Les 17 meilleurs films de sport

J’étais un enfant d’intérieur qui grandissait. Je n’ai même pas essayé de faire du sport. En tant qu’adulte, je ne regarde pratiquement que le sport pendant les grands événements comme les Jeux olympiques, la folie de mars, le Super Bowl, les World Series… vous l’avez compris. Je ne suis pas le genre de personne qui utilise des mots comme « sportball » pour exprimer mon désintérêt, mais ce n’est pas mon truc, genre 99 % du temps ! Si c’est le vôtre, plus de pouvoir pour vous ? I Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas complètement emporté par les hauts et les bas épiques d’un bon film de sport. Il n’y a rien de tel que la combinaison d’un drame hollywoodien accru et d’une compétition physique.

Que vous soyez vous-même un athlète, un super fan de mousse qui agite les doigts, ou plus un passionné respectueusement détaché comme moi, voici quelques films de sport à mettre en place lorsque vous avez besoin d’une poussée d’adrénaline.

1 “Moi, Tonya”

L'”incident” de Tanya Harding et Nancy Kerrigan est l’un des scandales sportifs les plus juteux de l’histoire, et nous n’aurions pas pu rêver d’un film plus drôle à ce sujet. Ce n’est pas vraiment inspirant, mais peu importe !

2 “Elle est l’homme”

Vous vous souvenez quand il y avait un milliard de films basés sur Shakespeare ou Jane Austen, mais se déroulant au lycée ? Celui-ci a un angle sportif ET un Channing Tatum. Dois-je en dire plus ?

3 ‘Roller’

Si vous voulez vous lancer dans la vieille école, ce film trippant des années 70 sur un sport dystopique futuriste est une course folle. C’est un peu comme si The Hunger Games avait des roues.

4 ‘Le bronze’

Si vous aimez moi, Tonya, vous adorerez cette comédie noire qui parle aussi d’un espoir olympique. Sebastian Stan joue encore une autre bite.

5 “Champ des rêves”

Lowkey, ce film m’a fait tellement peur des risques d’étouffement quand j’étais petit… mais c’est un classique du film de baseball, alors nous devons rester debout.

6 “Une ligue à part”

En parlant de classiques du baseball… N’osez pas pleurer !!

7 ‘Anges dans le champ extérieur’

D’accord, d’accord, d’accord… encore un film de baseball. Seuls les enfants des années 90 s’en souviennent.

8 « Apportez-le »

Je ne vais pas discuter aujourd’hui de si oui ou non le cheerleading est un vrai sport. Réessayer!

9 “Souviens-toi des Titans”

Maintenant, c’est un film de sport inspirant, presque embarrassant. Tu vas sangloter. Votre cœur grandira de trois tailles. Penchez-vous sur le ringard et prétendez qu’un enseignant suppléant vient d’amener un téléviseur dans la salle de classe, car c’était TOUJOURS ce film.

dix “Plie-le comme Beckham”

Nous savons tous que Jess et Juliette auraient dû se retrouver ensemble, ou du moins en groupe avec le personnage de Jonathan Rhys Meyers, mais cela n’en fait pas moins un classique.

11 « rêves de cerceaux »

Si vous ne regardez qu’un seul documentaire sportif dans votre vie, faites-en celui-ci. Le réalisateur Steve James a suivi deux joueurs de basket-ball de lycée pendant cinq ans et c’est l’un des meilleurs enregistrements cinématographiques de l’économie, de la société et de l’éducation américaines que nous ayons.

12 ‘Beau diable’

Que se passe-t-il lorsque le seul garçon de l’internat, qui ne se soucie pas du rugby, est obligé de coucher avec le joueur vedette de l’équipe ? De plus, ils sont tous les deux gays, mais pas vraiment amoureux l’un de l’autre parce que c’est… réaliste ? Ils deviennent juste de bons copains ? Ce film est vraiment adorable, les gars !!

13 « Amour et basket »

Les débuts de réalisateur de Gina Prince-Bythewood sont un classique culte qui mérite d’être dans votre rotation romantique. Laissez couler le vin.

14 ‘Caddyshack’

Oh ouais… cette comédie loufoque des années 80 parle techniquement du golf.

15 ‘Ford c. Ferrari’

N’écoutez personne qui vous dit que ce film est juste pour les papas. C’est loin d’être ennuyeux et vous risquez / ne deviendrez peut-être pas obsédé par les courses d’endurance… Je ne promets rien.

16 “Les puissants canards”

Qui a besoin du redémarrage de Disney + quand vous avez l’original ? (JK, le redémarrage est en fait vraiment mignon.)

17 ‘rocheux’

Je savais que j’en oubliais un… juste le film sportif le plus célèbre de tous les temps, NBD. C’est à tout le moins le montage sportif le plus connu. Assurez-vous de l’associer à Creed lors de votre soirée cinéma sportive.

Leah Marilla Thomas Leah Marilla Thomas est une écrivaine de divertissement, une ancienne de l’UNC et une ancienne testeuse de jouets Hasbro (oui, c’est une chose réelle) qui aime également The Good Place et Love Island.

