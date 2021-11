Les 18 minutes parfaites du meilleur Mirotic

11/12/2021 à 23:24 CET

Nikola Mirotic est de retour à son meilleur et c’est la meilleure nouvelle pour un FC Barcelone qui a abusé de ce qu’il reste de Bitci Baskonia jeudi dans une exhibition chorale où l’espagnol-monténégrin a brillé de sa propre lumière.

Une lumière qui manquait après une saison dernière très dure dans lequel il a lié le Covid à un grave problème personnel qui a affecté de manière décisive sa performance et a également attaqué sa confiance et son illusion.

« Je retrouve ma joie & rdquor ;, avouait-il en pleine pré-saison à SPORT dans le séjour d’Encamp. Cependant, ces sentiments et cette fraîcheur ne se sont pas reflétés avec la régularité dont l’équipe a besoin. Ainsi sont venues les défaites en finale de la Ligue catalane et de la Supercoupe d’Espagne.

« Je me prépare à faire une belle saison & rdquor ;, a assuré Mirotic la semaine dernière. En fait, ils ont assuré qu’il s’entraînait à un niveau extraordinaire et peu à peu les résultats ont commencé à se traduire en chiffres. En réalité, l’azulgrana a reçu le prix du « joueur le plus apprécié » de l’Euroligue en octobre juste avant le duel contre les vitorianos.

La perfection

Depuis le début de la saison, Sarunas Jasikevicius mesure beaucoup les minutes de sa grande star et dans seulement trois des neuf matches d’Euroligue disputés, il a dépassé les 30.

Mirotic a joué l’un de ses meilleurs matchs en tant que joueur du Barça

Aussi, jeudi, Mirotic a terminé peut-être ses 18 meilleures minutes en tant que joueur du Barça dans une performance qui trouverait peu de parallèles dans l’histoire du basket européen. L’Espagnol-Monténégrin a livré une prestation presque parfaite dans laquelle il n’a raté qu’un coup franc.

Les chiffres semblent d’une autre planète. L’attaquant de puissance a marqué 25 points (4/4 sur les tirs à deux, 4/4 sur les triples et 5/6 sur la ligne du personnel), qu’il a accompagné de huit rebonds (trois offensifs), de deux passes décisives, d’une interception et de deux fautes reçues pour s’autoproclamer longtemps « Most Valued Player » d’une neuvième journée d’Euroligue qui s’est terminée hier.

Le plus extraordinaire, c’est que ‘Niko’ a réussi à passer à +37 valorisation en seulement 18 minutes et 10 secondes, ce qui montre clairement à quel point il était confortable et à quel point il ressemblait. « Je me suis très bien senti, surtout sur le plan physique, mais il ne s’agit pas que de moi, c’est une équipe », a expliqué celui de Podgorica aux micros DAZN avec un visage de satisfaction qu’on n’avait pas vu depuis trop plusieurs mois. Le meilleur joueur du Barça est enfin de retour !

Mirotic a évalué +37 en 18 minutes contre Baskonia

Confiance

Loin des projecteurs autant que possible et concentré uniquement sur la mise en forme même lorsqu’il voulait être mis dans l’œil de l’ouragan en raison de problèmes de salaire, Mirotic a toujours eu la confiance totale de Saras. et il ne serait pas surprenant que les rôles des pièces décisives changent à nouveau.

Et c’est que si l’international espagnol a joué lors de sa première saison en tant que joueur du Barça la majorité des jeux décisifs, au cours de l’année écoulée et coïncidant avec ses moments les plus délicats sur le plan personnel c’est Cory Higgins qui a assumé ces responsabilités.

Cependant, Mirotic déjà démontré avec son panier magique gagner sur le court de Fenerbahçe sa pleine capacité de décision dans les situations les plus compliquées.