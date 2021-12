Les 17 unités du Russell Group ne parviennent pas à recruter suffisamment d’étudiants de la classe ouvrière

Ils ont tous raté leurs cibles

17 des 24 universités du Russell Group ne recrutent pas suffisamment d’étudiants issus de zones défavorisées, selon de nouvelles statistiques.

Dans certaines universités de premier plan, le pourcentage d’étudiants des zones les plus pauvres a même réussi à baisser de 2018-19 à 2019-20.

De nouvelles statistiques fournies par HESA, le fournisseur de données désigné pour l’enseignement supérieur, montrent le pourcentage d’étudiants des quartiers POLAR4 – les zones les moins susceptibles d’envoyer des étudiants à l’université. Ils ont également défini les niveaux d’étudiants de ces quartiers à faible participation que chaque université devrait viser à recruter.

L’Université Queen Mary de Londres, King’s et l’UCL ont toutes le manque à gagner le plus élevé – ce qui signifie qu’elles ont raté leur point de référence pour recruter le plus d’étudiants de la classe ouvrière.

À l’autre extrémité du spectre, Sheffield, York et Manchester avaient tous des repères positifs – ce qui signifie qu’ils ont recruté plus d’étudiants de la classe ouvrière que leur cible.

Consultez le tableau ci-dessous. Toute université avec une valeur négative de « déficit par rapport à l’indice de référence » recrute moins d’étudiants de la classe ouvrière que son objectif.

Combien d’étudiants défavorisés votre université recrute-t-elle ?

