, a influencé les générations de musiciens à venir.

