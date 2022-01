Les 17 noms de famille les plus courants en Espagne aujourd’hui | Vie

García est le nom de famille le plus répandu en Espagne, avec près d’un million et demi de personnes qui l’ont comme prénom, selon les données de l’Institut national de la statistique.

Il existe des noms de famille très rares et partagés par quelques personnes seulement. Cependant, il en existe d’autres qui sont très communs et sont répartis sur tout le territoire espagnol.

Dans notre pays, Le nom de famille en tête de ce classement est García, avec 1,46 million de personnes qu’ils l’ont comme premier nom de famille, selon les dernières données de l’Institut national de la statistique.

Cette statistique est l’une des plus appréciées de l’organisation, puisqu’elle suscite beaucoup de curiosité chez les citoyens qui souhaitent savoir avec combien de personnes partagent leur nom et prénom.

Le dernier des rapports, de l’année dernière, place Rodriguez à la deuxième place de la liste car il s’agit d’un patronyme porté par 930 659 personnes dans notre pays.

Le troisième des noms de famille les plus courants en Espagne est González, très proche du précédent avec 927 819 personnes qui l’ont sur leur carte d’identité.

La liste des premiers noms de famille (le second n’est pas inclus dans ce chiffre) les plus courants dans notre pays serait la suivante :

Garcia – 1 462 696

Rodriguez – 930 659

González – 927 819

Fernandez – 910,545

López – 871 745

Martinez – 833 665

Sanchez – 818 322

Perez – 779 666

Gomez – 492 977

Martin – 485 649

Jiménez – 396 237

Hernandez – 368 259

Ruiz – 367 446

Diaz – 342 548

Châtain – 321 848

Muñoz – 282 983

Alvarez – 281 024

Bien que ces noms de famille soient largement répandus dans toute l’Espagne, il existe certaines provinces où ils prédominent plus que d’autres.

Par exemple, Le nom de famille García est le plus répandu dans 33 des 50 provinces espagnoles, tandis que Rodríguez gagne dans 5 d’entre eux.

D’autre part, Martínez et Fernández sont les plus fréquents dans 3 provinces chacune. Ensuite, et bien qu’il soit à la septième place sur la liste totale, Sánchez s’impose par un éboulement à Cáceres et Salamanque.

Par curiosité, l’INE collecte également la liste des patronymes que seule une vingtaine de personnes portent. En Espagne, il y a 2 300 de ces noms de famille uniques qui incluent certains comme Caley, Ikene, Gunea, Oae, Ranga, Sagairi ou Zudor.

Cet article a été publié dans Business Insider Espña par Andrea Gómez Bobillo.