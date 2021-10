Les 16 œufs de Pâques et les jeux cachés de Google pour passer un bon moment | La technologie

in

Nous savons tous que lorsqu’il y a une certaine date, le service design de Google change la couverture de sa page d’accueil et intègre à plusieurs reprises des jeux plus ou moins cachés, afin que nous puissions en profiter.

Beaucoup de ces jeux sont toujours actifs aujourd’hui et certains sont de véritables trésors dont nous pouvons profiter pour passer l’affaire.

Nous ne pouvons pas nous attendre à des jeux de haut niveau, mais ce que nous pouvons garantir, c’est qu’ils vous accrochent, car au moment de la rédaction de cet article, nous les avons saisis pour les tester et nous avons parfois joué plus que nous n’aurions dû.

Voyons ce qu’ils sont et comment nous pouvons jouer.

Jeux de l’île des champions (archives Doodle)

Ce jeu est sorti sous le nom de Google Doodle au Août 2021. Champion Island Games est une sorte de jeu de rôle qui a été créé dans le passé.

Ce Doodle publié pour commémorer le Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui a de nouveau vu le jour à l’occasion de la jeux paralympiquesIl a un grand attrait et est assez addictif.

Tout au long de la marche, notre personnage affronte d’autres adversaires, participe à des sports et s’implique dans des missions.

Atari Breakout

C’est un jeu qui rappelle personnellement de très bons souvenirs. Même s’il semblait qu’il avait été perdu, la vérité est que vous pouvez toujours jouer ce classique de la consoles Atari.

Pour jouer, vous devez vous rendre sur cette page Web et là, vous pouvez commencer à profiter du fait de manipuler la balle qui saute et de faire tomber les différentes couches de briques qui se trouvent sur vous. UNE jeu très amusant.

Jeu de Basket (Google Doodle)

C’est très simple dans son exécution, puisqu’il ne s’agit que de tirer au panier au moyen de l’intensité avec laquelle nous appuyons sur la souris ou la barre d’espace. Vous disposez d’un temps limité et il doit être lancé depuis différentes positions.

Il a été lancé pour célébrer la Jeux d’été 2012 et c’est l’un de ces jeux auxquels il est difficile d’échapper.

Académie des chats magiques (Google Doodle)

Ce jeu est sorti dans le Halloween 2016 et il est devenu l’un des jeux les plus curieux et amusants de Google.

Il s’agit d’un chat qui est un lanceur de sorts qui doit se défendre des nombreux fantômes qui l’entourent. Magic Cat Academy est très simple dans son fonctionnement, augmentant la vitesse à mesure que vous avancez, pour chacun des 5 niveaux Qu’est ce qui ne va pas avec ça.

Great Ghoul Duel (Google Doodle)

C’est une expérience à la Pac-Man, mais dans des endroits effrayants comme les cimetières. Nous devons ramasser des lamas pour les emmener à la base, pendant que nos coéquipiers font de même, car c’est un jeu multijoueur.

Les flammes s’accumulent dans votre queue et l’équipe adverse peut aller voler ce que vous avez ou ce qu’elle peut pour les emmener à leur base.

Dans Great Ghoul Duel, les flammes ne sont en sécurité que lorsqu’elles atteignent la base de l’une ou l’autre équipe.

Simulateur de vol (Google Earth)

Comme tu le sais Google Earth Il permet de se promener autour de la planète et d’aller où l’on veut dans la rue, ce qui surprend les premières fois et c’est une très belle expérience.

Mais c’est qu’à l’intérieur de la Terre, nous avons un simulateur de vol qui nous permet de faire le tour du monde en avion, en étant capable de choisissez entre un SR22 ou un F16. Si nous activons les bâtiments en 3D, nous consommerons plus de mémoire de l’ordinateur, mais les sensations sont augmentées.

On peut jouer avec le clavier, mais on pourrait aussi le faire avec une manette. Ce qui est clair, c’est que c’est l’une des meilleures options que nous allons voir aujourd’hui. Il vous suffit d’installer Google Earth puis d’aller sur Outils et ensuite à Entrez dans le simulateur de vol.

Seul (Google)

C’est l’un de ces jeux classiques qui peuvent également être joués grâce à Google. La plupart d’entre vous savent déjà de quoi il s’agit, c’est-à-dire que nous devons faire correspondre les cartes dans l’ordre pour qu’il n’en reste plus pour le moment.

Pour le trouver, il suffit de mettre solitaire dans la barre de recherche Google, puis appuyez sur Entrée. A partir de là, on ne peut que s’amuser à y jouer.

Course T-Rex (Google Chrome)

Basé sur l’un des écrans que beaucoup de gens détestent le plus, qui n’est autre que celui qui nous dit qu’il n’y a aucun lien à l’intérieur Google Chrome, ce jeu apparaît.

