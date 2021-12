Les 16 pires choses que les super-héros MCU aient faites

Être un super-héros est une affaire délicate et même les meilleurs des meilleurs font des erreurs de temps en temps.

Les gens font des erreurs, c’est juste une réalité – et les super-héros, malgré toutes les technologies sophistiquées et les capacités méta-humaines, ne sont vraiment que des gens, n’est-ce pas ? Être faillible est ce qui en fait des personnages intéressants. Mais même dans ce cas, les héros du MCU ont certainement fait des choix… intéressants au cours de leur dernière décennie de domination sur grand écran. Et certains sont bien pires que d’autres, si nous sommes honnêtes.

Donc, dans cet esprit, nous avons dressé une liste des pires choses faites par les héros du MCU. Ces choses vont d’erreurs et de malentendus tout à fait honnêtes, à une fuite flagrante de la responsabilité et à la mise en danger des enfants. Certains d’entre eux sont intentionnels pour les intrigues des différentes émissions et films, tandis que d’autres – eh bien, nous vous laisserons décider si vous pensez que c’est la faute des scénaristes qui ont mal calculé les choses ou non.

