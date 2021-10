Les 16 meilleurs drames pour adolescents Netflix classés par le score de Rotten Tomatoes

Vous n’avez pas à avoir honte de l’admettre si vous n’aimez rien de plus qu’un drame pour adolescents trash pour passer le temps de la journée. Netflix les fabrique dans le seau, il est donc clair que nous les adorons tous et que beaucoup d’entre eux ne sont que des téléviseurs vraiment bons et faciles. Tous les drames pour adolescents ne sont pas conçus pour être des émissions de pointe dignes de récompenses qui brisent les frontières et couvrent des sujets difficiles, mais certains des meilleurs sur Netflix le font vraiment, et leur note Rotten Tomatoes le reflète. Alors que d’autres ne sont que des ordures et c’est bien aussi, bien sûr.

De vos Ginny et Georgias à vos éducations sexuelles et tout ce qui se trouve entre les deux, c’est un éventail de spectacles qui a vraiment tout pour plaire. Alors, à quel point votre tarif préféré? Voici une liste des meilleurs drames pour adolescents de tous les temps sur Netflix, selon leur score sur Rotten Tomatoes.

16. Ginny et Georgia – 68%

Yikes, Ginny et Georgia n’ont pas très bien marqué sur Rotten Tomatoes. Mais, l’émission a été l’une des plus performantes sur Netflix, et vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir un faible pour cela. Il suit le duo mère et fille, Ginny et Georgia, alors qu’ils déménagent dans une nouvelle ville. Ginny a du mal à s’intégrer à l’école, avant de trouver un nouveau groupe avec lequel s’installer, et sa mère Georgia incarne le chaos et est un peu une icône.

15. Grande Armée – 71 pour cent

Grand Army obtient un score pas mal de 71 pour cent. Dans l’émission, cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn affrontent un monde chaotique alors qu’ils se battent pour réussir, survivre, se libérer et saisir l’avenir.

14. Banques extérieures – 78 pour cent

C’est un peu une parodie que nos Pogues préférés n’obtiennent pas un meilleur score sur Rotten Tomatoes – je demande encore justice pour John B !!! La série suit John B alors qu’il enrôle ses trois meilleurs amis pour chasser un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Si vous voulez des vibrations de plage, des tas de belles personnes et du mystère, celui-ci est fait pour vous.

13. Les Irréguliers – 79 pour cent

The Irregulars est le mélange parfait de drame pour adolescents, de mystère et de drame d’époque – si vous aimez ce genre de chose. Il suit un groupe d’adolescents recrutés par le Dr Watson et son associé obscur, Sherlock Holmes, pour résoudre certains des événements étranges qui se déroulent dans l’effrayante Londres victorienne.

12. La Société – 86 pour cent

La Société est une version moderne du roman Le Seigneur des mouches et suit les adolescents alors qu’ils se dirigent vers un long voyage de camping, mais sont obligés de revenir, constatant qu’il n’y a maintenant personne pour les surveiller. Au début, la liberté est amusante, mais ensuite les adolescents doivent former des alliances pour survivre.

11. Je ne suis pas d’accord avec ça – 86 pour cent

I Am Not Okay With This est basé sur le roman graphique de Charles Forsman. Il s’agit d’une fille nommée Sydney qui est aux prises avec les problèmes du lycée, sa sexualité naissante, sa famille en deuil et ses nouveaux super pouvoirs.

10. Atypique – 87 pour cent

Ce spectacle est aussi réconfortant qu’il est un bon aperçu du quotidien d’un adolescent autiste. Sam, son meilleur ami Zahid et le reste de la jeune distribution font face aux difficultés typiques auxquelles sont confrontés les adolescents; sexualité, fêtes, sens vestimentaire louche et sexe. Sur Rotten Tomatoes, l’émission a actuellement un score de 87%.