On ne peut pas dire que ce n’est pas original, puisque c’est un T-Rex qui doit aller sauter des cactus et s’occuper des ptérodactyles volants.

Si vous voulez jouer, connectez Google Chrome lorsque vous n’avez pas Internet et l’écran qui dit Impossible de se connecter à Internet.

Ensuite, vous devez appuyer sur le Barre d’espace et alors ce jeu par navigateur secret du grand G. apparaîtra.

Serpent (Google)

Il est sorti pour commémorer le Nouvel an chinois 2013Bien que ce soit un jeu que beaucoup d’entre nous ont déjà vu et joué à l’époque où Nokia dominait le monde de la téléphonie internationale d’une main de fer.

Pour jouer il suffit de mettre Serpent dans le moteur de recherche Google et après avoir appuyé Entrer, nous verrons comment nous avons déjà mis un bouton Jouer.

Faites en sorte que votre serpent soit le plus long possible avant de succomber.

Aventure textuelle (Google Chrome)

Si vous voulez faire l’expérience d’un jeu de style années 70 où vous devez taper des commandes pour vous déplacer, cela peut être une bonne occasion de vivre quelque chose comme ça.

Entre en Google Chrome et écrit Texte Aventure dans le champ de recherche. Ensuite, nous devons appuyer sur les touches Ctrl + Maj + I

Cliquez ensuite sur Console et à la fin mettre Et c’est, cela lancera le jeu dans lequel nous devons mettre des codes pour effectuer toutes les actions.

Nains de jardin (Google Doodle)

Bien que nous n’ayons jamais entendu parler du Garden Day en Espagne, la vérité est que Google voulait le célébrer en 2018 pour l’Allemagne et a sorti ce Doodle de sa manche.

Garden Gnomes est un jeu où vous devez catapulter les gnomes aussi loin que possible. C’est un peu comme si on jouait à Angry Birds.

Pac-Man (Google)

Que pouvons-nous dire que l’on ne sache pas sur Pac-Man, ou comme on l’appelle aussi en Espagne, les Comecocos ?

Les 21 mai 2010 ce jeu est apparu qui est venu célébrer le 30 ans d’anniversaire de cette arcade populaire.

En ce moment, si nous voulons jouer, nous devons juste mettre le moteur de recherche Google mot Pac-Man et commencez à jouer avec ce jeu addictif et cool.

Marshmallow Land (Nova Launcher)

Il y a longtemps, un jeu appelé Oiseau Flappy. Eh bien, Google a voulu rejoindre cette tendance en créant sa version particulière qui était présente dans son système d’exploitation depuis le version nougat.

Pour le déverrouiller aujourd’hui, vous devez procéder comme suit :

Installez Nova Launcher et faites-en notre lanceur par défaut. Ensuite, il faut appuyer sur un espace vide sur l’écran du mobile, puis appuyer sur Widgets et maintenez le icône d’activités jusqu’à ce que apparaisse à l’écran. Nous relâchons l’icône et dans la liste des activités, nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions Interface utilisateur du système. À l’intérieur de celui-ci, nous devons cliquer sur Terre de guimauve, pour jouer.

Tic-Tac-Toe

Ce n’est rien d’autre que ce que nous appelons ici 3 de suite, un jeu qui, selon les scientifiques, existe depuis des milliers d’années.

Pour jouer à cette version de Google, il suffit d’écrire dans votre Moteur de recherche les trois mots du titre du jeu, c’est-à-dire tic, tac, orteil. De là, nous pouvons jouer.

Jeux de l’Assistant Google (Android)

Dans assistant virtuel google nous avons des jeux cachés qui peuvent nous aider à passer un bon moment.

Pour les obtenir, il suffit de dire à Google Assistant ce qui suit : D’accord Google Play.

Vous pouvez choisir parmi une assez grande liste de jeux celui que vous aimez le plus pour passer le temps.

Essai gratuit de Stadia Pro

La dernière façon de jouer est d’essayer pendant le mois où le nouvelle plateforme jeux dans le cloud Google.

Ayant une connexion Internet capable, nous pouvons jouer à des jeux tels que Destiny 2 ou Metro Exodus à partir de notre navigateur et sans avoir à les installer sur notre ordinateur.

Beaucoup d’entre eux sont totalement gratuits, au sein de l’abonnement, et pour d’autres vous devrez payer un supplément si vous ne voulez pas attendre qu’ils deviennent gratuits.

Comme vous pouvez le voir, nous avons un bon nombre de possibilités pour jouer à quelques jeux qui, bien qu’ils ne soient pas spectaculaires, en ce qui concerne le design, la plupart d’entre eux sont extrêmement addictifs et amusants.