9. La fin du putain de monde – 93%

Ce spectacle est un autre basé sur le travail de Charles Forsman. Il s’agit de deux étrangers de 17 ans, James et Alyssa, qui se lancent dans un voyage sur la route pour retrouver son ex-père – qui a quitté la maison quand elle était enfant. James, qui est également simplement convaincu qu’il est un psychopathe, a décidé qu’il était temps pour lui de passer de l’abattage d’animaux à quelque chose de plus grand – et il a déjà une cible en tête. Alyssa est désespérée pour l’aventure. Mettez les deux ensemble et c’est un désastre ambulant, en gros.

8. Choses étranges – 93 pour cent

Stranger Things est l’une des plus grandes émissions Netflix de tous les temps, et à ce stade, c’est une série incontournable. Les événements étranges et paranormaux qui se déroulent à Hawkins et ce que le gang prépare leur ont marqué 93 pour cent sur Rotten Tomatoes.

7. Chasseurs de primes adolescents – 94 pour cent

Dans Teenage Bounty Hunters, les sœurs jumelles Blair et Sterling équilibrent la vie d’adolescente dans un lycée d’élite du Sud avec leurs nouvelles carrières improbables qui font venir des criminels locaux. Bien qu’il ait très bien marqué sur Rotten Tomatoes, il a été annulé après une saison.

6. Jamais je n’ai jamais – 95 pour cent

Aucun personnage sur Netflix n’a jamais été aussi chaotique que Devi dans Never Have I Ever. Il suit sa vie d’adolescente indo-américaine de première génération et toutes les situations délicates dans lesquelles elle se retrouve. De plus, la plus grande question de toutes : veut-elle que Paxton, la bombasse de l’école, ou Ben, son ennemi juré intelligent qu’elle aime un peu en même temps, soit son petit ami ? De grandes décisions.

5. Sur mon bloc – 96 pour cent

On My Block, c’est quatre amis brillants et connaisseurs de la rue qui se frayent un chemin à travers l’école secondaire. Des amitiés de longue date sont mises à l’épreuve alors que Monse, Ruby, Jamal et Cesar affrontent les défis de l’adolescence et de la vie dans leur quartier à prédominance hispanique et noire du centre-sud de Los Angeles. Il obtient 96% sur Rotten Tomatoes.

4. Éducation sexuelle – 96 pour cent

Bien sûr, l’éducation sexuelle obtient un score élevé, ce serait une injustice si ce n’était pas le cas. Moordale High abrite nos personnages préférés et leurs épreuves et tribulations et leur vie sexuelle. Dans la première saison, Otis et Maeve ont mis en place une clinique du sexe pour offrir des conseils à leurs camarades de classe excités, et le reste appartient à l’histoire.

3. Élite – 97 pour cent

Elite est le troisième meilleur des drames pour adolescents actuellement sur Netflix, marquant un impressionnant 97% sur Rotten Tomatoes. La série espagnole suit trois adolescents de la classe ouvrière qui s’inscrivent dans une école privée et l’affrontement qui s’ensuit avec eux et les étudiants riches – ce qui conduit au meurtre.

2. Dash et Lily – 100 pour cent

Pas d’ombre pour Dash et Lily, c’est égal en premier et non en deuxième – mais sur le site Rotten Tomatoes, il arrive en deuxième position. Cette série incroyablement mignonne et festive obtient le 100 pour cent parfait. Il suit Lily, qui laisse un mystérieux journal dans sa bibliothèque locale, laissant des indices sur qui elle est, ce qui la conduit à Dash. Tout est prêt au moment de Noël et c’est la série parfaite pour se blottir dans une couverture avec un chocolat chaud et pleurer à quel point tout cela est confortable et ringard. Malgré tout cela, il a été annulé après une saison. Soupir.

1. Le club des baby-sitters – 100 pour cent

Le club Baby-Sitters est officiellement le meilleur de tous les drames pour adolescents de Netflix – et est le deuxième à marquer 100 % sur Rotten Tomatoes. Il suit un groupe d’amis qui ont créé une entreprise de garde d’enfants (surprise) et est tout simplement amusant et sain.

